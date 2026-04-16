Bike Buying Tips: पहली बाइक खरीदने जा रहे हैं? ये 7 गलतियां कर दीं तो होगा भारी नुकसान

पहली बाइक खरीदना हर किसी के लिए खास पल होता है. लेकिन कई बार लोग जल्दबाजी या कम जानकारी की वजह से ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका नुकसान बाद में उठाना पड़ता है. सही बाइक चुनना सिर्फ दिखने या कीमत का मामला नहीं है, बल्कि इसमें माइलेज, मेंटेनेंस और जरूरत जैसी कई बातें शामिल होती हैं. अगर आप पहली बार बाइक खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सही फैसला आपको पैसे बचाने के साथ-साथ बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस भी देगा.

सिर्फ लुक देखकर बाइक खरीदना

बहुत से लोग बाइक का डिजाइन देखकर ही उसे पसंद कर लेते हैं और तुरंत खरीदने का मन बना लेते हैं. लेकिन सिर्फ लुक के आधार पर बाइक खरीदना सही फैसला नहीं होता. हर बाइक का इस्तेमाल अलग-अलग काम के लिए होता है. कुछ बाइक शहर के लिए अच्छी होती हैं, तो कुछ लंबी दूरी के लिए. इसलिए हमेशा अपनी जरूरत को ध्यान में रखकर ही बाइक चुनें.

बजट से बाहर जाकर खर्च करना

पहली बाइक खरीदते समय लोग अक्सर अपने बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं. EMI का विकल्प देखकर लोग महंगी बाइक ले लेते हैं, लेकिन बाद में इसकी किस्त और खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है. हमेशा वही बाइक खरीदें जो आपके बजट में आराम से फिट हो. इसके साथ ही इंश्योरेंस, सर्विस और पेट्रोल का खर्च भी ध्यान में रखें.

माइलेज और मेंटेनेंस को नजरअंदाज करना

कई लोग बाइक खरीदते समय माइलेज और मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देते. बाद में उन्हें ज्यादा पेट्रोल खर्च और सर्विसिंग का खर्च परेशान करता है. अगर आप रोजाना बाइक चलाने वाले हैं, तो अच्छी माइलेज वाली बाइक लेना समझदारी होगी. साथ ही, ऐसी कंपनी की बाइक लें जिसकी सर्विस आसानी से मिल जाए.

टेस्ट राइड न लेना

बिना टेस्ट राइड लिए बाइक खरीदना एक बड़ी गलती है. हर बाइक की सीट, हैंडल और राइडिंग एक्सपीरियंस अलग होता है. टेस्ट राइड लेने से आपको पता चलता है कि बाइक आपके लिए आरामदायक है या नहीं. इसलिए खरीदने से पहले जरूर टेस्ट राइड लें.

फीचर्स को समझे बिना खरीद लेना

आजकल बाइक में कई नए फीचर्स आते हैं, जैसे डिजिटल मीटर, ABS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. लेकिन कई लोग इन्हें समझे बिना ही बाइक खरीद लेते हैं. हमेशा उन्हीं फीचर्स को चुनें जो आपके काम के हों. बेकार के फीचर्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है.

सही इंजन कैपेसिटी न चुनना

कुछ लोग ज्यादा पावर के चक्कर में बड़ी इंजन वाली बाइक खरीद लेते हैं, जबकि उनकी जरूरत छोटी बाइक से भी पूरी हो सकती है. अगर आप शहर में चलाने के लिए बाइक ले रहे हैं, तो 100-125cc बाइक काफी होती है. ज्यादा पावर वाली बाइक का खर्च भी ज्यादा होता है.

इंश्योरेंस और कागजों पर ध्यान न देना

कई लोग बाइक खरीदते समय कागजों और इंश्योरेंस को ठीक से नहीं देखते. बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. हमेशा सभी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से चेक करें और अच्छा इंश्योरेंस प्लान लें.

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