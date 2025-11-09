हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं देश की सबसे किफायती ADAS कारें, बढ़िया माइलेज के साथ मिलते हैं ये फीचर्स, जानें डिटेल्स

ये हैं देश की सबसे किफायती ADAS कारें, बढ़िया माइलेज के साथ मिलते हैं ये फीचर्स, जानें डिटेल्स

Affordable ADAS Cars: अगर आप अपनी फैमिली के लिए किफायती ADAS फीचर वाली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

अब ग्राहक सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि ड्राइविंग सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं, खासतौर पर जब परिवार के लिए कार खरीदी जा रही हो. यहां हम आपको भारत की सबसे किफायती ADAS फीचर वाली कारों के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये के करीब है. ये कारें न केवल शानदार माइलेज देती हैं बल्कि सेफ्टी के मामले में भी बेहतर हैं.

Honda Amaze

Honda Amaze के टॉप स्पेक ZX वेरिएंट में ADAS फीचर मिलता है. इसकी कीमत जीएसटी कटौती के बाद 9.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह 20 KMPL तक का माइलेज देती है और पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे खासतौर पर फैमिली यूज के लिए बेहतर बनाते हैं.

Hyundai Venue

हाल ही में Hyundai Venue को एक नए अवतार में लॉन्च किया गया है. ADAS Level 2 के साथ आने वाली इस गाड़ी की कीमत 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और लेन डिपार्चर वॉर्निंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध इस कार को उसकी स्टाइल, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए पसंद किया जाता है.

Kia Sonet

Kia Sonet एक प्रीमियम SUV है जो ADAS Level-1 फीचर के साथ 7.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से है. यह कार सनरूफ, डिजिटल डिस्प्ले, बोस साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीटें जैसी सुविधाओं के कारण युवा ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है.

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO के ADAS फीचर वाले वैरिएंट की कीमत 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है और यह 22 KMPL तक का माइलेज देती है. इसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और ऑटोमैटिक पार्किंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डुअल डिस्प्ले, और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी उपलब्ध हैं.

ADAS सेफ्टी सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है जो ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित बनाती है. इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल होते हैं जैसे ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, जो वाहन को खुद-ब-खुद नियंत्रित करके दुर्घटनाओं से बचाते हैं और ड्राइवर को हर समय सतर्क रखते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Nexon या Skoda Kylaq, कौन-सी गाड़ी खरीदना वैल्यू फॉर मनी? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब

Published at : 09 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
Honda Amaze Kia Sonet Hyundai Venue Affordable ADAS Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025:आखिरी दिन बिहार में NDA-महागठबंधन का धुआंधार प्रचार, इस बार किसकी सरकार?
Bihar में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, 11 नवंबर को होगी वोटिंग । Bihar Election
शोर मचाने वाले लाउडस्पीकर को पुलिस ने नीचे उतरवाया, धार्मिक संस्थानों पर हुई कार्रवाई
हैप्पी हैप्पी हो गया. हंसी, प्यार और पागलपन फ़ुट. नरेश कथोरिया दीदार गिल और संजीव अत्री
मध्यप्रदेश के संविदाकर्मियों की नौकरी पर तलवार,अधर में लटकी 2.5 लाख संविदाकर्मियों की नौकरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
US और जॉर्जिया से दो कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
'कांग्रेस और RJD रामद्रोही, फिर लाना चाहते हैं जंगलराज', अररिया में जमकर बरसे CM योगी
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
शिक्षा
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर बवाल, 42 मुस्लिम और सिर्फ इतने हिंद छात्रों को मिली सीटें
श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट पर बवाल, 42 मुस्लिम और सिर्फ इतने हिंद छात्रों को मिली सीटें
यूटिलिटी
स्लीपर का टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर जरूर करना क्लिक, मिल जाएगी थर्ड एसी में सीट
स्लीपर का टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर जरूर करना क्लिक, मिल जाएगी थर्ड एसी में सीट
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget