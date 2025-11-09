अब ग्राहक सिर्फ फीचर्स नहीं, बल्कि ड्राइविंग सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं, खासतौर पर जब परिवार के लिए कार खरीदी जा रही हो. यहां हम आपको भारत की सबसे किफायती ADAS फीचर वाली कारों के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये के करीब है. ये कारें न केवल शानदार माइलेज देती हैं बल्कि सेफ्टी के मामले में भी बेहतर हैं.

Honda Amaze

Honda Amaze के टॉप स्पेक ZX वेरिएंट में ADAS फीचर मिलता है. इसकी कीमत जीएसटी कटौती के बाद 9.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह 20 KMPL तक का माइलेज देती है और पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे खासतौर पर फैमिली यूज के लिए बेहतर बनाते हैं.

Hyundai Venue

हाल ही में Hyundai Venue को एक नए अवतार में लॉन्च किया गया है. ADAS Level 2 के साथ आने वाली इस गाड़ी की कीमत 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और लेन डिपार्चर वॉर्निंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध इस कार को उसकी स्टाइल, सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए पसंद किया जाता है.

Kia Sonet

Kia Sonet एक प्रीमियम SUV है जो ADAS Level-1 फीचर के साथ 7.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से है. यह कार सनरूफ, डिजिटल डिस्प्ले, बोस साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीटें जैसी सुविधाओं के कारण युवा ग्राहकों के बीच लोकप्रिय है.

Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO के ADAS फीचर वाले वैरिएंट की कीमत 11.50 लाख रुपये से शुरू होती है और यह 22 KMPL तक का माइलेज देती है. इसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और ऑटोमैटिक पार्किंग जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डुअल डिस्प्ले, और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी उपलब्ध हैं.

ADAS सेफ्टी सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है जो ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित बनाती है. इसमें कई स्मार्ट फीचर्स शामिल होते हैं जैसे ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, जो वाहन को खुद-ब-खुद नियंत्रित करके दुर्घटनाओं से बचाते हैं और ड्राइवर को हर समय सतर्क रखते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Nexon या Skoda Kylaq, कौन-सी गाड़ी खरीदना वैल्यू फॉर मनी? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब