एक्सप्लोरर
Renault ने नए लुक और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च की डस्टर, जानें फीचर्स और बुकिंग की डिटेल्स
Renault Duster 3 साल बाद भारत में नए लुक, एडवांस फीचर्स और पावरफुल इंजन ऑप्शन के साथ लौटी है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन और बुकिंग डिटेल्स पर नजर डालते हैं.
Renault Duster ने करीब 3 साल के इंतजार के बाद भारतीय बाजार में वापसी कर ली है. कंपनी ने भारत में थर्ड जनरेशन Duster को पेश किया है, जो ग्लोबल मॉडल पर बेस्ड है. साल 2022 में पहली जनरेशन Duster को बंद कर दिया गया था और कंपनी ने भारत में दूसरी जनरेशन को लॉन्च नहीं किया. अब सीधे नए और ज्यादा मॉडर्न अवतार में Duster को उतारा गया है, जिससे SUV सेगमेंट में फिर से हलचल मचने की उम्मीद है.
नया केबिन और एडवांस फीचर्स
- नई Renault Duster का केबिन पहले की तरह मजबूत और प्रीमियम फील देता है, लेकिन अब इसमें काफी एडवांस फीचर्स जोड़ दिए गए हैं. इसका डैशबोर्ड बॉक्सी एक्सटीरियर से मेल खाता है. SUV में 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके साथ वायरलेस फोन चार्जिंग, एंबिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ भी मिलती है. आराम के लिए डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट दिया गया है. सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा और 17 फीचर्स वाला ADAS पैकेज भी मौजूद है. इसका बूट स्पेस 700 लीटर का है.
इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस
- नई Duster में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. पहला Turbo TCe 160 पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलता है. दूसरा 1.8 लीटर E-Tech 160 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जिसमें 1.4 kWh बैटरी और 8-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह शहर में 80 प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. तीसरा TCe 100 पेट्रोल इंजन है, जो 100 PS पावर देता है. SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है.
डिजाइन, लॉन्च और बुकिंग डिटेल
- डिजाइन की बात करें तो नई Duster अपने पुराने बॉक्सी स्टाइल को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें नए हेडलैंप, कनेक्टेड LED टेललैंप और मजबूत बंपर जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. इसकी प्री-बुकिंग 21,000 में शुरू हो चुकी है. SUV मार्च में लॉन्च होगी और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है. कंपनी 7 साल की वारंटी भी दे रही है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL