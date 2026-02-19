मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से क्या सच में बदलती है घर की किस्मत? जानिए वास्तु का ये खास उपाय?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रमुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से क्या सच में बदलती है घर की किस्मत? जानिए वास्तु का ये खास उपाय?

Vastu remedies related to alum: वास्तु शास्त्र में फिटकरी से जुड़े उपाय काफी असरदार माने जाते हैं. इसे प्रवेश द्वार या घर के मेन गेट पर रखने से नकारात्मक एनर्जी और वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Feb 2026 01:57 PM (IST)
Vastu remedies related to alum: इसमें कोई दो राय नहीं है कि, घर का मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का केंद्र होता है, और प्रवेश द्वारा की देखभाल करने से घर में शांति, सकारात्मकता और सामंजस्य का पता चलता है.

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर के मुख्य द्वार को नियमित रूप से फिटकरी से साफ करने या फिटकरी रखने से घर की ऊर्जा में बदलाव आता है. 

घर के प्रवेश द्वार पर फिटकरी क्यों रखनी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां और वास्तु दोष समस्या का निवारण होता है. यह एक क्रिस्टल की तरह काम करता है, जो सुरक्षा कवच के रूप में नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने से रोक देता है.

फिटकरी से जुड़ा यह उपाय बिना किसी संरचनात्मक बदलाव के सकारात्मकता, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है. 

फिटकरी बुरी या भारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है

फिटकरी एक शक्तिशाली वस्तु है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के साथ प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार के आपसास की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद करती है, जो आंगतुकों या आसपास के वातावरण से आने वाली शत्रुतापूर्ण ऊर्जाओं को आकर्षित कर बेअसर कर देती है. 

फिटकरी बुरी नजर से बचाने में सहायक

नजर दोष के पारंपरिक उपचार के रूप में फिटकरी में ईर्ष्या से पैदा हुई दुर्भाग्य के चक्र को तोड़ने की शक्ति होती है, जो खास तौर से भीड़भाड़ वाले एंट्रेंस के लिए जरूरी है. 

फिटकरी वास्तुदोष दूर करने में सहायक

मुख्य द्वार पर कांच के जार में फिटकरी लटकाने या रखने से दिशा से जुड़ी सुक्ष्म दोषों को दूर किया जा सकता है, जिससे शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है.

वास्तु का यह उपाय घर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का सिंपल तरीका है, जो भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ झगड़ों या अशांति को कम करने और घर के सभी सदस्यों के लिए एक सुखद महौल बनाता है. 

सेहत और नींद में सुधार

फिटकरी के एंटीसेप्टिक गुण हवा को घुलकर उसे शुद्ध करने का काम करती हैं, जबकि आध्यात्मिक रूप से दरवाजे से प्रवेश करने वाले बुरे सपनों या बीमारियों को दूर भगाने में मदद करती है. 

फिटकरी से जुड़े रखरखाव

फिटकरी का रंग बदल जाने पर उसे हर हफ्ते बदलें क्योंकि नकारात्मकता को अवशोषित करने के बाद संकेतों को परिवर्तन कर देती है और फिर इसे बाहर फेंक दें, जिससे सुरक्षात्मक परत आसानी से सक्रिय हो जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Feb 2026 01:57 PM (IST)
Alum Vastu Tips Vastu Shastra
