मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से क्या सच में बदलती है घर की किस्मत? जानिए वास्तु का ये खास उपाय?

Vastu remedies related to alum: इसमें कोई दो राय नहीं है कि, घर का मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का केंद्र होता है, और प्रवेश द्वारा की देखभाल करने से घर में शांति, सकारात्मकता और सामंजस्य का पता चलता है.

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर के मुख्य द्वार को नियमित रूप से फिटकरी से साफ करने या फिटकरी रखने से घर की ऊर्जा में बदलाव आता है.

वास्तु शास्त्र अलर्ट: घर में लगी ये तस्वीरें और शोपीस रोक सकते हैं आपकी तरक्की! देखें फोटो

घर के प्रवेश द्वार पर फिटकरी क्यों रखनी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां और वास्तु दोष समस्या का निवारण होता है. यह एक क्रिस्टल की तरह काम करता है, जो सुरक्षा कवच के रूप में नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने से रोक देता है.

फिटकरी से जुड़ा यह उपाय बिना किसी संरचनात्मक बदलाव के सकारात्मकता, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है.

फिटकरी बुरी या भारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है

फिटकरी एक शक्तिशाली वस्तु है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के साथ प्रवेश द्वार और मुख्य द्वार के आपसास की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद करती है, जो आंगतुकों या आसपास के वातावरण से आने वाली शत्रुतापूर्ण ऊर्जाओं को आकर्षित कर बेअसर कर देती है.

फिटकरी बुरी नजर से बचाने में सहायक

नजर दोष के पारंपरिक उपचार के रूप में फिटकरी में ईर्ष्या से पैदा हुई दुर्भाग्य के चक्र को तोड़ने की शक्ति होती है, जो खास तौर से भीड़भाड़ वाले एंट्रेंस के लिए जरूरी है.

फिटकरी वास्तुदोष दूर करने में सहायक

मुख्य द्वार पर कांच के जार में फिटकरी लटकाने या रखने से दिशा से जुड़ी सुक्ष्म दोषों को दूर किया जा सकता है, जिससे शनि जैसे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है.

वास्तु का यह उपाय घर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का सिंपल तरीका है, जो भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ झगड़ों या अशांति को कम करने और घर के सभी सदस्यों के लिए एक सुखद महौल बनाता है.

सेहत और नींद में सुधार

फिटकरी के एंटीसेप्टिक गुण हवा को घुलकर उसे शुद्ध करने का काम करती हैं, जबकि आध्यात्मिक रूप से दरवाजे से प्रवेश करने वाले बुरे सपनों या बीमारियों को दूर भगाने में मदद करती है.

फिटकरी से जुड़े रखरखाव

फिटकरी का रंग बदल जाने पर उसे हर हफ्ते बदलें क्योंकि नकारात्मकता को अवशोषित करने के बाद संकेतों को परिवर्तन कर देती है और फिर इसे बाहर फेंक दें, जिससे सुरक्षात्मक परत आसानी से सक्रिय हो जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.