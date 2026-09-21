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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा?

23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा?

Panchak September 2026: इस साल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के दौरान पंचक भी रहेगा, ऐसे में पंचक में बप्पा को विदा कैसे करें, क्या है नियम, कब से लग रहे हैं पंचक जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Sep 2026 05:37 PM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश उत्सव के दौरान इस बार एक खास संयोग बन रहा है. अनंत चतुर्दशी से दो दिन पहले 23 सितंबर से पंचक लग रहे हैं. ऐसे में क्या पंचक के दौरान बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं, पंचक में कैसे करें विसर्जन की तैयारी, क्या है नियम जान लें.

23 सितंबर की रात से पंचक

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पंचांग गणना के अनुसार 23 सितंबर 2026 को रात करीब 9:57 बजे से पंचक शुरू होगा और 28 सितंबर को सुबह करीब 10:17 बजे तक रहेगा. पंचक उस अवधि को कहा जाता है, जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है.

क्या पंचक में गणेश विसर्जन किया जा सकता है?

पंचक के दौरान पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगाई जाती है, ऐसे में बप्पा का विधि विधान से पूजन जारी रख सकते हैं. साथ ही विसर्जन की तैयारी भी बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं. पंचक में लकड़ी से जुड़े कुछ कार्य, चारपाई बनाना या छत डालने जैसे कार्यों को लेकर विशेष निषेध बताए जाते हैं. 

विसर्जन से पहले क्या करें

  • गणपति को जल, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
  • मोदक, लड्डू, फल आदि का भोग लगाकर भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.
  • परिवार के सभी सदस्य मिलकर गणेश जी की आरती करें. इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें.
  • पूजा में हुई किसी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा मांगें. गणेश पूजा-विधि में इसके लिए क्षमा-प्रार्थना का मंत्र भी दिया गया है.
  • मूर्ति को सम्मानपूर्वक सजाएं. पूजा में चढ़ाए गए फूल आदि के साथ गणेश जी को विसर्जन स्थल तक ले जाएं.
  • गणपति बप्पा से घर में सुख-शांति बनाए रखने और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करें. विसर्जन का भाव देवता को सम्मानपूर्वक विदाई देना है.
  • घर में विसर्जन करना हो तो स्वच्छ जल से भरे बड़े पात्र में भी किया जा सकता है.

FAQs

  1. पंचक में बप्पा को विदा करना शुभ है या नहीं?
    पंचक में पूजा-पाठ पर रोक नहीं मानी जाती, इसलिए गणेश विसर्जन किया जा सकता है.
  2. पंचक लगने के बाद गणेश जी की पूजा बंद करनी चाहिए?
    नहीं, पंचक के दौरान गणेश जी की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान जारी रखे जा सकते हैं.
  3. क्या पंचक में विसर्जन के लिए कोई अलग विधि है?
    अलग विधि जरूरी नहीं है. विधिवत पूजा, आरती और क्षमा-प्रार्थना के बाद सम्मानपूर्वक विसर्जन करें.
  4. 2026 में पंचक और गणेश विसर्जन कब आमने-सामने हैं?
    23 सितंबर से पंचक शुरू होगा, जबकि अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन 25 सितंबर को होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Panchak 2026 Ganesh Visarjan 2026
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