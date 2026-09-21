23 सितंबर रात से पंचक, घर में बप्पा विराजमान हों तो पूजा और विसर्जन की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा?
Panchak September 2026: इस साल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के दौरान पंचक भी रहेगा, ऐसे में पंचक में बप्पा को विदा कैसे करें, क्या है नियम, कब से लग रहे हैं पंचक जान लें.
Ganesh Visarjan 2026: गणेश उत्सव के दौरान इस बार एक खास संयोग बन रहा है. अनंत चतुर्दशी से दो दिन पहले 23 सितंबर से पंचक लग रहे हैं. ऐसे में क्या पंचक के दौरान बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं, पंचक में कैसे करें विसर्जन की तैयारी, क्या है नियम जान लें.
23 सितंबर की रात से पंचक
पंचांग गणना के अनुसार 23 सितंबर 2026 को रात करीब 9:57 बजे से पंचक शुरू होगा और 28 सितंबर को सुबह करीब 10:17 बजे तक रहेगा. पंचक उस अवधि को कहा जाता है, जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्रों से होकर गुजरता है.
क्या पंचक में गणेश विसर्जन किया जा सकता है?
पंचक के दौरान पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगाई जाती है, ऐसे में बप्पा का विधि विधान से पूजन जारी रख सकते हैं. साथ ही विसर्जन की तैयारी भी बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं. पंचक में लकड़ी से जुड़े कुछ कार्य, चारपाई बनाना या छत डालने जैसे कार्यों को लेकर विशेष निषेध बताए जाते हैं.
विसर्जन से पहले क्या करें
- गणपति को जल, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
- मोदक, लड्डू, फल आदि का भोग लगाकर भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.
- परिवार के सभी सदस्य मिलकर गणेश जी की आरती करें. इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें.
- पूजा में हुई किसी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा मांगें. गणेश पूजा-विधि में इसके लिए क्षमा-प्रार्थना का मंत्र भी दिया गया है.
- मूर्ति को सम्मानपूर्वक सजाएं. पूजा में चढ़ाए गए फूल आदि के साथ गणेश जी को विसर्जन स्थल तक ले जाएं.
- गणपति बप्पा से घर में सुख-शांति बनाए रखने और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करें. विसर्जन का भाव देवता को सम्मानपूर्वक विदाई देना है.
- घर में विसर्जन करना हो तो स्वच्छ जल से भरे बड़े पात्र में भी किया जा सकता है.
FAQs
- पंचक में बप्पा को विदा करना शुभ है या नहीं?
पंचक में पूजा-पाठ पर रोक नहीं मानी जाती, इसलिए गणेश विसर्जन किया जा सकता है.
- पंचक लगने के बाद गणेश जी की पूजा बंद करनी चाहिए?
नहीं, पंचक के दौरान गणेश जी की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान जारी रखे जा सकते हैं.
- क्या पंचक में विसर्जन के लिए कोई अलग विधि है?
अलग विधि जरूरी नहीं है. विधिवत पूजा, आरती और क्षमा-प्रार्थना के बाद सम्मानपूर्वक विसर्जन करें.
- 2026 में पंचक और गणेश विसर्जन कब आमने-सामने हैं?
23 सितंबर से पंचक शुरू होगा, जबकि अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन 25 सितंबर को होगा.
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