Laxmi Yantra: पर्स में रखें ये छोटा सा लक्ष्मी यंत्र, आपका वॉलेट धन चुंबक बन जाएगा!

Laxmi Yantra for Money Drain: क्या आपको भी हाल के दिनों में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा है? तो अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करें. अपने बटुए में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली बदलाव करके आप अपने बटुए को धन चुंबक में बदल सकते हैं.

इस यंत्र के बारे में जो भी जानना है, वह नीचें दिया गया है.

यंत्र क्या है? और यह धन कैसे आकर्षित कर सकता है?

प्राचीन मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लक्ष्मी यंत्र एक पवित्र ज्यामितीय का प्रतीक है, जो देवी लक्ष्मी की असीम शक्ति और कृपा प्राप्त करने में सहायक है.

अपने पर्स में इस शक्तिशाली लक्ष्मी यंत्र को रखने से दिव्य समृद्धि आकर्षित होती है. यह यंत्र धन चुंबक की तरह कार्य करता है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक, सही तरीके से अभिमंत्रित करने पर यह ताबीज की तरह का कार्य करता है और आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है.

लक्ष्मी यंत्र धन को कैसे आकर्षित करता है?

वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों के मुताबिक, लक्ष्मी यंत्र को पर्स में एक ताबीज की तरह रखने से वित्तीय से जुड़ी बाधा दूर होने के साथ आय का प्रवाह स्थिर होता है. माना जाता है कि, इस यंत्र को सही स्थान पर रखने से इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और आपका पर्स समृद्धि का केंद्र बन जाता है.

सही यंत्र का चयन कैसे करें?

वास्तु विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि, प्राणिक शक्ति से रहित, उर्जायुक्त श्री लक्ष्मी यंत्र कार्ड, लॉकेट या सिक्का चुनें, प्राणिक शक्ति से रहित, ऊर्जाहीन तस्वीरों को रखने से बचें. अधिकतम लाभ के लिए तांबे या सोने की परत चढ़े हुए, सटीक श्री यंत्र ज्यामिति से उत्कीर्ण कार्ड, लॉकेट या सिक्का भी चुने जा सकते हैं.

इसे ऊर्जावान कैसे बनाए?

शुक्रवार की शाम को लक्ष्मी होरा के दौरान यंत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली में उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें. ऊं श्रीं महालक्ष्म्यै नम मंत्र का 108 बार जाप करें और सुनहरे प्रकाश का अनुभव करें. शहद की एक बूंद या केसर का तिलक चढ़ाएं, फिर प्राण फूंककर इसके धन आकर्षण चक्र को सक्रिय करें.

लक्ष्मी यंत्र को नोट रखने वाले डिब्बे में सीधा रखते हुए पर्स के खुलने वाले भाग की ओर खिसका दें. इसे 10, 50 या 100 रुपये के नए नोट के पीछे रखें, खुले पैसे कभी न रखें, क्योंकि यह गरीबी की चेतना का प्रतीक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.