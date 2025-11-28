हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Margi 2025: शनि मार्गी के बाद करियर, धन और बिज़नेस में बड़ा बदलाव! जानें किस राशि को लाभ, किसे नुकसान

Shani Margi 2025: शनि मार्गी के बाद करियर, धन और बिज़नेस में बड़ा बदलाव! जानें किस राशि को लाभ, किसे नुकसान

Shani Retrograde: 28 नवंबर 2025 को शनि मार्गी (Shani Margi 2025) होने के बाद 7.5 महीनों तक करियर, बिज़नेस और धन पर गहरा असर पड़ेगा. जानें 12 राशियों पर इसका वास्तविक प्रभाव.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Shani Margi 2025: 28 नवंबर 2025 को सुबह 9:20 बजे शनि मीन राशि में मार्गी होते ही करियर, बिज़नेस, प्रतिष्ठा और फाइनेंस की गहरी परीक्षा शुरू हो जाएगी. मीन में शनि सच उजागर करने वाला सीधा प्रहार माने जाते हैं, जो भ्रम तोड़ते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कठोर परिणाम देते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि शनि के 138 दिन सिर्फ वक्री रहने की अवधि है, मार्गी नहीं.

शनि हर वर्ष लगभग 4.5 महीने वक्री और करीब 7-8 महीने मार्गी रहते हैं. इसलिए 28 नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह तक शनि लगातार मार्गी रहेंगे. यही 7.5 महीने वह असली समय है जब बिज़नेस, नौकरी और रिश्तों की बुनियाद का स्ट्रेस-टेस्ट होता है, जबकि इसके बाद आने वाले 138 वक्री दिन उसी परीक्षा के नतीजे लेकर आते हैं. इस लंबे मार्गी फेज़ के दौरान हर राशि के बिज़नेस, टीम, फाइनेंस और निर्णयों पर क्या असर होगा? जानते हैं-

मेष (Aries)

शनि का मार्गी होना आपके लिए कारोबार और करियर में एक लंबी थकाने वाली वास्तविकता का दौर शुरू करेगा. आने वाले महीनों में खर्च बढ़ेंगे, पुराने कामों की गड़बड़ियां पकड़ में आएंगी और किसी भरोसेमंद समझे जाने वाले व्यक्ति की असलियत आपके लिए झटका बन सकती है. कारोबार में एक ऐसा लीकेज सामने आएगा जिसकी भनक लंबे समय से नहीं थी, यह स्टॉक, अकाउंटिंग या किसी टीम सदस्य से जुड़ा हो सकता है. दफ्तर में काम का दबाव बढ़ेगा और अपेक्षा से अधिक जवाबदेही मांगने वाली स्थिति बनेगी. विदेशी क्लाइंट या नई स्किल से अचानक कोई नया रास्ता खुल सकता है, लेकिन उसके पहले कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

वृषभ (Taurus)

शनि मार्गी आपके लाभ और नेटवर्क क्षेत्र में सफ़ाई का काम करेंगे. आने वाले महीनों में कारोबार धीमी गति से सही दिशा पकड़ेगा, पर जिन लोगों पर आप भरोसा करते रहे, उनमें से कुछ आपको निराश भी करेंगे. बड़े क्लाइंट, बड़े कॉन्ट्रैक्ट और बड़े अवसर, सब मिलेंगे लेकिन देर से और सख्त शर्तों के साथ. टीम में 1-2 लोगों का जाना आपके लिए बोझ कम करने जैसा साबित होगा. कारोबारी साझेदारी में टकराव दिख सकता है, लेकिन लंबी अवधि में आपको वही लोग मिलेंगे जो आपकी असली ताकत बन पाएंगे. लाभ देर से मिलेगा, पर जो मिलेगा वह स्थायी होगा.

मिथुन (Gemini)

शनि दशम भाव में मार्गी होकर आपके करियर और बिज़नेस का ढांचा बदलने वाले हैं. दफ्तर में आपकी भूमिका, आपकी जिम्मेदारियां और आपकी टीम, तीनों में बड़ा उलटफेर दिख सकता है. जो लोग लंबे समय से आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहे थे, उनका खेल अब खुलकर सामने आएगा. कारोबार में आपको मजबूर होकर रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई पुराने तरीक़े छोड़ने पड़ेंगे. यह समय आपको ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करेगा जो आपका आने वाला करियर हमेशा के लिए बदल देगा. एक तरफ दबाव बढ़ेगा, दूसरी तरफ एक असली नेतृत्व का अवसर भी धीरे-धीरे तैयार होगा.

कर्क (Cancer)

शनि के मार्गी होने से आपके विस्तार की गति धीमी पड़ेगी. विदेशी डील, परमिशन, लीगल डॉक्यूमेंट या शिक्षा/स्किल-आधारित कामों में रुकावटें आएंगी. दफ्तर में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच तनाव बढ़ सकता है. यदि आप व्यापार करते हैं तो यात्रा और ट्रेनिंग के नाम पर खर्च बढ़ेंगे लेकिन परिणाम तुरंत नज़र नहीं आएंगे. यह वह समय है जब जल्दबाज़ी आपको नुकसान की ओर ले जाएगी और धैर्य आपकी कमाई की नींव बनेगा. धीरे-धीरे एक स्थायी अवसर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन इस पर पहुंचने में समय लगेगा.

सिंह (Leo)

अष्टम भाव में स्थित शनि मार्गी होकर आपके कारोबार और वित्त की छिपी कमज़ोरियां उजागर करेंगे. टैक्स, निवेश, पेमेंट, गुप्त साझेदारी, किसी भी जगह एक गलती या छिपी हुई खामी अचानक सतह पर आ सकती है. कारोबार में अचानक कोई बड़ा झटका या अचानक restructuring होने की संभावना है. दफ्तर में आपकी कार्य-पद्धति की कठोर समीक्षा होगी और दबाव कई गुना बढ़ेगा. गलत निवेश या गलत सलाहकार के कारण आर्थिक नुकसान भी संभव है. यह समय कठिन है, लेकिन इस कठोर सफ़ाई के बाद कारोबारी स्थिरता बढ़ेगी.

कन्या (Virgo)

शनि सप्तम में मार्गी होकर आपके कारोबार और साझेदारी दोनों में गहरी परीक्षा शुरू करेंगे. क्लाइंट की अपेक्षा बढ़ेगी और कोई पुराना ग्राहक आपकी सेवा या गुणवत्ता पर सवाल उठा सकता है. कारोबारी रिश्तों में खिंचाव आएगा और कुछ पुरानी साझेदारियां टूट सकती हैं. नई डील मिलेगी, लेकिन शर्तें सख़्त होंगी और ज़िम्मेदारी बड़ी. दफ्तर में सहयोग की कमी आपको मानसिक रूप से थकाएगी, लेकिन जो रिश्ते इस समय टिक जाएंगे, वे लंबे समय तक आपकी सबसे मजबूत पूंजी बनेंगे.

तुला (Libra)

षष्ठ शनि मार्गी आपके कार्य-प्रणाली और टीम की वास्तविक स्थिति उजागर करेंगे. कारोबार में एकाएक काम बढ़ेगा, सिस्टम फेल हो सकते हैं और कर्मचारी-स्तर पर संघर्ष बढ़ सकता है. दफ्तर में राजनीति चरम पर होगी. प्रतियोगी कंपनियां आपके कमजोर हिस्सों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी. यह समय कठिन है, लेकिन यदि आप प्रक्रियाओं को सुधारने में सफल रहे, तो यही दबाव आपके लिए बड़े टर्नअराउंड की शुरुआत साबित होगा. अंत में लाभ मिलेगा, लेकिन पहले संघर्ष का सामना करना ही होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

शनि मार्गी आपकी सृजनात्मक क्षमता और जोखिम-आधारित बिज़नेस पर रोक-टोक लगाने वाले हैं. स्टार्टअप, मीडिया, क्रिएटिव और डिजिटल सेक्टर में काम करने वालों के लिए यह समय बहुत चुनौतीभरा होगा. प्रोजेक्ट्स देर से पूरे होंगे, मार्केट रेस्पॉन्स धीमा होगा और उम्मीद की गई सफलता तुरंत नहीं आएगी. भावनात्मक दबाव भी काम को प्रभावित कर सकता है. लेकिन यदि आप इस समय Discipline, Structure और Consistency बनाए रखते हैं, तो बाद में यही काम आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा.

धनु (Sagittarius)

चतुर्थ शनि मार्गी आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में गहरी खलबली पैदा कर सकते हैं. घर के तनाव का असर सीधे कारोबार और ऑफिस पर पड़ेगा. यदि आपका काम प्रॉपर्टी, वेयरहाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर या फैमिली बिज़नेस से जुड़ा है, तो देरी और विवाद की स्थिति बन सकती है. आपकी भावनात्मक स्थिति निर्णयों पर भारी पड़ेगी, जिससे गलती की संभावना बढ़ेगी. लेकिन धीरे-धीरे एक नए माहौल में काम करने का अवसर तैयार होगा जो आपको अधिक स्वतंत्रता देगा.

मकर (Capricorn)

तृतीय शनि मार्गी आपके अंदर साहस तो बढ़ाएंगे, लेकिन दिशा चुनने में उलझन भी पैदा करेंगे. आप नए काम शुरू करना चाहेंगे, नई टीम बनाना चाहेंगे, नए बाज़ार में उतरने की तैयारी करेंगे, लेकिन निर्णय हर बार दोराहे पर अटक सकता है. बिज़नेस में मार्केटिंग, ब्रांड और डिजिटल काम बहुत अच्छा चलेगा. पर गलती से गलत साझेदारी या गलत प्रोजेक्ट आपके मेहनत का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर सकता है. यह समय गहरी सोच, स्पष्ट रणनीति और सावधानी माँगता है.

कुंभ (Aquarius)

द्वितीय भाव में शनि मार्गी होकर आपकी कंपनी की बुनियादी स्थिरता की परीक्षा लेंगे, राजस्व, खर्च, टीम के वेतन और आपके वित्तीय व्यवहार सभी दबाव में आएंगे. कैशफ़्लो की समस्या पैदा हो सकती है और गलत समय पर कही गई बात से कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट दूर जा सकता है. आपको बजट को बहुत सावधानी से चलाना होगा. अच्छी बात यह है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा या पुरानी डील वापस मिल सकती है और इससे स्थिति कुछ सुधरेगी.

मीन (Pisces)

यह सबसे बड़ा परिवर्तन वाला समय है, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में मार्गी हैं. अगले महीनों में आपके बिज़नेस, आपके करियर, आपकी पहचान और आपकी टीम, सबकी परतें बदलेंगी. पुराने लोग हटेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, पुराने तरीक़े टूटेंगे और नई दिशा बनेगी. शुरुआत में दबाव बढ़ेगा, आलोचना होगी, उलझनें आएंगी, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा अवसर छिपा है जो आपकी अगली 7-10 साल की दिशा तय करेगा. यदि आपने यह समय सही तरीके से संभाल लिया, तो आपका पूरा जीवन-मार्ग बदल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 28 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Horoscope Shani Dev Rashifal Shani Margi 2025
