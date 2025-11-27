Tula Rashi 2026: तुला राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Tula Rashi 2026: 2026 तुला राशि वालों के लिए परिवर्तन, प्रगति, संबंध-संतुलन, आर्थिक सुधार और आत्म-विकास का वर्ष है. वर्ष की शुरुआत कार्य, ज़िम्मेदारी और आत्म-अनुशासन से होती है, फिर संबंध, सामाजिक दायरा और नेटवर्किंग सक्रिय होते हैं. मार्च–अप्रैल के दौरान भावनात्मक उलझनें और मानसिक दबाव रहता है, जबकि मई–अगस्त तेज प्रगति, धन वृद्धि, करियर उन्नति और बड़े अवसर लाते हैं. सितंबर आत्मचिंतन और योजना-पुनर्गठन का समय है; अक्टूबर पुनर्जन्म और व्यक्तित्व-चमक का महीना बनता है. नवंबर आर्थिक मजबूती और रिश्तों में मधुरता देता है, जबकि दिसंबर नए लक्ष्य, यात्रा, साहस और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है. साल भर स्वास्थ्य में गला, मानसिक थकान, आँखें, गर्दन, और पाचन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

जनवरी 2026

जनवरी तुला राशि वालों के लिए वर्ष का उद्घोष जैसा है जहाँ भीतर शांति और भीतर गहराई में उबलती ऊर्जा दोनों साथ चलती है. सूर्य के मकर राशि में जाने से कार्य, प्रतिष्ठा और पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि होगी जबकि 20 जनवरी को मंगल का तुला में प्रवेश आपका साहस, उद्यम और निर्णय गति तेज़ कर देगा—लेकिन इस तेजी में टकराव का खतरा भी रहेगा, इसलिए बोलने और कदम उठाने से पहले ठहरकर सोचना आवश्यक है. बुध के परिवर्तन से संचार और व्यवहार में उतार-चढ़ाव आएंगे, जिससे गलतफहमी या कागज़ी कार्यों में सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी. करियर में जोश और ज़िम्मेदारी दोनों बढ़ेंगे, रिश्तों में मतभेद उभर सकते हैं पर संयम से सब ठीक हो जाएगा; धन की स्थिति संतुलन माँगेगी क्योंकि खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में गर्दन, वाणी और श्वसन संबंधी समस्या हल्के रूप में परेशान कर सकती है. वरिष्ठों या गुरुजनों की सलाह उपयोगी रहेगी, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लेना ही उचित है. कुल मिलाकर जनवरी आपका व्यक्तित्व और ऊर्जा दोनों चमकाता है, पर जीत उसे ही मिलेगी जो धैर्य को साथ रखेगा.

फ़रवरी 2026

फ़रवरी आपके लिए सामंजस्य, सामाजिक पहचान और नेटवर्किंग का महीना है जहाँ सूर्य का कुम्भ में प्रवेश मित्रता, समूह और सामाजिक दायरे में आपकी पहचान को बढ़ाता है और नए अवसर मित्रों तथा सहकर्मियों के माध्यम से सामने आते हैं. शुक्र संबंधों में नरमी और सकारात्मकता लाता है जबकि बुध का प्रभाव सोच-विचार, बातचीत और पुराने मुद्दों की पुनरावृत्ति कराता है, जिससे कुछ छिपी या अधूरी बातें अब सामने आकर हल हो सकती हैं. करियर में योजनाओं को सुधारने, रणनीति मजबूत करने और दस्तावेज़ व्यवस्थित करने का समय है; वित्तीय रूप से आय बनी रहेगी लेकिन निवेश सोच-समझकर करना चाहिए. प्रेम जीवन में भावनाएँ स्पष्ट होंगी और पुरानी गलतफहमियाँ मिटने लगेंगी; स्वास्थ्य में अनिद्रा या मानसिक थकान रह सकती है, इसलिए ध्यान और विश्राम महत्वपूर्ण रहेगा. कुल मिलाकर फरवरी बाहर की दुनिया को विस्तृत करता है, लेकिन भीतर की स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है.

मार्च 2026

मार्च आपके लिए भीतर की गहराई और बाहर की गतिविधियों का अनोखा संगम है जहाँ सूर्य का मीन राशि में आगमन लाभ, सहयोग, और पुराने प्रयासों की सफलता को संकेत देता है, पर बुध की वक्री गति कागज़ी, व्यावसायिक और संवाद-संबंधी कार्यों में सावधानी की माँग करती है. राहु–केतु की चाल मानसिक बेचैनी, अचानक संदेशों या अप्रत्याशित परिस्थितियों को जन्म दे सकती है, पर मन की स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है. करियर और व्यापार में नेटवर्किंग से लाभ, प्रोजेक्ट का समर्थन और किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है; साझेदारी में शर्तें स्पष्ट रखना ज़रूरी है. प्रेम संबंधों में गहराई और गंभीरता आएगी, कोई संबंध स्थायी दिशा ले सकता है. स्वास्थ्य में मानसिक दबाव, सिरदर्द या अनिद्रा परेशान कर सकती है, इसलिए प्राणायाम व मौन अभ्यास सहायक होंगे. यह महीना अवसरों का है लेकिन भावनाओं और निर्णयों में परिपक्वता आवश्यक है.

अप्रैल 2026

अप्रैल आपके लिए गति, निर्णय, नए आरंभ और कार्यक्षेत्र में मजबूती का समय है क्योंकि सूर्य के मेष में प्रवेश से उत्साह, संघर्ष से पार पाने की क्षमता और नए अवसरों की प्राप्ति होती है, वहीं बुध का मेष में होना आपके विचार, प्रस्तुति, भाषण व मीटिंग को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है. शुक्र-वृषभ का प्रभाव आर्थिक स्थिरता, घरेलू सुख और परिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ाता है, जिससे बाहरी दौड़-भाग के साथ घर की शांति को भी संतुलित करना आवश्यक होगा. करियर में प्रगति की गति तेज होगी, रिश्तों में मधुरता लौट सकती है पर अहंकार से बचना ज़रूरी है; स्वास्थ्य में पाचन और थकान की समस्या अधिक हो सकती है. यह महीना नए उद्यमों के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन जल्दबाज़ी में निर्णय न लेना समझदारी होगी.

मई 2026

मई तुला राशि वालों के लिए धन, मूल्यबोध, परिवार, वाणी और आत्म-सम्मान से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है जहाँ सूर्य और शुक्र के वृषभ में होने से धन वृद्धि, आर्थिक स्थिरता, रुके हुए कार्यों की पूर्ति, ऋण संबंधी समस्या का समाधान और परिवार में सहयोग मिलता है. मंगल के दूसरे भाव में आने से वाणी में कठोरता और खर्च में तेजी आ सकती है, इसलिए बातों में संयम और आर्थिक अनुशासन आवश्यक है; परिवार में तकरार से बचें. बुध का मिथुन में प्रवेश शोध क्षमता, गहरे विचार, छुपे अवसर और अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है. प्रेम जीवन परिपक्व होगा और निर्णय स्पष्ट होंगे; स्वास्थ्य में गला, आँखें और गर्दन पर ध्यान देना चाहिए. कुल मिलाकर मई धन-संबंधी मजबूती लाता है, पर वाणी संयम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है.

जून 2026

जून तुला राशि वालों के लिए भाग्य उद्घाटन, प्रगति और मानसिक संतोष का महीना है जहाँ सूर्य का नौवें भाव में प्रवेश यात्राओं, शिक्षा, प्रतियोगिता, विदेश संपर्क और बड़ा अवसर प्रदान करता है. शुक्र-मिथुन संबंधों, विवाह योग और नई मित्रता का आशीर्वाद देता है, जबकि बुध मार्गी होकर निर्णय-क्षमता सुधारता है. हालांकि शनि के वक्री होने से प्रेम जीवन, संतान और रचनात्मक कार्यों में परीक्षा का समय हो सकता है, किसी भी निर्णय में जल्दबाज़ी न करें. धन के लिहाज़ से स्थिति बेहतर होगी पर खर्च बढ़े रह सकते हैं; स्वास्थ्य में जोड़ों के दर्द और पेट संबंधी समस्याओं पर सावधानी आवश्यक है. यह महीना भाग्यवान है लेकिन संतुलन और धैर्य ही आगे बढ़ाएंगे.

जुलाई 2026

जुलाई तुला राशि के लिए करियर शिखर, सम्मान और तेज़ प्रगति का महीना है जिसमें सूर्य का कर्क में प्रवेश आपको उच्च पद, अवसर, वरिष्ठों का समर्थन और बड़े प्रोजेक्ट दिलाता है, जबकि शुक्र की उपस्थिति कार्यस्थल में सौम्यता और आकर्षण बढ़ाती है. मंगल के धनु में जाने से प्रतियोगिता, साहस, प्रयत्न और आत्मविश्वास अपनी चरम अवस्था में होंगे—जो काम महीनों से रुके थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे. व्यापारी वर्ग के लिए बड़ा लाभ संभव है, परीक्षा/इंटरव्यू में सफलता मिलेगी. बुध-सिंह का प्रभाव नेटवर्किंग को मजबूत कर सहयोग दिलाता है. प्रेम जीवन में गहराई और परिवार में उत्सव-जैसी स्थिति बन सकती है, पर क्रोध से बचना आवश्यक है. स्वास्थ्य में रक्तचाप और आँखों की थकान पर ध्यान दें. यह महीना मेहनत को चमकाने वाला है.

अगस्त 2026

अगस्त परिणामों का महीना है जहाँ सूर्य का सिंह में होना लाभ, उपलब्धि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, वित्तीय वृद्धि के साथ सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है. बुध लाभभाव में आने से निर्णय क्षमता, प्रस्तुति और तार्किक सोच सर्वोत्तम रहती है; मंगल के धनु में होने से साहसिक कदम, यात्राएँ, और बड़े फैसले उत्कृष्ट परिणाम लाते हैं. शुक्र-कर्क कार्यस्थल में सहयोग, संतुलन और सकारात्मक माहौल बनाता है. यह महीना योजनाओं के सफल होने, प्रोजेक्ट पूर्ण होने और परिणामों के तेज व स्पष्ट लाभ दिखाने वाला है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर ओवरवर्क से थकान हो सकती है. अहंकार से बचें,अन्यथा लाभ में कमी आ सकती है.

सितंबर 2026

सितंबर आत्मचिंतन, भीतर की मजबूती, योजना-संशोधन और मानसिक स्पष्टता का वक्त है क्योंकि सूर्य का बारहवें भाव में जाना खर्च, यात्रा, एकांत और मानसिक थकान बढ़ा सकता है; इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. बुध-कन्या आपको गहरे विचार, विश्लेषण क्षमता, लेखन, दस्तावेज़ कार्य और लाइसेंस/अनुबंध में सफलता देता है. शुक्र-सिंह लाभ क्षमता बढ़ाता है और समाज में आकर्षण तथा प्रतिष्ठा को प्रबल करता है, करियर में सहयोग और नए अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों में गलतफहमियाँ मिटेंगी पर भावनात्मक दूरी न बनने दें. स्वास्थ्य में आँख, नसों और नींद पर ध्यान रखें. यह महीना तैयारी और मानसिक मजबूती का है.

अक्टूबर 2026

अक्टूबर तुला राशि वालों के लिए व्यक्तित्व पुनर्जागरण, आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई शुरुआत का महीना है क्योंकि सूर्य आपके ही राशिभाव में चमककर आपको अत्यधिक आकर्षक, प्रभावशाली और निर्णायक बनाता है. नए संबंध, नए कार्य और नए अवसर तेज़ी से खुलेंगे. मंगल का कुंभ में प्रवेश प्रेम, संतान, शिक्षा, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में तेज़ परिणाम देता है—मीडिया, डिज़ाइन, स्टार्टअप और राजनीतिक क्षेत्र वाले विशेष लाभ पाएँगे. प्रेम जीवन उत्साहपूर्ण होगा, प्रपोज़ल या विवाह का समय बन सकता है. धन की स्थिति मजबूत रहेगी, रुका पैसा मिल सकता है; स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अत्यधिक काम से बचना चाहिए. यह महीना आपके चमकने का समय है.

नवंबर 2026

नवंबर आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सामंजस्य, वाणी की मिठास और मूल्य बढ़ाने वाला महीना है जहाँ सूर्य का वृश्चिक में होना धन-भाव को सक्रिय करके आय, बचत और निवेश में मजबूती लाता है. व्यापारियों के लिए बड़े लेन-देन, अवसर और समझौते लाभदायक होंगे. परिवार के साथ समय बढ़ेगा, पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. शुक्र आपकी ही राशि में आकर आकर्षण, व्यक्तित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को सर्वोच्च करता है तथा प्रेम संबंधों को मधुर बनाता है, पुराना प्रेम भी लौट सकता है. स्वास्थ्य में गला व गर्दन पर ध्यान दें. यह महीना स्थिरता और स्नेह दोनों का है.

दिसंबर 2026

दिसंबर नए लक्ष्य, यात्रा, साहस, उत्साह और दिशा परिवर्तन का महीना है क्योंकि सूर्य का धनु में होना साहस, संचार, प्रयास और आत्मविश्वास बढ़ाता है, आप नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे. बुध वक्री होकर मकर में आने से परिवार, घर-ज़मीन, करियर की नींव और पुराने निर्णयों में पुनर्विचार का समय है, इसलिए किसी भी बड़े परिवर्तन को सोच-समझकर ही करें. भाई-बहनों एवं टीम से सहयोग मिलेगा, तनाव कम होगा. व्यवसाय सामान्य से बेहतर रहेगा और यात्राएँ लाभ देंगी. प्रेम जीवन में समझ व बातचीत से निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य में नींद कम हो सकती है पर मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी. यह महीना साहस और संतुलन को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकेत देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.