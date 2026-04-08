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मेष में मंगल का गोचर क्यों बदल सकता है आपका हफ्ता, हर फैसला बन सकता है गेमचेंजर!

न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलिंग लेखिका और ज्योतिषी चानी निकोलस के मुताबिक, यह हफ्ता तीव्र गति और मजबूत प्रतिक्रियाएं ला सकता है, क्योंकि मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है. जानिए इसका प्रभाव क्या होगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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Transit of Mars in Aries: न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलिंग लेखिका और ज्योतिषी चानी निकोलस के मुताबिक, 6 अप्रैल 2026 का सप्ताह तीव्र गति और मजबूत प्रतिक्रियाएं ला सकता है क्योंकि मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है. 

मंगल ग्रह, जो साहस, कर्म और जोश का प्रतीक है, वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहा है, इस राशि पर इसका स्वाभाविक प्रभुत्व है. ज्योतिषियों का मानना है कि, यह स्थिति आत्मविश्वास, तत्परता और आवेगपूर्ण व्यवहार को बढ़ा सकती है, जिससे रोजमर्रा के जीवन में एक शक्तिशाली क्रिया और प्रतिक्रिया ऊर्जा का निर्माण होता है. 

साहसिक फैसलों से भरा एक सप्ताह

मंगल ग्रह के अपनी राशि में होने से लोग लक्ष्यों को हासिल करने, परियोजना को शुरू करने या उन स्थितियों का सामना करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकते हैं, जिनसे वे अबतक बचते रहे हें. 

ग्रहों की यह स्थिति आमतौर पर व्यक्तियों को तेजी से काम करने और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है. हालांकि, ज्योतिषी यह भी चेतावनी देते हैं कि, यदि भावनाओं को सावधानीपूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया तो यही ऊर्जा अधीरता, तीखी बहस या अचानक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती है. 

इस कार्रवाई के परिणाम क्या हो सकते हैं?

इस हफ्ते का ब्रह्मांडीय संदेश कारण और परिणाम के सिद्धांत पर आधारित है. इस दौरान लिए गए फैसले सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के त्वरित परिणाम दे सकते हैं. 

हालांकि मेष राशि की उग्र ऊर्जा साहस और दृढ़ संकल्प को प्रेरित कर सकती है, लेकिन ज्योतिषियों का सुझाव है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने से लोगों को बिना संघर्षों से बचने में मदद मिल सकती है. 

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साहस और नई शुरुआत के लिए बेहतर समय

तीव्रता के बाद भी यह गोचर ज्यादा फलदायी भी हो सकता है. मई में मेष राशि में मंगल का गोचर निम्नलिखित में सहायक है-

  • नए विचारों को लॉन्च करना
  • व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना
  • सहासिक नेतृत्व के कदम उठाना
  • झिझक पर नियंत्रण पाना

जुनून और धैर्य के बीच संतुलन रखना

जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, कुछ राशियों को उत्साह और सजगता के बीच संतुलन बनाने से फायदा हो सकता है. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच-समझकर कदम उठाना इस शक्तिशाली ब्रह्मांडीय असर का अधिकतम लाभ उठाने में सहायक हो सकता है. 

मेष राशि में मंगल अंतत साहस, पहल और आगे बढ़ने का प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह ऊर्जा तब सबसे अच्छा काम करती है, जब जागरुकता और आत्म नियंत्रण द्वारा निर्देशित हो.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 08 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Mangal Aries Mesh Rashi Tranist

Frequently Asked Questions

मंगल के गोचर का सकारात्मक उपयोग कैसे करें?

यह गोचर नए विचारों को लॉन्च करने, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने और साहसिक नेतृत्व के कदम उठाने के लिए सहायक है।

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