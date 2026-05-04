Tarot Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, मई का पहला सप्ताह कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन (subconscious mind) का दर्पण हैं.

इन रहस्यमयी कार्ड्स के माध्यम से हम जीवन के कठिन निर्णयों, करियर की दिशा और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. यह वर्तमान की ऊर्जा को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का एक प्राचीन मार्ग है.

आइए जानते हैं मेष से मीन तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल:

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष राशिवालों की नेतृत्व क्षमता और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लाभ मिलेगा. आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास से करेंगे और अपने निर्णयों में मजबूती दिखाएंगे. कार्यस्थल पर आपके विचारों का असर साफ दिखेगा और अधिकारी वर्ग से आपको समर्थन मिलेगा. सप्ताह के प्रारंभ में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन सप्ताहांत में कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है. पारिवारिक दृष्टि से समय शुभ रहेगा, लेकिन आपको अपनों की बातों को गंभीरता से सुनना होगा. प्रेम जीवन में भी ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज़ से सिरदर्द या नींद की कमी जैसी समस्या हो सकती है, समय निकालकर आराम करें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है. घरेलू मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से उलझनों से बचा जा सकता है. ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा का योग है, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा. किसी पुराने मित्र या सहयोगी से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी, लेकिन पुराने संबंधों को लेकर मन में उलझन बनी रहेंगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा. नए विचारों की उत्पत्ति होगी और आप किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं. करियर में परिवर्तन या नई दिशा मिलने की संभावना है. सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक और सामाजिक समारोहों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी. सप्ताह के मध्य में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन आपको चौंका सकता है, लेकिन आप परिस्थिति से जल्दी ही सामंजस्य बिठा लेंगे. लव लाइफ में आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर तनाव से दूर रहें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन साथ ही किसी पुराने मामले के फिर से उभरने से असमंजस की स्थिति बन सकती है. आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और कुछ नए मौके भी सामने आएंगे. बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो सकता है, बशर्ते आप सही निर्णय लें. पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा, हालांकि किसी सदस्य की बातों से आप आहत हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में सच्चाई और संवाद जरूरी होगा. सेहत की दृष्टि से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है. इस सप्ताह के आरंभ में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से आप उन पर विजय पा लेंगे. सप्ताह के मध्य से आप किसी नए प्रोजेक्ट या लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते में गहराई आएगी, जिससे आत्मिक संतोष मिलेगा. प्रेम जीवन में स्पष्टता बनी रहेगी और अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन रक्तचाप या थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम करें.

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों के लिए यह सप्ताह सुखद और अनुकूल रहेगा. शिक्षा और करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. यदि कोई कार्य लंबे समय से अधूरा है, तो इस सप्ताह उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा. आपकी व्यवहारिक सोच और मेहनत से लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन में शांति और आपसी समझ बनी रहेगी. इस सप्ताह किसी पारिवारिक समारोह में भाग लेने का योग बन रहा है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, साथी से निकटता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा में हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या थकान हो सकती है, योग और ध्यान से लाभ होगा.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशिवालों को इस सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करना होगा. आपके जीवन में इस समय संतुलन सबसे बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मोर्चों पर दबाव रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आप नई चुनौतियों का सामना करेंगे और अपनी रणनीतिक सोच से सफलता प्राप्त करेंगे. परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में किसी गलतफहमी को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें संवाद से सुलझाएं. सप्ताह के अंत में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान से बचें.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशिवालों के लिए यह सप्ताह बदलाव और नई शुरुआत का है. किसी पुराने उलझे मसले का समाधान हो सकता है और आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सहयोगियों से सराहना मिलेगी. पारिवारिक जीवन में कोई खास अवसर आ सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में रोमांच और नयापन आएगा. किसी यात्रा का संयोग बन सकता है, जो लाभकारी रहेगी. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन अधिक थकान से बचें.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह ज्ञान, अनुभव और विस्तार का समय है. किसी नई योजना की शुरुआत करने के लिए यह सप्ताह उत्तम है. पारिवारिक जीवन में रोमांच और आनंद रहेगा. परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. प्रेम जीवन में खुशियां मिलेंगी और संबंधों में मिठास बनी रहेगी. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नियमित व्यायाम करें.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ नई जिम्मेदारियां दिलाने वाला रहेगा. इस हफ्ते आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम लाने होंगे. पारिवारिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी होगी और किसी निकट संबंधी की मदद करनी पड़ सकती है. सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा का संयोग बन सकता है. सप्ताहांत में आपको कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और समर्पण ज़रूरी रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य है, लेकिन पीठ दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता से भरपूर रहेगा. आप किसी पारिवारिक आयोजन में भाग ले सकते हैं, जिससे रिश्तों में और अधिक गहराई आएगी. अपने प्रियजनों के साथ यात्रा या घूमने का भी अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. किसी मित्र या सहयोगी से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है. हालांकि किसी करीबी रिश्ते में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे आपसी बातचीत और समझदारी से हल किया जा सकता है. माता-पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सराही जाएगी.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और नए विचारों से भरपूर रहेगा. आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं. पारिवारिक सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. किसी पुराने मसले का समाधान मिलने से राहत मिलेगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में सुकून और आत्मीयता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी से थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

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