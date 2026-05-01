हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोScorpio Monthly Horoscope May 2026: बिजनेस डील से लाभ के संकेत, वृ्श्चिक राशि वाले पढ़ें मई का राशिफल

Scorpio Monthly Horoscope May 2026: बिजनेस डील से लाभ के संकेत, वृ्श्चिक राशि वाले पढ़ें मई का राशिफल

Scorpio Monthly Horoscope May 2026: वृश्चिक (Vrishchik) के लिए मई माह बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें वृश्चिक का मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 May 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

Scorpio Rashifal May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2026 का महीना अच्छा रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल में बदलाव और इससे बनने वाले योग आपको प्रगति की ओर ले जाएंगे. हालांकि इस माह धन खर्च में अधिकता राहेगी.

आइए विख्यात ज्योतिषी (Famous Astrologer) से जानते हैं वृश्चिक राशि (Vrishchik Zodiac) वालों के नौकरी, बिजेनस, शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा मई का महीना.

वृश्चिक राशि मई 2026 मासिक राशिफल (Scorpio May 2026 Horoscope)

बिजनेस और वेल्थ

  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक द्वादश भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे आपके गुप्त संपर्कों से विदेश में कोई बड़ा और गोपनीय सौदा हो सकता है, आयात-निर्यात में जोखिम उठाना इस महीने लाभदायक रहेगा, बस अपनी रणनीतियों को प्रतिस्पर्धियों से छिपाकर रखें.
  • 4,5,6,7,12,13,14,25,26 तारीख को पार्टनर पर बेवजह शक करने से बचें, पारदर्शिता ही आपके व्यापारिक रिश्ते को मजबूती देगी, कोई नया साइलेंट पार्टनर बिजनेस में बड़ा निवेश कर सकता है जो विस्तार में मदद करेगा.
  • 13 मई तक बुध षष्ठ भाव में रहते गुरु से 3-11 का संबंध रहने से पैतृक संपत्ति पर कोई नया प्रोजेक्ट या कारखाना लगाना अत्यंत लाभ देगा, पुराने पारिवारिक विवाद अब शांतिपूर्ण ढंग से सुलझने के कगार पर हैं.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहेगा, जिससे जो महिलाएं रिसर्च, आयुर्वेद, ज्योतिष या गुप्त विद्याओं के काम में हैं, उन्हें बड़ी सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व नए ग्राहकों को तेजी से आकर्षित करेगा.
  • शनि-केतु का षडाष्टक संबंध रहने से अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में बदलाव से कच्चे तेल, केमिकल या लोहे के कारोबार पर असर पड़ सकता है, अपनी सप्लाई चेन को लचीला रखें ताकि वैश्विक कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचा जा सके.
  • 19 मई से 25 मई तक बुध रोहिणी नक्षत्र में होने से प्रशासन और पुलिस विभाग के प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात काम को आसान बनाएगी, राजनेताओं के हस्तक्षेप से कोई पुराना अटका हुआ सरकारी मामला सुलझ जाएगा.

जॉब और प्रोफेशन

  • महीने की शुरुआत से 10 मई तक षष्ठ भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि के साथ द्वंद दोष व अंगारक योग बनाएंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता अद्भुत रहेगी और आप कठिन से कठिन लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेंगे, ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है.
  • 13 मई तक षष्ठ भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग रहने से डिफेंस, पुलिस, जासूसी या सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी के नए अवसर खुलेंगे, कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है, महीना आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा.
  • 14 मई तक सूर्य षष्ठ भाव में उच्च के होकर विराजित रहने से बॉस आपकी मेहनत के कायल रहेंगे, हालांकि वे आपको और अधिक चुनौतीपूर्ण काम सौंप सकते हैं, उनके साथ बहस करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना बेहतर होगा.
  • गुरु अष्टम भाव में रहते षष्ठ भाव व दशम भाव से 3-11 का संबंध रहने से जूनियर्स आपकी कड़ी मेहनत से प्रेरित होंगे, लेकिन वे आपकी पीठ पीछे आलोचना भी कर सकते हैं, सीनियर्स से आपको कोई गुप्त ट्रेनिंग या विशेष सलाह मिल सकती है.
  • 15 मई से सूर्य सप्तम भाव में रहते गुरु से 2-12 का संबंध रहने से ऑफिस की गुप्त राजनीति से पूरी तरह सावधान रहें, कोई सहकर्मी आपकी योजना चुराने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी प्रगति का ढिंढोरा न पीटें.
  • 6,7,12,13,14,25,26 तारीख को नई नौकरी शुरू करने के लिए शुभ हैं, जॉइनिंग के पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • 1,2,10,11,12,19,20,28,29 तारीख को प्रेम संबंधों में गहराई और तीव्रता आएगी, आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे, बस उन्हें थोड़ा स्पेस दें ताकि रिश्ते में घुटन न हो.
  • महीने की शुरुआत से 13 मई तक शुक्र सप्तम भाव में स्वगृही होकर मालव्य योग बनाएंगे, जिससे मैरिड लाइफ में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी पुरानी संपत्ति की मरम्मत या सजावट पर खर्च करने की योजना बनेगी.
  • 14 मई से अष्टम भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से अविवाहितों के लिए किसी मांगलिक उत्सव में अचानक विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, यह रिश्ता काफी प्रभावशाली और मजबूत परिवार से होने की संभावना है.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहेगा, जिससे संतान की किसी साहसिक कार्य या खेल में जीत होने से आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, उनकी सेहत में भी महीने के अंत तक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
  • 29 मई से अष्टम भाव में बुध, शुक्र, गुरु की युति होने से जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने और पेचीदा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको बड़ी राहत या जीत मिल सकती है.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 10 मई तक मंगल पंचम भाव में रहते गुरु से 4-10 का संबंध रहने से प्रतियोगी परीक्षा में आपकी एकाग्रता चीते जैसी रहेगी. आप कठिन से कठिन विषयों को जल्दी याद कर लेंगे, परिणाम आपके पक्ष में आने के 90 प्रतिशत योग हैं.
  • 11 मई से मंगल षष्ठ भाव में उच्च के होकर विराजित रहने से किसी बड़े टूर्नामेंट में आपकी टीम की जीत आपकी रणनीति पर टिकी होगी, विरोधी आपके कौशल से भयभीत रहेंगे, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.
  • 4,5,6,7,12,13,14,25 तारीख को मेडिकल, इंजीनियरिंग या जासूसी से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोई बड़ी फेलोशिप या मौका मिल सकता है. प्रयोगात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी.
  • 14 मई से अष्टम भाव में गुरु-शुक्र का शंख योग रहने से मूर्तिकला, फोटोग्राफी या सस्पेंस थ्रिलर लिखने वाले कलाकारों को बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी. आपकी कला में एक अलग तरह की गहराई लोगों को प्रभावित करेगी.

सेहत और यात्रा

  • 14 मई तक सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध रहने से स्वयं का स्वास्थ्य मानसिक रूप से बहुत ऊर्जावान रहेगा, लेकिन पेट के निचले हिस्से या यूरिन संबंधी समस्या हो सकती है. अधिक पानी पिएं और मसालेदार भोजन से परहेज करें.
  • 14 से 28 मई तक बुध-शुक्र का परिवर्तन योग रहेगा, जिससे काम के सिलसिले में की गई विदेश यात्रा अत्यंत लाभकारी और गुप्त रूप से फलदायी रहेगी, यात्रा के दौरान अपनी गोपनीय फाइलों का खास ध्यान रखें.

वृश्चिक राशि के लिए उपाय
16 मई शनि जयंती पर- आप प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए
“ऊँ नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्”
मंत्र की एक माला का जाप करें और लोहे का दान करें.

25 मई गंगा दशहरा पर- अगर आपके घर में वास्तुदोष है तो सुबह पूरे कमरों के कोनों में गंगाजल का छिड़काव करें व हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी. शाम के समय गंगा चालीसा का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Libra Monthly Horoscope May 2026: तुला राशि की किस्मत मई में देगी सुपरहिट साथ, धनवर्षा, करियर में तरक्की
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 May 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Vrishchik Rashi Scorpio Horoscope Scorpio Zodiac Monthly Horoscope 2026 May Rashifal 2026 Horoscope May 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 में वृश्चिक राशि के व्यापार और धन के मामले में क्या उम्मीद है?

मई 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए गुप्त संपर्कों से विदेश में बड़े सौदे हो सकते हैं और आयात-निर्यात लाभदायक रहेगा। पैतृक संपत्ति पर नया प्रोजेक्ट भी लाभकारी सिद्ध होगा।

नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2026 कैसा रहेगा?

मई 2026 में वृश्चिक राशि वालों की कार्यक्षमता उत्कृष्ट रहेगी और कठिन लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। डिफेंस, पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों में नौकरी के नए अवसर खुलेंगे।

मई 2026 में वृश्चिक राशि की पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

मई 2026 में प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और विवाहित जीवन में रोमांस बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए अचानक विवाह प्रस्ताव आ सकता है।

मई 2026 में वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए क्या भविष्यवाणियां हैं?

मई 2026 में प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की एकाग्रता बेहतरीन रहेगी और परिणाम उनके पक्ष में आने की संभावना है। खेल और कला के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी।

मई 2026 में वृश्चिक राशि की सेहत और यात्रा कैसी रहेगी?

मई 2026 में वृश्चिक राशि वाले मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे, पर पेट संबंधी समस्या हो सकती है। काम के सिलसिले में की गई विदेश यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Scorpio Monthly Horoscope May 2026: बिजनेस डील से लाभ के संकेत, वृ्श्चिक राशि वाले पढ़ें मई का राशिफल
Scorpio Monthly Horoscope May 2026: बिजनेस डील से लाभ के संकेत, वृ्श्चिक राशि वाले पढ़ें मई का राशिफल
वास्तु शास्त्र
Vastu Shastra: क्या आप भी अपने घर के बाहर जूते- चप्पल बिखेर के रखते है तो सतर्क हो जाइए
क्या आप भी अपने घर के बाहर जूते- चप्पल बिखेर के रखते है तो सतर्क हो जाइए
राशिफल
Gen-Z राशिफल 2 मई 2026: बुधादित्य योग लाएगा लाइफ में 'Big Twist' या बढ़ेगा करियर का ड्रामा? जानें अपनी राशि का हाल
Gen-Z राशिफल 2 मई 2026: बुधादित्य योग से आज इन राशियों का होगा 'Major Flex', क्या आपके सितारों में भी है 'Red Flag'?
ऐस्ट्रो
Libra Monthly Horoscope May 2026: तुला राशि की किस्मत मई में देगी सुपरहिट साथ, धनवर्षा, करियर में तरक्की
Libra Monthly Horoscope May 2026: तुला राशि की किस्मत मई में देगी सुपरहिट साथ, धनवर्षा, करियर में तरक्की
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: ईरान पर हमले की तैयारी! अमेरिका तैनात करेगा 'Dark Eagle' हाइपरसोनिक मिसाइल! | Trump
Iran US War: Trump के हाथ में Assault Rifle और Iran को सीधी धमकी!| IRGC | Abbas Araghchi | Mojtaba
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: EC ने दी सफाई, 'EVM नहीं, पोस्टल बैलेट का काम था!
Breaking News | Kolkata High Tension: TMC का स्ट्रॉन्ग रूम पर पहरा! 4 मई से पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा!
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: दीदी का पारा हाई, BJP-TMC गुस्से से लाल! | EC | Bhawanipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
'BJP सांसद हमें बांग्लादेशी- रोहिंग्या कहते हैं, उनकी पत्नियां ढाका की साड़ी डिमांड....',महुआ मोइत्रा ने काउंटिंग से पहले लगाई लताड़  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय कार्यक्रम में बेहोश होकर गिरे, अस्पताल में भर्ती
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय कार्यक्रम में बेहोश होकर गिरे, अस्पताल में भर्ती
आईपीएल 2026
RR vs DC: वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, 12 पर थे 2 विकेट, फिर रियान पराग ने मचाई तबाही; राजस्थान ने ठोके 225 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, 12 पर थे 2 विकेट, फिर रियान पराग ने मचाई तबाही; राजस्थान ने ठोके 225 रन
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' के कॉपीराइट मामले में शिकायत दर्ज, फिरोज नाडियालवाला ने लगाए करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप
'हेरा फेरी' के कॉपीराइट मामले में शिकायत दर्ज, फिरोज नाडियालवाला ने लगाए करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
LIVE: बंगाल में काउंटिंग से पहले एक्शन में TMC, सीईओ से मिलने पहुंचा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल कौन जीतेगा? Exit Poll के बाद अखिलेश यादव के दावे से चौंक जाएंगी ममता बनर्जी
बंगाल कौन जीतेगा? Exit Poll के बाद अखिलेश यादव के दावे से चौंक जाएंगी ममता बनर्जी
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget