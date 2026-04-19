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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAkshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!

Akshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर आज 19 अप्रैल को सोना-चांदी जैसी समृद्धि से जुड़ी चीजे खरीदी जाएगी. लेकिन अगर आप अपने मूलांक (Numerology) अनुसार खरीदारी करेंगे तो, सुख-समृद्धि चार गुणा बढ़ जाएगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Apr 2026 09:50 AM (IST)
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  • अक्षय तृतीया 19 अप्रैल, रविवार को मनाया जा रहा है.
  • यह शुभ दिन सुख, समृद्धि और वैभव से जुड़ा है.
  • खरीदारी के लिए यह दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है.
  • मूलांग अनुसार खरीदारी करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है.

Akshaya Tritiya 2026: 19 अप्रैल, रविवार को आज अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है. सुख, समृद्धि, वैभव और अक्षय पुण्यफल से जुड़ा यह पर्व हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ दिन माना जाता है. पंचांग (Panchang) के अनुसार अक्षय तृतीया ऐसा पावन दिन होता है, जब अबूझ मुहूर्त रहता है. यानी किसी भी काम को करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा दिन ही शुभ रहता है.

हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं. खासकर इन अवसर पर सोने-चांदी या जमीन-प्रॉपर्टी की खरीदारी की जाती है. मान्यता है कि, अक्षय तृतीया पर खरीदी गई वस्तुओं में खूब समृद्धि होती है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, अक्षय तृतीया पर सभी लोग अपने बजट और जरूरत के अनुसार कुछ ना कुछ चीजों की खरीदारी जरूर करते हैं. मान्यता है कि, इन दिन आप जो वस्तु घर लेकर आते हैं, उसमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है. लेकिन अगर आप अपने मूलांक के अनुसार खरीदारी करेंगे, तो इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस साल अक्षय तृतीया पर आप सोना-चांदी, रत्न, धातु या कोई भी वस्तु अपने मूलांक अनुसार खरीद सकते हैं. जानिए किस मूलांक वालों के लिए कौन सी वस्तु शुभ रहेगी.

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कैसे जानें मेरा मूलांक क्या है (How to know my Mulank)

अंक ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसकी जन्म तारीख से पता लगाया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1+4 = 5 होगा. इसी तरह 27 तारीख वालों का मूलांक 2+7 =9 होगा, 19 तारीख वालो का मूलांक 1+9=10 (1) होगा. मूलांक व्यक्ति के जीवन, ग्रह दशा और ऊर्जा को प्रभावित करता है. इसलिए अक्षय तृतीया पर मूलांक अनुसार खरीदारी करना अधिक फलदायी माना जाता है.

मूलांक 1 (Birth Date- 1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 वाले अक्षय तृतीया पर सोना, तांबा या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं. खासकर लाल-पीले रंग की चीजें खरीदना लाभकारी रहेगा.

मूलांक 2 (Birth Date-2, 11, 20, 29)

मूलांक 2 वाले अक्षय तृतीया पर चांदी, मोती या सफेद रंग की चीजें खरीद सकते हैं.

मूलांक 3 (Birth Date- 3, 12, 21, 30)

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 3 वालें अक्षय तृतीया पर धर्म से जुड़ी चीजें जैसे धार्मिक पुस्तक या सोना आदि जैसी चीजें खरीदें.

मूलांक 4 (Birth Date- 4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 वालों वाले जमीन आदि में निवेश कर सकते है या वाहन आदि भी खरीद सकते हैं.

मूलांक 5 (Birth Date- 5, 14, 23)

अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक 5 का संबंध बुध ग्रह से होता है. इसलिए 5 मूलांक वालों के लिए अक्षय तृतीया पर पन्ना, लेखन सामग्री या फिर हरे रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा.

मूलांक 6 (Birth Date- 6, 15, 24)

मूलांक 6 वालों वाले आज लग्जरी आइटम, कपड़े या सौंदर्य से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं.

मूलांक 7 (Birth Date- 7, 16, 25)

अक्षय तृतीया पर इस मूलांक के लोग रूद्राक्ष, पूजा सामग्री या धार्मिक चीजें खरीद सकते हैं.

मूलांक 8 (Birth Date- 8, 17, 26)

मूलांक 8 वाले अक्षय तृतीया के दिन जमीन या फिर निवेश से जुड़ी चीजों पर धन खर्च करें.

मूलांक 9 (जन्म तारीख 9, 18, 27)

इस मूलांक वालों के लिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना सबसे शुभ रहेगा.

ये भी पढ़ें: Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Apr 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Ank Jyotish Mulank NUMEROLOGY Akshaya Tritiya 2026

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया 2026 किस तारीख को है?

अक्षय तृतीया 2026, 19 अप्रैल, रविवार को मनाई जा रही है। यह सुख, समृद्धि और पुण्यफल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है।

अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त क्यों कहा जाता है?

अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरा दिन ही शुभ माना जाता है।

अक्षय तृतीया पर किस तरह की खरीदारी शुभ मानी जाती है?

अक्षय तृतीया पर सोने-चांदी, रत्न, धातु या जमीन-प्रॉपर्टी जैसी वस्तुओं की खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में समृद्धि आती है।

मूलांक के अनुसार खरीदारी करने से क्या लाभ होता है?

मूलांक के अनुसार खरीदारी करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह आपके मूलांक और ग्रह दशा के अनुसार शुभ वस्तुओं की पहचान करने में मदद करता है।

मेरा मूलांक कैसे पता करें?

आपका मूलांक आपकी जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+4=5 होगा।

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