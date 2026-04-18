हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म

Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

Happy Akshaya Tritiya 2026 Wishes Messages in Sanskrit: अक्षय तृतीया के पावन दिन पर इस वर्ष आप परिवार, मित्रों और प्रियजनों को संस्कृत में शुभकामनाएं भेजकर सुख-समृद्धि की कामना करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Apr 2026 04:17 PM (IST)
Happy Akshaya Tritiya 2026 Wishes Messages in Sanskrit: अक्षय तृतीया रविवार 19 अप्रैल को है. यह हिंदू धर्म की सबसे शुभ और पवित्र तिथियों में है. अक्षय तृतीया पर दान, जप, तप और खरीदारी (Akshaya Tritiya Shopping) का भी अक्षय पुण्यफल प्राप्त होता है. अक्षय तृतीया पर लोग एक दूसरे को इस दिन की बधाई भी देते हैं. आप भी अपने परिवार, मित्रों, करीग और प्रियजनों को शुभकामनाएं देकर अक्षय तृतीया पर्व पर सुख-समृद्धि और सफलता की कामना कर सकते हैं.

अक्षय तृतीया पर संस्कृत में दें शुभकामनाएं

खासतौर पर संस्कृत में भेजी गई शुभकामनाएं न केवल पारंपरिक मानी जाती है, बल्कि संस्कृत में आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाहित होती है. संस्कृत भाषा में अक्षय तृतीय के ये बेहतरीन संदेश भेजने से न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इससे सकारात्मक ऊर्जा (Positive energy) का भी संचार बढ़ता है. आज के डिजिटल (Digital) युग में भेल ही लोग शॉर्ट मैसेज या फिर इमोजी तक सीमित हो गए हों, लेकिन संस्कृत भाषा में शुभकामनाएं भेजना सनातन संस्कृति की मजबूत पहचान बनाता है. अगर आप भी अक्षय तृतीया पर संस्कृत में शुभकामनाएं संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां देखें-Wishes Messages Images Greetings WhatsApp Status Mantra In Sanskrit

Akshaya Tritiya 2026 Date: अक्षय तृतीया 2026 में कब है, देखें डेट और सोना-चांदी खरीदने का मुहूर्त

दानेन भुतानि वशीभवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्।
परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्दान हि सर्वव्यसनानि हन्ति॥
सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्यः सुतान्वितः।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥


Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

ये दानं यत्र कुर्वन्ति मधुद्विट्प्रीतये शुभम्‌।
तदक्षय्यं फलत्येव मधुशासनशासनात्॥


Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभङ्करि।
सर्वदु:खहरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तुते।।


Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

सर्वार्थसिद्धिरस्तु त्वां, अक्षय तृतीया शुभा भव।


Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

अक्षयं धनं वर्धयामि, सिद्धिं प्राप्नोति योगिनाम्।
आयुः प्रतिष्ठां विद्यां च, सर्वे सदा समृद्धिमान्।।
Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

उत्तमोऽप्रार्थितो दत्ते मध्यमः प्रार्थितः पुनः।
याचकैर्याच्यमानोऽपि दत्ते न त्वधमाधमः॥
Akshaya Tritiya 2026 Wishes Sanskrit: अक्षय तृतीया पर सभी को भेजें लक्ष्मी कृपा का संदेश, संस्कृत में दें शुभकामनाएं

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्॥
हार्दिक्यः शुभकामनाः।

अक्षय तृतीया सुखदायिका, धनं विद्या भवेत् त्वां।
शुभ अक्षय तृतीया 2026

अक्षय्यं लभते पुण्यं यत्किञ्चिद् दीयतेऽद्य वै।
तस्मादिदं दिने प्राप्ते दानं कुर्याद् यथाविधि॥

अस्यां तिथौ क्षयमुपैति हुतं न दत्तं तेनाक्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया ।
उद्दिश्य दैवतपितॄन्क्रियते मनुष्यैः तच्चाक्षयं भवति भारत सर्वमेव ।।

दानमेवोत्तमं भोगं धनस्य मन्यते बुधः।
मूढा विषयभोगाय रक्षन्ति धनमध्रुवम्॥
 तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता॥

अक्षय तृतीया 2026 संस्कृत में शुभकामनाएं (Happy Akshaya Tritiya 2026 Short Wishes)

  • अक्षय तृतीयायां शुभे दिने, भवतः जीवनं सुख-समृद्ध्या पूर्यताम्।
  • लक्ष्मीः सदा भवतः गृहे निवसतु, सर्वे क्लेशाः नश्यन्तु।
  • अक्षय तृतीया शुभाशयाः! धन-धान्य-समृद्धिः भवतः जीवनं आलोकयतु।”
  • शुभेऽस्मिन् दिवसे लक्ष्मी-कृपा भवतः सदा अस्तु।
  • अक्षय तृतीया पर्वणि भवतः सर्वे मनोरथाः पूर्णन्ताम्।
  • अक्षयतृतीयायाः पावनपर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः।
  • धन-धान्य-समृद्धिः अक्षय्यमस्तु।
  • अक्षय्यं लभते पुण्यं यत्किञ्चिद् दीयतेऽद्य वै।
  • महालक्ष्मीः च गृहे नित्यं वसतु।
  • सुखं च लाभं च, अक्षय तृतीया ते भवतु। शुभ अक्षय तृतीया।
  • धनं विद्या भवेत् तेजः, अक्षय तृतीया सुखदायिका। शुभ अक्षय तृतीया।
  • अक्षयं त्रितीया शुभं, सर्वसिद्धिप्रदायकम्। शुभ अक्षय तृतीया।

ये भी पढ़ें: Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

