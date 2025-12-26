Tula Rashifal 2026: नया साल 2026 आपके लिए मल्टी-टास्किंग का साल रहेगा. आप में से कई लोग कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखने के बारे में सोचेंगे, जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो सके.कुल मिलाकर, 2026 में आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. यह अंदरूनी पुश 2025 से ही शुरू हो गया था, जो 2026 के फर्स्ट फोर मंथ्स में मटीरियलाइज़ हो सकता है.

अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो यह साल आपको रिवॉर्ड दे सकता है. आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी ऑफर हो सकता है. सबसे ज़रूरी बात-लोग अब आपकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज करने लगेंगे. इन्फ्लुएन्शियल पीपल से कॉन्टैक्ट आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे, और किसी हाई पोज़िशन वाले व्यक्ति का सपोर्ट आपके फेवर में काम कर सकता है.

छठे भाव के गुरु बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन (4th house) पर आस्पेक्ट होने से आपको फैमिली में कुछ फर्म और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न्स लेने पड़ सकते हैं. अगर दशा सपोर्ट करे, तो लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना भी पॉसिबल है. पुराने लीगल इश्यूज़ में भी प्रोग्रेस हो सकती है और मामला आपके फेवर में जा सकता है.

मैरिज (Marriage)- मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी और आप एक-दूसरे के काम को सपोर्ट करेंगे. अगर आपको लगे कि रिश्ते में चीज़ें थोड़ी रफ हो रही हैं, तो अपने पार्टनर के करियर और डेली वर्क में उसका साथ देना शुरू करें, को इससे कई नेगेटिव इफेक्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे. फेस्टिवल्स के मौके पर घर में छोटी फैमिली गैदरिंग्स रखें,रिलेटिव्स और कज़िन्स के साथ. इससे हार्मनी और बॉन्डिंग बढ़ेगी. फैमिली पिलग्रिमेज टूर भी प्लान करें.

एजुकेशन (Education)- जो कोर्स आप लंबे समय से जॉइन करने की सोच रहे थे, उसके लिए यह समय अच्छा है. कोई पुराना पेंडिंग हॉबी आप अप्रैल 2026 के आसपास सीरियसली ले सकते हैं. इस साल आपको कोई गाइड या मेंटॉर भी मिल सकता है, जो आपकी लाइफ में फिनेस लाने में मदद करेगा.

हेल्थ (Health)- लंबे समय से सिक्स्थ हाउस में शनि रहने के कारण स्टमक या इंडाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है. एसिडिटी या दूसरे गैस्ट्रोनॉमिकल इश्यूज़ आपकी खराब सेहत की बड़ी वजह बन सकते हैं. शनि यहां छोटे पोर्शन, ताज़ा बना हुआ और सिंपल फूड डिमांड करता है, जंक फूड से दूर रहें. अगर आप बीमार पड़ते हैं, तो इस साल रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि राहु पांचवे भाव में रहेगा, गुरु पांचवे से छठे भाव में और शनि पहले से ही छठे भाव में है.

तुला राशि वालों के लिए उपाय (Remedy)- इस साल राहु और शनि की पोज़िशन को बैलेंस करने के लिए रोज़ाना दुर्गा कवच का पाठ करें.