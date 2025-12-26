हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTula Rashifal 2026: तुला राशि के मेहनत की होगी पहचान, एक्स्ट्रा इनकम और प्रमोशन के खुलेंगे रास्ते

Tula Rashifal 2026: तुला राशि के मेहनत की होगी पहचान, एक्स्ट्रा इनकम और प्रमोशन के खुलेंगे रास्ते

Tula Rashifal 2026: नए साल 2026 में गुरु, राहु-केतु समेतत कई ग्रहों का गोचर होगा, जिसका असर तुला राशि के हेल्थ, एजुकेशन, लव और मैरिड लाइफ पर पड़ेगा. जानें तुला राशि के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 2026: नया साल 2026 आपके लिए मल्टी-टास्किंग का साल रहेगा. आप में से कई लोग कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखने के बारे में सोचेंगे, जिससे एक्स्ट्रा इनकम हो सके.कुल मिलाकर, 2026 में आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. यह अंदरूनी पुश 2025 से ही शुरू हो गया था, जो 2026 के फर्स्ट फोर मंथ्स में मटीरियलाइज़ हो सकता है.

अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो यह साल आपको रिवॉर्ड दे सकता है. आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी ऑफर हो सकता है. सबसे ज़रूरी बात-लोग अब आपकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज करने लगेंगे. इन्फ्लुएन्शियल पीपल से कॉन्टैक्ट आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे, और किसी हाई पोज़िशन वाले व्यक्ति का सपोर्ट आपके फेवर में काम कर सकता है.

छठे भाव के गुरु बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन (4th house) पर आस्पेक्ट होने से आपको फैमिली में कुछ फर्म और इम्पॉर्टेंट डिसीज़न्स लेने पड़ सकते हैं. अगर दशा सपोर्ट करे, तो लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना भी पॉसिबल है. पुराने लीगल इश्यूज़ में भी प्रोग्रेस हो सकती है और मामला आपके फेवर में जा सकता है.

मैरिज (Marriage)- मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी और आप एक-दूसरे के काम को सपोर्ट करेंगे. अगर आपको लगे कि रिश्ते में चीज़ें थोड़ी रफ हो रही हैं, तो अपने पार्टनर के करियर और डेली वर्क में उसका साथ देना शुरू करें, को इससे कई नेगेटिव इफेक्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे. फेस्टिवल्स के मौके पर घर में छोटी फैमिली गैदरिंग्स रखें,रिलेटिव्स और कज़िन्स के साथ. इससे हार्मनी और बॉन्डिंग बढ़ेगी. फैमिली पिलग्रिमेज टूर भी प्लान करें.

एजुकेशन (Education)- जो कोर्स आप लंबे समय से जॉइन करने की सोच रहे थे, उसके लिए यह समय अच्छा है. कोई पुराना पेंडिंग हॉबी आप अप्रैल 2026 के आसपास सीरियसली ले सकते हैं. इस साल आपको कोई गाइड या मेंटॉर भी मिल सकता है, जो आपकी लाइफ में फिनेस लाने में मदद करेगा.

हेल्थ (Health)- लंबे समय से सिक्स्थ हाउस में शनि रहने के कारण स्टमक या इंडाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है. एसिडिटी या दूसरे गैस्ट्रोनॉमिकल इश्यूज़ आपकी खराब सेहत की बड़ी वजह बन सकते हैं. शनि यहां छोटे पोर्शन, ताज़ा बना हुआ और सिंपल फूड डिमांड करता है, जंक फूड से दूर रहें. अगर आप बीमार पड़ते हैं, तो इस साल रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि राहु पांचवे भाव में रहेगा, गुरु पांचवे से छठे भाव में और शनि पहले से ही छठे भाव में है.

तुला राशि वालों के लिए उपाय (Remedy)- इस साल राहु और शनि की पोज़िशन को बैलेंस करने के लिए रोज़ाना दुर्गा कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Published at : 26 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Tula Rashifal New Year 2026 Horoscope 2026 Astrology 2026 Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026
