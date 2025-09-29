Weekly love horoscope 29 September to 05 October 2025: जानें आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? राशि अनुसार यहां पढ़ें
Love Horoscope weekly: 29 सितंबर-5 अक्टूबर तक बन रहे राजयोग के प्रभाव से सभी राशियों के प्रेम जीवन में होंगे कुछ बदलाव, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आपकी राशि के लिए इस सप्ताह कैसा रहेगा?
Weekly Love Horoscope 29 September to 05 October 2025: रिश्तों की दुनिया में हर हफ्ता नई संभावनाओं, और रोमांस का संकेत लेकर आता है.ग्रहों की चाल इस हफ्ते आपके प्रेम जीवन पर गहरा असर डाल रही है. 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से प्रत्येक राशि के लिए प्यार और रिश्तों के संभावित उतार-चढ़ाव के बारे में यहां पढ़ें. साथ ही आपके लव जीवन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए विशेष उपाय भी अपनाएं.
मेष (Aries)
इस हफ्ते मेष राशि वालों की लव लाइफ में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा.जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच समझदारी और धैर्य की जरूरत होगी.नए संबंधों में आकर्षण और शुरुआती रोमांस नजर आएगा, लेकिन किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं करें,पार्टनर के साथ छोटे सरप्राइज और भावनात्मक जुड़ाव से संबंध मजबूत होंगे.
उपाय: सोमवार को अपने पार्टनर को गुलाब का फूल दें और रिश्ते में धैर्य बनाए रखें.
वृषभ (Taurus)
वृषभ राशि के लिए यह हफ्ता स्थिरता और प्यार के लिए अनुकूल है.मन प्रस्सन रहेगा पार्टनर की चाहत इच्छा को पूरी करेगे ,सिंगल्स के लिए आकर्षण बढ़ेगा और नए रिश्तों की शुरुआत संभव है. जो लोग पहले से रिलेशन में हैं,उन्हें पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताने पर ध्यान देना होगा. छोटी बातों पर ध्यान देने से प्यार की मिठास बढ़ेगी.
उपाय: मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनें और पार्टनर के साथ एक रोमांटिक डिनर का प्लान बनाएं.
मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए यह हफ्ता भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.सप्ताह के अंत में सकारत्मक माहौल बनेगा एक दुसरे के करीब रहेगे रिलेशनशिप में छोटी-छोटी बातों पर तनाव में कमी सकता है.नए संबंधों में आकर्षण रहेगा लेकिन, समझदारी जरूरी है. पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना रिश्ते को मजबूत करेगा.वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे परिवार में सकारत्मक माहौल बनेगा.
उपाय: गुरुवार को गुलाब का फूल दान करें और विवाद में अहंकार न दिखाएं.
कर्क (Cancer)
कर्क राशि के लिए यह हफ्ता रोमांटिक पल और प्यार के अवसर लेकर आया है.पुराने विवाद दूर होंगे रिश्ते में नजदीकिया बढेगी,किसी खाश वयोक्ति से सहयोग मिलेगा लव लाइफ और मजेदार बनेगा,लिविंग रिश्ते में रह रहे है परिवारिक माहौल अनुकूल रहने के कारण मन आनंदित रहेगा ,सिंगल्स के लिए नए आकर्षण और संभावनाएं बनेंगी.
पार्टनर के साथ समय बिताने और भावनाओं को साझा करने से रिश्ते में गहराई आएगी.
उपाय: शुक्रवार को नीले रंग की चीजें पहनें और पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज प्लान करें.
सिंह (Leo)
सिंह राशि के लिए यह हफ्ता रिश्तों में गर्मजोशी और रोमांस का है.हालांकि अहंकार और अपनी बात पर जोर देने से मतभेद पैदा हो सकते हैं. पार्टनर के साथ ईमानदारी और भरोसा बनाए रखना आवश्यक है साथ ही बाहर घूमने का प्लान करे रोमांस में वृद्दि होगी रिश्ता मजबूत बनेगा, सिंगल लोगो को कई रिश्ते का ऑफर मिलेगा लव लाइफ में प्रसन्न रहेगे पारिवारिक जीवन उत्साहित रहेगा.
उपाय: शनिवार को सूर्य मंत्र का जाप करें और पार्टनर को छोटा गिफ्ट दें.
कन्या (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता रोमांस और आकर्षण का है,नए नए स्थान पर घुमने का प्लान बनेगा पार्टनर के अन्दर रिश्ते को लेकर जोश और जूनून में वृद्दि होगी सिंगल्स के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है,जो लोग रिलेशन में हैं, उन्हें भरोसा और समझदारी से कदम बढ़ाना चाहिए.विवाहिक जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव बनेगा, लेकिन आपसी समझदारी तथा गुस्सा पर नियंत्रण रखे सभी समस्या का हल होगा.
उपाय: रोज लाल गुलाब घर में रखें और रिश्तों में धैर्य बनाए रखें.
तुला (Libra)
तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता सामंजस्य और समझ का है,लव लाइफ में समय नहीं दे पाएंगे जिसे मतभेद बनेगा कुछ विषय पर ध्यान नहीं दे ,पार्टनर के साथ छोटी बातों पर ध्यान देने से प्यार में मिठास बढ़ेगी,नए संबंध बनाना भी संभव है. सिंगल के लिए सप्ताह के सुरुआत चुनौतीपूर्ण रहेगा किसी बात को लेकर नाराजगी बनेगी,वैवाहिक जीवन इस सप्ताह रोमांटिक पल व्यतीत होगा सुखद आनद प्राप्त करेगे .
उपाय: शुक्रवार को कपूर जलाएं और रिश्तों की ऊर्जा बढ़ाएं.
वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक राशि के लिए लव लाइफ में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी.पुरे सप्ताह लव लाइफ में आनंद तथा उत्साहित रहेगे पार्टनर के साथ रोमांटिक पल मिलेंगे, सिंगल्स के लिए नया आकर्षण और संभावनाएं बनेंगी लिविंग रिलेशन में रह रहे है परिवार में धार्मिक माहौल होने के कारण मन उत्साहित रहेगा दोनों में तालमेल अच्छा रहेगा .वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह बाहर घूमने का प्लान बनेगा पार्टनर से गिफ्ट मिल सकता है .
उपाय: रविवार को नीले या सफेद फूल घर में रखें और शाम को पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान करें.
धनु (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता रोमांस और उत्साह से भरा है,पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. पार्टनर के साथ मिलकर समय बिताने से रिश्ते में मजबूती आएगी.लिविंग रिश्ते में है किसी बात को लेकर दुरी बनी थी पार्टनर से सरप्राइस मिलेगा छोटी सी यात्रा बनेगी.सिंगल है किसी के साथ रिश्ता जुड़ रहा है परपोज करे उन्हें सरप्राइस गिफ्ट दे बात बनेगी .वैवाहिक जीवन उत्साहित रहेगा बिच बिच में मेहमान के पास जाने का प्लान बनेगा .
उपाय: गुरुवार को हवन या दीपक जलाकर प्रेम संबंधों की ऊर्जा बढ़ाएं.
मकर (Capricorn)
मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता स्थिरता और समझदारी लेकर आया है. पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है. छोटे-छोटे रोमांटिक पल रिश्तों में मिठास लाएंगे.सप्ताह के अंत तक पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव का प्लान करे लिविंग रिश्ते में है इस सप्ताह किसी दुसरे के कही सुनी बाते पर भरोसा नहीं करे आपसी संवाद दोनों से रिश्ते में मजबूती प्रदान करेगा.वैवाहिक जीवन में बहुत सारे खुशियां प्राप्त होगी .
उपाय: शनिवार को पीला रंग पहनें और पार्टनर के साथ शाम बिताएं.
कुंभ (Aquarius)
कुंभ राशि के लिए यह हफ्ता नए रिश्तों और मेलजोल का है.पार्टनर के साथ संवाद करते समय सावधानी रखे बिना मतलब के बात पर ध्यान नहीं दे पार्टनर नाराज है उनको सरप्राइज भेट दे,पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सिंगल्स के लिए आकर्षण और नए संबंध बन सकते हैं पार्टनर को इस सप्ताह बर्थडे पर स्पेशल कुछ प्लान करे वैवाहिक जीवन में तनाव बनेगा पार्टनर का स्वस्थ्य ठीक नहीं रहेगा .
उपाय: रविवार को अपने घर गुलाब का गुलदस्ता लाएं और विवादों में संयम रखें.
मीन (Pisces)
मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव का है, पार्टनर के साथ समय बिताने और भावनाओं को शेयर करने से रिश्ते मजबूत होंगे.अपनी प्रेम सम्बन्ध को लेकर किसी मित्र को शेयर नहीं करे ,दोनों के रिश्ते में दरार बनेगा,सिंगल है किसी इवेंट या उत्सव में किसी के साथ नजदीकिया बढेगी मन प्रसन्न रहेगा लेकिन होश में जोश खराब नहीं करे किसी तरह का जल्दबाजी नहीं करे , वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा नए मेहमान के आने से व्यस्त रहेगे लेकिन रिश्ते में कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
उपाय: नीले या सफेद रंग की चीजें रखें और पार्टनर को छोटा गिफ्ट दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
