Scorpio Weekly Horoscope (2 से 8 नवंबर 2025): वृश्चिक राशि इस सप्ताह अस्थिर मन पर रखें काबू, निर्णय सोच-समझकर लेने की जरूरत
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक उतार-चढ़ाव और नए अनुभवों से भरा रहेगा. आपके मन की स्थिरता इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है. यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा.
करियर एवं जॉब राशिफल:
ऑफिस में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग प्राप्त होगा. आपको किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप अपनी मेहनत से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उन्हें वरिष्ठों की प्रशंसा और प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं. किसी पुराने कार्य में अचानक लाभ की संभावना भी बन रही है.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस से जुड़े लोगों को इस सप्ताह विशेष सावधानी रखनी चाहिए. किसी भी अनुबंध या निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें. कागजी कार्यवाही की पूरी जांच करें और अपने विश्वस्त लोगों की सलाह अवश्य लें. धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में नयापन आएगा. लव पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा होगा. मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां दूर होंगी. घरेलू विवादों को शांति से सुलझाने का प्रयास करें.
युवा और छात्र राशिफल:
छात्रों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. मन भटकने की संभावना है, इसलिए ध्यान और एकाग्रता पर फोकस करें. प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के संकेत हैं, यदि आप समय का सही उपयोग करें. युवाओं को किसी नई दिशा में अवसर मिल सकता है.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव और थकान की समस्या रह सकती है. योग और ध्यान से राहत मिलेगी. नींद का सही संतुलन बनाए रखें और जल से संबंधित रोगों से बचाव करें.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: मरून
साप्ताहिक उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ और लाल चंदन का तिलक लगाएँ.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह आर्थिक लाभ होगा?
A1: हां, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है. योजनाबद्ध निवेश से लाभ मिलेगा.
Q2: क्या करियर में सुधार दिखेगा?
A2: जी हां, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और काम की सराहना होगी.
Q3: क्या यह समय नया बिजनेस शुरू करने के लिए सही है?
A3: फिलहाल नहीं, किसी भी नए निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.
Q4: क्या लव रिलेशन मजबूत होंगे?
A4: हां, प्रेम संबंधों में विश्वास और गहराई बढ़ेगी.
Q5: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
A5: मानसिक तनाव कम करने के लिए योग करें और नींद पूरी लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
