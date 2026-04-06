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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 6 April 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में भारी मुनाफा, विवाह के बन सकते हैं योग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 April 2026: वृश्चिक राशि बिजनेस में भारी मुनाफा, विवाह के बन सकते हैं योग

Scorpio Horoscope 6 April 2026: आज वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक लाभ, करियर में पहचान और नए अवसरों का दिन है, जहां आपकी समझदारी और मेहनत आपको सफलता और प्रगति की ओर ले जाएगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:28 AM (IST)
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Vrishchik Rashifal 6 April 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास, बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी. आज का दिन नई शुरुआत, बड़े फैसले और महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रह सकता है. कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)
आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहने वाला है. त्वचा में चमक बढ़ेगी और पुरानी एलर्जी से राहत मिलने की संभावना है. पर्याप्त नींद लेना और समय पर भोजन करना आपके लिए जरूरी रहेगा. दिनचर्या में योग और हल्का व्यायाम शामिल करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप खुद को मजबूत और सकारात्मक महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. नए वेंडर्स के साथ जुड़ने से आपकी सप्लाई चेन मजबूत होगी और व्यापार को नई दिशा मिलेगी. भारी सेल और मुनाफे के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप नई शाखा या ऑफिस खोलने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. विशेष रूप से सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक का समय शुभ माना जा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए आपको किसी नए अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. ऑफिस में आपकी टीम आपके मार्गदर्शन में बड़ी डेडलाइन को समय से पहले पूरा करने में सफल हो सकती है. किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था से फेलोशिप या काम का ऑफर मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन खास रह सकता है. मनपसंद जीवनसाथी की तलाश पूरी होने की संभावना है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मधुरता आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)
स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. अपने-अपने क्षेत्र में पहचान और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय (Lucky Number, Color & Upay)
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1

उपाय:
आज भगवान शिव को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 21 बार जप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs 

Q1. क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नई शुरुआत करना शुभ रहेगा?
हाँ, आज ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण नई शाखा या नया कार्य शुरू करना शुभ माना जा सकता है.

Q2. क्या वृश्चिक राशि वालों को आज करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है?
हाँ, आज अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

Q3. क्या आज वृश्चिक राशि के अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग हैं?
हाँ, आज मनपसंद जीवनसाथी मिलने और रिश्ते आगे बढ़ने के संकेत बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 03:40 AM (IST)
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