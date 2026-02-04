Vrishchik Rashifal 4 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कर्म और सावधानी के बीच संतुलन बनाने का है. चंद्रमा के दसवें भाव (कर्म भाव) में होने से आपके कार्यक्षेत्र में हलचल रहेगी, लेकिन चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष कुछ मानसिक चुनौतियां भी पेश कर सकता है.

आज अतिगंड योग का साथ मिलने से आप जिस भी काम को पूरे मन से हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलना लगभग निश्चित है. हालांकि, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि किसी के साथ तीखी नोकझोंक होने की आशंका है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे के बीच राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से दिन लाभकारी है. आपकी मेहनत के अनुरूप आपको बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. आज के लिए विशेष टिप यह है कि अपनी बिजनेस एक्टिविटी को सीक्रेट रखें; अपनी योजनाओं का खुलासा दूसरों के सामने न करें. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर के रखरखाव या नवीकरण (Renovation) पर खर्च की योजना बन सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आंतरिक राजनीति (Internal Politics) की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम में देरी हो सकती है. सहकर्मियों पर आँख मूंदकर भरोसा न करें. हालांकि, एंप्लॉयड लोगों के रूटीन काम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे. अपनी कार्यकुशलता से आप विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है. घरेलू आनंद में किसी बात को लेकर खलल पड़ सकता है. परिवार के सदस्यों से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आपकी एक गलत बात घर का माहौल बिगाड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा भ्रम वाला हो सकता है. यदि किसी विषय या करियर को लेकर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ों या अपने टीचर्स से मार्गदर्शन लेने में बिल्कुल संकोच न करें. मानसिक बेचैनी को दूर करने के लिए अपनी पढ़ाई का एक स्पष्ट शेड्यूल बनाएं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको अतिरिक्त ध्यान रखना होगा. मानसिक तनाव शारीरिक थकान का कारण बन सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. जोड़ों में दर्द या पैरों में भारीपन की समस्या हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

ऑरेंज (Orange) भाग्यशाली अंक: 9 (अशुभ अंक 2 से बचें)

9 (अशुभ अंक 2 से बचें) आज का उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. वृश्चिक राशि वालों को आज 'सीक्रेसी' क्यों बनाए रखनी चाहिए?

चंद्रमा 10वें भाव में केतु के साथ है, इसलिए आपके आइडियाज चोरी होने या प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बाधित किए जाने का डर रहता है. गुप्त रणनीति ही आपको जीत दिलाएगी.

2. राजनीति में विवाद से कैसे बचें?

आज बहस में पड़ने के बजाय अपने काम के जरिए जवाब दें. अनावश्यक प्रतिक्रिया (Reaction) देने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

3. घर में चल रही अनबन को कैसे दूर करें?

धैर्य रखें और चुप रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.