Vrishchik Rashifal 4 February 2026: वृश्चिक राशि सीक्रेट लीक होने का डर! बिजनेस की बातें गुप्त रखें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Scorpio Horoscope 4 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Feb 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 4 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कर्म और सावधानी के बीच संतुलन बनाने का है. चंद्रमा के दसवें भाव (कर्म भाव) में होने से आपके कार्यक्षेत्र में हलचल रहेगी, लेकिन चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष कुछ मानसिक चुनौतियां भी पेश कर सकता है.

आज अतिगंड योग का साथ मिलने से आप जिस भी काम को पूरे मन से हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलना लगभग निश्चित है. हालांकि, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि किसी के साथ तीखी नोकझोंक होने की आशंका है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे के बीच राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से दिन लाभकारी है. आपकी मेहनत के अनुरूप आपको बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. आज के लिए विशेष टिप यह है कि अपनी बिजनेस एक्टिविटी को सीक्रेट रखें; अपनी योजनाओं का खुलासा दूसरों के सामने न करें. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन घर के रखरखाव या नवीकरण (Renovation) पर खर्च की योजना बन सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आंतरिक राजनीति (Internal Politics) की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम में देरी हो सकती है. सहकर्मियों पर आँख मूंदकर भरोसा न करें. हालांकि, एंप्लॉयड लोगों के रूटीन काम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे. अपनी कार्यकुशलता से आप विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतने की जरूरत है. घरेलू आनंद में किसी बात को लेकर खलल पड़ सकता है. परिवार के सदस्यों से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. आपकी एक गलत बात घर का माहौल बिगाड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा भ्रम वाला हो सकता है. यदि किसी विषय या करियर को लेकर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ों या अपने टीचर्स से मार्गदर्शन लेने में बिल्कुल संकोच न करें. मानसिक बेचैनी को दूर करने के लिए अपनी पढ़ाई का एक स्पष्ट शेड्यूल बनाएं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको अतिरिक्त ध्यान रखना होगा. मानसिक तनाव शारीरिक थकान का कारण बन सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें. जोड़ों में दर्द या पैरों में भारीपन की समस्या हो सकती है.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
  • भाग्यशाली अंक: 9 (अशुभ अंक 2 से बचें)
  • आज का उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. वृश्चिक राशि वालों को आज 'सीक्रेसी' क्यों बनाए रखनी चाहिए?
    चंद्रमा 10वें भाव में केतु के साथ है, इसलिए आपके आइडियाज चोरी होने या प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बाधित किए जाने का डर रहता है. गुप्त रणनीति ही आपको जीत दिलाएगी.

2. राजनीति में विवाद से कैसे बचें?
    आज बहस में पड़ने के बजाय अपने काम के जरिए जवाब दें. अनावश्यक प्रतिक्रिया (Reaction) देने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

3. घर में चल रही अनबन को कैसे दूर करें?
     धैर्य रखें और चुप रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 02:30 AM (IST)
