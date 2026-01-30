हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 January 2026: वृश्चिक राशि बाहर जाते समय सावधानी रखें, आज बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 January 2026: वृश्चिक राशि बाहर जाते समय सावधानी रखें, आज बड़े फैसले सोच-समझकर ही लें

Scorpio Horoscope 31 January 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित है, जिससे दिन थोड़ा संवेदनशील और सावधानी भरा रह सकता है. यात्रा करते समय विशेष सतर्क रहें और जल्दबाजी से बचें. अचानक स्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति पाने में मदद मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है. मानसिक तनाव, थकान या शरीर में दर्द परेशान कर सकता है. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए जरूरी रहेगा. बाहर का भोजन अवॉइड करें.

बिजनेस राशिफल कारोबार में सजग रहना बेहद आवश्यक है. सभी कार्य अपनी देखरेख में कराएं. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. छोटी गलती भी नुकसान दे सकती है. नई डील करने से पहले पूरी जांच करें.

जॉब और करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में गंभीरता से काम करना होगा. कोई आपको झूठे नौकरी ऑफर से ठगने की कोशिश कर सकता है, सतर्क रहें. आपका लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय ऑफिस के लिए फायदेमंद रहेगा, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी.

फाइनेंस राशिफल खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश में जल्दबाजी न करें. पैसों के मामलों में सावधानी रखें. बचत पर ध्यान देना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल परिवार में मतभेद की संभावना है, लेकिन प्यार और धैर्य से स्थितियां संभाली जा सकती हैं. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें. पार्टनर के साथ समय बिताएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर ब्राउन, लक्की नंबर 8, अनलक्की नंबर 4.

उपाय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

FAQs:
1. क्या आज निवेश करना सही है?
नहीं, आज जोखिम से बचें.

2. लव लाइफ में सावधानी क्यों?
धोखे या गलतफहमी की संभावना है.

3. तनाव कम कैसे करें?
योग, ध्यान और पर्याप्त आराम लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Rashifal 2026
और पढ़ें
