Aaj ka Singh Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का है. आज आपकी कुंडली में परिध योग का निर्माण होने से आपके स्टाफ और कर्मचारियों के निरंतर अथक प्रयासों के बल पर आप अपने बिजनेस को बाजार की 'टॉप लिस्ट' (शीर्ष स्थान) में लाने के प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.

व्यापारियों के लिए आज का दिन 'कॉम्पिटिटिव एनालिसिस' (प्रतिस्पर्धी विश्लेषण) और मार्केट इंटेलिजेंस के लिए सबसे बेस्ट दिन है; आज पैनी नजर रखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स बाजार में क्या नया कर रहे हैं, उनकी मुख्य स्ट्रेटेजी क्या है; उनके गैप्स को ढूंढिए और स्वयं की व्यावसायिक कमजोरियों को दूर कर खुद को स्ट्रांग बनाइए. हालांकि, वित्तीय मामलों को लेकर आज मन में थोड़ी असुरक्षा और अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन सूझबूझ से काम लें, नुकसान नहीं होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन नई राहें खोलने और सावधान रहने का संकेत दे रहा है. जो लोग पिछले लंबे समय से अपनी इंडस्ट्री स्विच (क्षेत्र बदलने) का सोच रहे थे, आज नेटवर्किंग के जरिए उनके लिए कोई बहुत ही वैल्यूएबल कनेक्शन (महत्वपूर्ण संपर्क) अचानक बन सकता है; आज किसी नेटवर्किंग इवेंट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन (LinkedIn) पर किया गया कोई एक मैसेज या कन्वर्सेशन आपके करियर को एक नई और शानदार दिशा दे सकता है.

वर्कप्लेस पर आज आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है; आपकी दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रोग्रेस (तरक्की) को देखकर ऑफिस के कुछ जलने वाले लोगों द्वारा आपकी 'बैकबाइटिंग' (पीठ पीछे चुगली या बुराई) की जा सकती है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाएं किसी से साझा न करें. आपका आकर्षक और सुलझा हुआ व्यवहार ऑफिस के अन्य स्टाफ को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह सफल रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन संगति पर विशेष ध्यान देने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस तो देगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए बहुत ही 'अच्छी और सकारात्मक संगति' में रहना होगा; गलत और कामचोर दोस्तों से तुरंत दूरी बना लें, तभी आप अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और वित्तीय लाभ लेकर आया है. आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के भाग्य या उनके किसी फैसले के कारण कोई बड़ा आकस्मिक वित्तीय लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं. पारिवारिक माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए आज आप शाम को फैमिली के साथ किसी शानदार डिनर या पार्टी की प्लानिंग आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तीसरा चंद्रमा आज आपको शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जवान और पराक्रमी बनाए रखेगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, ऑफिस में बैकबाइटिंग करने वालों के कारण शाम को थोड़ा मानसिक तनाव या खिन्नता हो सकती है, जिसे परिवार के साथ बिताया गया समय पूरी तरह दूर कर देगा.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और शत्रुओं व चुगलखोरों को शांत रखने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें. आज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Durga Kavach: शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानिए महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.