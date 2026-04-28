Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. आज नक्षत्रों की गणना के अनुसार रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है क्योंकि चन्द्रमा आपके 11वें भाव (आय भाव) में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव भी बना रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और लाभदायक रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "लाभ" की प्राप्ति का है. चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से आपको अपनी इनकम बढ़ाने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे. वरिष्ठों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बिजनेसमैन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, जिससे आपकी व्यापारिक साख में इजाफा होगा. यदि आपका कोई राजनीतिक संपर्क (Political Touch) है, तो आज उसके माध्यम से आपको अचानक और अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. धन का निवेश करना आज भविष्य के लिए शुभ रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. आप नई और कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसमें आपके सीनियर और बेहतरीन टीम मैनेजमेंट का बड़ा हाथ रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना बहुत आसान होगा. आपकी मेहनत और कार्यकुशलता को देखते हुए प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा भी शुरू हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "विजय" का है. व्याघात योग के बनने से खिलाड़ी अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देकर पछाड़ने में सफल रहेंगे और कोई बड़ा मेडल या ट्रॉफी अपने नाम करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की शहनाई बज सकती है. अविवाहितों के लिए आज सगाई या विवाह के रिश्तों में बड़ी प्रगति होने के योग हैं. आपका आकर्षक व्यक्तित्व सामने वाले परिवार को पहली ही नजर में पूरी तरह प्रभावित कर देगा. घर में उत्साह और मांगलिक कार्यों की चर्चा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन बहुत ही राहत भरा है. स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सक्रिय महसूस करेंगे. बेहतर सेहत के कारण आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे. योग और स्वस्थ खान-पान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: रेड

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय:

चन्द्रमा और मंगल के शुभ प्रभाव के लिए आज बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा से पहले शहद खाकर निकलें.

FAQs

1. क्या आज आय बढ़ाने के लिए नए निवेश करना सही है?

हाँ, चन्द्रमा का 11वें भाव में होना आय के नए स्रोत खोलने और पुराने निवेश से लाभ दिलाने के लिए अत्यंत शुभ है.

2. विवाह के प्रस्तावों के लिए आज का दिन कैसा है?

आज का दिन सगाई या विवाह की बात चलाने के लिए बहुत ही अनुकूल है, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव रिश्तों को पक्का करने में मदद करेगा.

3. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज व्याघात योग का क्या महत्व है?

यह योग आपको प्रतिस्पर्धियों पर जीत दिलाने और अपनी फील्ड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सहायता करेगा.

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