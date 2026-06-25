Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और मंदी को धैर्य से संभालने का है. बाजार की सुस्ती के कारण दिनभर बैठे रहने के बाद भी कोई बड़ी सेल या बिक्री न होने से, व्यापार की दिशा पर सवाल उठने लगेंगे जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है. बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी पार्टी या क्लाइंट की तरफ से कोई जवाब न मिलने से प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं जिससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ेगा; मार्केट की उथल-पुथल को लेकर अकेले सब सहने से बेहतर है कि आप अपनी समस्याओं को किसी विश्वासपात्र संग बांटें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने और अधिकारियों के कोपभाजन से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. दफ्तर में आज आपको एक अजीब असंतुलन का सामना करना पड़ेगा मैनेजमेंट द्वारा आपके अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे जो आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, स्वयं को फंसा हुआ महसूस करेंगे. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज 'करियर प्लेटो' (सालों से एक ही पोजीशन में फंसे होने) का गंभीर एहसास बहुत निराश और हताश करेगा, जिससे काम में रुचि कम होगी, धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े संघर्ष और चुनौतियों वाला रहने वाला है. बारहवां चंद्रमा एकाग्रता भंग कर सकता है. बार-बार पढ़ने की गंभीर कोशिश करने के बाद भी आज छात्रों को कुछ भी समझ नहीं आएगा; जिससे आपका कीमती टाइम वेस्ट होगा और सिलेबस पीछे छूटने के कारण मन में एक अनजाना सा डर बढ़ेगा, जो एग्जाम के करीब आते हुए बहुत डराने वाला साबित होगा; खुद को शांत रखकर दोबारा प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घर-परिवार में नौकरी, व्यापार या बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत गहरी चिंताएं सताएंगी, जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं. ज्योतिषाचार्य की कड़ा सलाह है कि अकेले सब सहने से बेहतर है कि आप अपने मन का बोझ और अपनी समस्याएं परिवार के बड़ों संग बैठकर आपस में जरूर बांटें, वहां से कोई ठोस समाधान अवश्य निकलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर में कंटिन्यू वर्क (लगातार काम) करने से आँखें लाल होने और उनमें खुजली की समस्या हो सकती है, यह असहजता पूरे दिन आपको परेशान रखेगी और काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाएगा; इसलिए काम के बीच-बीच में शॉर्ट ब्रेक लेकर आँखों को आराम दें.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज निर्जला एकादशी के पावन दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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