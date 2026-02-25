Vrishchik Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा सातवें भाव में हैं, जिससे जीवनसाथी और पार्टनरशिप से जुड़े रिश्ते मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं. रिश्तों में संतुलन रहेगा, लेकिन पुरानी बातें मन में दोहराकर खुद ही तनाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है.

करियर और जॉब राशिफल:

वर्कस्पेस पर किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में काम आएगी. अधूरे कार्य पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग का रवैया रखें, अकेले सब संभालने की कोशिश करेंगे तो दबाव बढ़ेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. फिर भी मन में चिंता बनी रह सकती है. जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने से फायदा नहीं होगा. भविष्य की रणनीति बनाएं, वर्तमान अवसरों का सही उपयोग करें.

लव और फैमिली राशिफल:

जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा और रिश्तेदार या दोस्त आपकी प्रगति में सहायक बन सकते हैं. लेकिन भरोसा सोच-समझकर करें, हर किसी को अपनी प्रगति की जानकारी देना जरूरी नहीं.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य को हल्के में लेना गलती होगी. शरीर संकेत दे रहा है, उसे अनदेखा करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है. नियमित रूटीन और चेकअप फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल:

स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स के लिए नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं. कोच या शिक्षक की सलाह को इग्नोर न करें. मार्गदर्शन मानना कमजोरी नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: नेवी ब्लू

उपाय: आज शिव मंदिर में जाकर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें, इससे मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

1. क्या आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी?

हाँ, सुधार के संकेत हैं लेकिन चिंता छोड़कर योजना पर फोकस जरूरी है.

2. क्या रिश्तों में मजबूती आएगी?

हाँ, खासकर जीवनसाथी के साथ समझदारी बढ़ेगी.

3. पढ़ाई या खेल में सफलता मिलेगी?

हाँ, मार्गदर्शन मानकर मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.