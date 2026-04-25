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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 25 April 2026: वृश्चिक राशिफल भाग्य का मिलेगा साथ और कॉम्पिटिटर पर बढ़ेगी बढ़त

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 April 2026: वृश्चिक राशिफल भाग्य का मिलेगा साथ और कॉम्पिटिटर पर बढ़ेगी बढ़त

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशि भाग्य साथ देगा और कॉम्पिटिटर पिछड़ जाएंगे. पार्टनर की मदद से कानूनी विवाद सुलझेंगे. सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है. लाल फलों के सेवन से सेहत बेहतर रहेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 02:44 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज दूसरों की निःस्वार्थ भाव से मदद करना आपके भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय कार्यक्षेत्र के निर्णयों में सावधानी बरतें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "बाजार पर वर्चस्व" का है. टैरिफ (Tariff) की जो बाधाएं दूसरों के लिए रुकावट थीं, वे आज आपके लिए अवसर बनेंगी क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर पिछड़ जाएंगे और मार्केट में आपकी मोनोपॉली (एकाधिकार) बढ़ेगी. आर्थिक रूप से दिन सुदृढ़ है. लाइफ पार्टनर का सहयोग आज आपको किसी बड़ी कानूनी उलझन से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा, जिससे व्यापारिक विस्तार की राह आसान होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता दिखाने का है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills) और बात करने का प्रभावशाली तरीका आज मैनेजमेंट को बहुत प्रभावित करेगा. वीकेंड होने के कारण आप अपनी कार्यकुशलता से काम को समय से पहले निपटा लेंगे, जिससे शाम का समय आप परिवार या पार्टनर के साथ सुकून से बिता पाएंगे. ऑफिस में आपकी साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "सुनहरे अवसर" लेकर आया है. आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को आज किसी सेलिब्रिटी के साथ पार्टिसिपेट करने या मंच साझा करने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. समाज सेवा से जुड़े युवाओं को वंचित वर्गों की मदद करते समय कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको सफल बनाएगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का माहौल रहेगा. लाइफ पार्टनर का हर मोड़ पर साथ मिलना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आज एक नई ताजगी और उत्साह महसूस होगा, आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की सुखद योजनाएं बना सकते हैं. घर में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके भाग्य को जागृत करने में सहायक होगी. रात्रि 08:05 के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण किसी बाहरी व्यक्ति की बात पर घर में कलह न होने दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन अच्छा है. शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आज एक विशेष टिप है: अपने भोजन में लाल फल (जैसे अनार, सेब) या सब्जियों को जरूर शामिल करें, इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी और हीमोग्लोबिन का स्तर भी सुधरेगा. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. रात के समय हल्का भोजन करें ताकि पाचन सही रहे.

  • भाग्यशाली रंग: येलो (ज्ञान और भाग्य का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सुंदरकांड का पाठ करें. भाग्य वृद्धि के लिए किसी मंदिर में पीले अनाज का दान करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं.

(FAQs)

1. व्यापार में मोनोपॉली बढ़ाने के लिए आज का श्रेष्ठ समय क्या है?
    आज दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) के बीच किए गए रणनीतिक फैसले आपको बाजार में बढ़त दिलाएंगे.

2. कानूनी उलझनों को सुलझाने में पार्टनर की सलाह कैसे लें?
आज शांत रहकर अपने पार्टनर के साथ समस्या साझा करें; चंद्रमा की भाग्य स्थान में उपस्थिति उनके सुझाव को आपके लिए "रामबाण" बना सकती है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और भाग्यदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 02:44 AM (IST)
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