Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज दूसरों की निःस्वार्थ भाव से मदद करना आपके भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय कार्यक्षेत्र के निर्णयों में सावधानी बरतें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "बाजार पर वर्चस्व" का है. टैरिफ (Tariff) की जो बाधाएं दूसरों के लिए रुकावट थीं, वे आज आपके लिए अवसर बनेंगी क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर पिछड़ जाएंगे और मार्केट में आपकी मोनोपॉली (एकाधिकार) बढ़ेगी. आर्थिक रूप से दिन सुदृढ़ है. लाइफ पार्टनर का सहयोग आज आपको किसी बड़ी कानूनी उलझन से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा, जिससे व्यापारिक विस्तार की राह आसान होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमता दिखाने का है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills) और बात करने का प्रभावशाली तरीका आज मैनेजमेंट को बहुत प्रभावित करेगा. वीकेंड होने के कारण आप अपनी कार्यकुशलता से काम को समय से पहले निपटा लेंगे, जिससे शाम का समय आप परिवार या पार्टनर के साथ सुकून से बिता पाएंगे. ऑफिस में आपकी साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "सुनहरे अवसर" लेकर आया है. आर्टिस्ट और खिलाड़ियों को आज किसी सेलिब्रिटी के साथ पार्टिसिपेट करने या मंच साझा करने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. समाज सेवा से जुड़े युवाओं को वंचित वर्गों की मदद करते समय कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको सफल बनाएगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का माहौल रहेगा. लाइफ पार्टनर का हर मोड़ पर साथ मिलना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों (Love Life) में आज एक नई ताजगी और उत्साह महसूस होगा, आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की सुखद योजनाएं बना सकते हैं. घर में किसी बुजुर्ग की सलाह आपके भाग्य को जागृत करने में सहायक होगी. रात्रि 08:05 के बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण किसी बाहरी व्यक्ति की बात पर घर में कलह न होने दें.

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन अच्छा है. शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आज एक विशेष टिप है: अपने भोजन में लाल फल (जैसे अनार, सेब) या सब्जियों को जरूर शामिल करें, इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी और हीमोग्लोबिन का स्तर भी सुधरेगा. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. रात के समय हल्का भोजन करें ताकि पाचन सही रहे.

भाग्यशाली रंग: येलो (ज्ञान और भाग्य का प्रतीक)

येलो (ज्ञान और भाग्य का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सुंदरकांड का पाठ करें. भाग्य वृद्धि के लिए किसी मंदिर में पीले अनाज का दान करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं.

(FAQs)

1. व्यापार में मोनोपॉली बढ़ाने के लिए आज का श्रेष्ठ समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) के बीच किए गए रणनीतिक फैसले आपको बाजार में बढ़त दिलाएंगे.

2. कानूनी उलझनों को सुलझाने में पार्टनर की सलाह कैसे लें?

आज शांत रहकर अपने पार्टनर के साथ समस्या साझा करें; चंद्रमा की भाग्य स्थान में उपस्थिति उनके सुझाव को आपके लिए "रामबाण" बना सकती है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और भाग्यदायक रहेगा.

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