Vrishchik Rashifal 16 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन "शक्ति और ऊर्जा" के संचार का है. चंद्रमा के तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में होने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. सर्वार्थ सिद्धि और वरियान योग के प्रभाव से आप अपने अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं. अगर आप किसी नए सौदे की बात कर रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई में स्पष्टता रखें. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन उधारी के लेन-देन से आज बचना ही आपके हित में होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ किसी बहस में पड़ने से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज टारगेट पूरा करने के लिए थोड़ी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के प्रति आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. विशेषकर आँखों या गले से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए शाम को कुछ समय एकांत में बिताएं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

परिवार में किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शांति से बात करने पर समाधान निकल आएगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा. शाम को घर में किसी मेहमान का आगमन माहौल को खुशनुमा बना सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी कमियों को सुधारने का है. याददाश्त बढ़ाने के लिए योग का सहारा लें. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी स्ट्रेटेजी (Strategy) पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. आज वृश्चिक राशि वालों को किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए?

आज आपको अपनी वाणी (Speech) पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए. कड़वे बोल बने-बनाए काम बिगाड़ सकते हैं.

2. क्या आज निवेश करना लाभदायक है?

दीर्घकालिक निवेश (Long-term investment) के लिए दिन अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कामों से आज दूर रहें.

3. आज करियर में सफलता के क्या संकेत हैं?

आज आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी. यदि आप धैर्य से काम लेंगे, तो शाम तक आपको कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.