हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 16 February 2026: वृश्चिक राशिफल साहस और पराक्रम में होगी वृद्धि, निवेश के लिए दिन है खास

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 February 2026: वृश्चिक राशिफल साहस और पराक्रम में होगी वृद्धि, निवेश के लिए दिन है खास

Scorpio Horoscope 16 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Feb 2026 02:33 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 16 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन "शक्ति और ऊर्जा" के संचार का है. चंद्रमा के तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में होने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. सर्वार्थ सिद्धि और वरियान योग के प्रभाव से आप अपने अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं. अगर आप किसी नए सौदे की बात कर रहे हैं, तो कागजी कार्रवाई में स्पष्टता रखें. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन उधारी के लेन-देन से आज बचना ही आपके हित में होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ किसी बहस में पड़ने से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखना आज आपकी सबसे बड़ी जीत होगी. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज टारगेट पूरा करने के लिए थोड़ी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के प्रति आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. विशेषकर आँखों या गले से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए शाम को कुछ समय एकांत में बिताएं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

परिवार में किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शांति से बात करने पर समाधान निकल आएगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा. शाम को घर में किसी मेहमान का आगमन माहौल को खुशनुमा बना सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी कमियों को सुधारने का है. याददाश्त बढ़ाने के लिए योग का सहारा लें. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी स्ट्रेटेजी (Strategy) पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. आज वृश्चिक राशि वालों को किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए?
   आज आपको अपनी वाणी (Speech) पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए. कड़वे बोल बने-बनाए काम बिगाड़ सकते हैं.

2. क्या आज निवेश करना लाभदायक है?
   दीर्घकालिक निवेश (Long-term investment) के लिए दिन अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कामों से आज दूर रहें.

3. आज करियर में सफलता के क्या संकेत हैं?
   आज आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी. यदि आप धैर्य से काम लेंगे, तो शाम तक आपको कार्यक्षेत्र में कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Feb 2026 02:33 AM (IST)
