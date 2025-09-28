Vrishabh Saptahik Rashifal : इस सप्ताह खुलेंगे किस्मत के द्वार! परिवार-समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान और करियर में आएगी बड़ी सफलता
Taurus Weekly Horoscope : यह नया सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Taurus Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: वृषभ राशि आपके लिए शुभ और उत्साहपूर्ण रहेगा. फेस्टिवल सीजन की वजह से सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. किसी लंबे समय से प्रतीक्षित खबर या सूचना आपको प्रसन्न कर सकती है. मानसिक स्थिति स्थिर और मनोबल उच्च रहेगा. आपका मन नए अवसरों और कार्यों को लेकर उत्साहित रहेगा, जिससे आप अपने दिन को अधिक फलदायक बना पाएंगे.
करियर और व्यवसाय:
इस सप्ताह करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में कई शुभ अवसर बनेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन को ट्रांसफर या प्रमोशन का लाभ मिल सकता है. कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी में लगे छात्रों को कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी. बिजनेसमैन के लिए यह समय लाभकारी रहेगा और व्यापार विस्तार की योजना सफल होगी. सरकार से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं. कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए समय शुभ है.
आर्थिक स्थिति:
आज की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. लाभ के नए स्रोत खुलेंगे और कोई बड़ा काम हाथ में लग सकता है. मिड वीक में सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी चीज की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा. निवेश और धन संबंधी फैसलों में समझदारी दिखाएं.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
परिवार और समाज के साथ समय व्यतीत करने का योग बनेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे आपके समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार के साथ हंसी-खुशी और मिलनसारिता बनी रहेगी.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में समझदारी और धैर्य रखें. विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान या हल्की सर्दी-जुकाम से सावधानी रखें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.
शुभ अंक: 6, 9
शुभ रंग: हरा, पीला
उपाय:
- हरे रंग के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आराधना करें.
- वृषभ राशि वाले मंगलवार को गऊ या गाय को दाना खिलाएं.
FAQs:
Q1: क्या आज निवेश करना लाभकारी होगा?
A1: हाँ, आज छोटे और समझदारी से किए गए निवेश लाभकारी रहेंगे.
Q2: क्या छात्रों के लिए आज का दिन परीक्षा तैयारी के लिए अच्छा है?
A2: हाँ, आज का दिन अध्ययन और परीक्षा तैयारी के लिए अनुकूल रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
