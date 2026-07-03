Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह चाल आपके भाग्य को प्रबल करने वाली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा लाभ दिलाने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 9वें भाव (भाग्य व धर्म भाव) में रहेंगे, जिससे आपके आध्यात्मिक ज्ञान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी नई फ्रेंचाइजी या शोरूम की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य का शुभारंभ करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन वैश्विक पटल पर चमकने और बड़ा विस्तार करने का है. अंतरराष्ट्रीय तनाव के माहौल के बीच भी आज आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में मजबूती से उभरेंगे. आपके कूटनीतिक समझौतों का सीधा फायदा आपको नए विदेशी गलियारे दिलाने में मदद करेगा, जिससे व्यापार विस्तार बेहद आसान हो जाएगा. बाजार में आपके किसी पुराने क्लाइंट (ग्राहक) के जरिए आज आपको ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो पुरानी सभी व्यावसायिक कमियों की भरपाई कर देगा और आपके पुराने पेंडिंग टारगेट्स को चुटकियों में कंपलीट कर देगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance और धन राशिफल)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी नेटवर्थ में ऐतिहासिक उछाल लाने वाला साबित होगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके साथ होने से आपकी लिस्टेड कंपनी का शेयर भाव आज रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है, जो आपकी पुरानी सारी चिंताओं को दूर करके आपके चेहरे की रौनक और खुशी को लौटाएगा. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए कोई नई फ्रेंचाइजी या नया शोरूम खोलने का विचार कर रहे हैं, तो आज किया गया एग्रीमेंट (अनुबंध) भविष्य का सोना साबित होगा. इसके लिए आप सुबह 08:15 से 10:15 बजे या फिर दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के शुभ समय का उपयोग कर सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने और एक मिसाल बनने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी कार्यशैली और न्यू टेक्नोलॉजी (नई तकनीक) को सीखने की अद्भुत ललक आपको पूरे दफ्तर में सबसे अलग हटकर रखेगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी इमेज (छवि) बहुत मजबूत होगी. वर्कप्लेस पर आज जूनियर स्टाफ आपको एक 'आइडियल' (आदर्श) की तरह देखेगा और आपकी कार्यप्रणाली का अनुसरण करेगा. आज दफ्तर का माहौल बेहद खुशनुमा और किसी पिकनिक जैसा आनंदमयी रहेगा, जिससे काम का दबाव महसूस नहीं होगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का परचम लहराने का है. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्टूडेंट्स को आज किसी बड़े अवॉर्ड या स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी आज मैदान पर अपनी गजब की स्टैमिना (शारीरिक क्षमता) से सबको पूरी तरह हैरान कर देंगे, जिससे उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की नई बहार लेकर आया है. आज घर-परिवार में किसी मांगलिक उत्सव के आयोजन या किसी नन्हे मेहमान के आगमन को लेकर गंभीर और सकारात्मक चर्चा हो सकती है, जिससे पूरे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपके रिश्तों में गजब का भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा; आप दोनों के बीच आज 'सोलमेट' (Soulmate) वाली खूबसूरत फीलिंग आएगी, जिससे आपसी विश्वास और अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार और स्फूर्तिदायक रहने वाला है. भाग्य भाव में चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और शांत महसूस करेंगे. व्यापारिक सफलता और पारिवारिक खुशियाँ आपकी भीतरी शारीरिक ऊर्जा को सातवें आसमान पर ले जाएंगी. खेलकूद से जुड़े जातकों की फिटनेस आज कमाल की रहेगी. इस बेहतरीन स्वास्थ्य और भीतरी स्फूर्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें और नियमित प्राणायाम करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Golden (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के पावन योग पर भगवान गणेश को दुर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें.

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