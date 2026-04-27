Aaj ka Vrishabh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, माता और संपत्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव तो है, परंतु चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और मृत्यु लोक की भद्रा मानसिक सुखों में कमी और कार्यों में अड़चनें पैदा कर सकती है. आज का दिन धैर्य और सावधानी से बिताने का है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "संकटपूर्ण" रह सकता है. ईंधनों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि आपके ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिजनेस के लाभ को कम कर सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में आपकी कंपनी के खिलाफ कुछ नकारात्मक साजिशें सक्रिय हो सकती हैं, जिससे नए ऑर्डर्स मिलने में कठिनाई आएगी. वित्तीय मामलों में आज हाथ तंग रह सकता है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको "अकेलेपन" और राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण टीम वर्क में सहकर्मी आपको अलग-थलग महसूस करा सकते हैं. जानबूझकर आपके रास्ते में ऐसी बाधाएं डाली जा सकती हैं जिससे आपका टारगेट मिस हो जाए. विशेष रूप से अपने डिजिटल डेटा की सुरक्षा करें; साइबर सुरक्षा में चूक आपके प्रोजेक्ट की चोरी या हैकिंग का कारण बन सकती है. अपनी मेहनत का श्रेय बचाने के लिए सतर्क रहें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "शून्य आउटपुट" वाला रह सकता है. स्टडी टेबल पर घंटों बैठने के बाद भी सोशल मीडिया और व्यर्थ की गॉसिप आपकी एकाग्रता को भंग कर देगी. आज मन पढ़ाई में कम और बाहरी दुनिया की बातों में अधिक भटकेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाकर ही कुछ सार्थक परिणाम हासिल कर पाएंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है. प्रॉपर्टी या भूमि विवाद के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण रहने के संकेत हैं. परिवार के छोटे सदस्यों के व्यवहार में आया परिवर्तन या सम्मान की कमी आपको मानसिक रूप से आहत कर सकती है, जिससे घर में मन कम लगेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सुस्ती और दर्द भरा हो सकता है. जोड़ों का पुराना दर्द (Joint Pain) फिर से उभर सकता है, जिससे आपकी गतिशीलता (Mobility) कम होगी. शारीरिक बेबसी के कारण आप खुद को उम्र से अधिक थका हुआ महसूस करेंगे. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें और भारी शारीरिक परिश्रम से बचें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक)

ऑरेंज (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल या काले कंबल का दान करें. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना या रिनोवेशन शुरू करना सही है?

नहीं, चौथे भाव में चंद्रमा-केतु दोष और भद्रा के कारण आज प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे या रिनोवेशन टालना ही समझदारी होगी.

2. ऑफिस में डेटा चोरी से बचने के लिए क्या करें?

अपने सभी डिजिटल अकाउंट्स के पासवर्ड बदलें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का उपयोग करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

3. जोड़ों के दर्द में राहत के लिए क्या उपाय करें?

आज भारी सामान उठाने से बचें और रात को गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर स्नान करें या सिकाई करें.

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