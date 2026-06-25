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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 25 June 2026: आज 'सर्विस क्वालिटी' से चमकेगी किस्मत; वर्कप्लेस पर ये 1 उपाय दिलाएगा बड़ी सफलता

Vrishabh Rashifal 25 June 2026: आज 'सर्विस क्वालिटी' से चमकेगी किस्मत; वर्कप्लेस पर ये 1 उपाय दिलाएगा बड़ी सफलता

Taurus Horoscope 25 June 2026: वृषभ राशि वालों के करियर को मिलेगी नई उड़ान, क्या गुरुवार को सोशल मीडिया रीच और धमाकेदार सेल्स संग बुलंदियों पर पहुंचेगा बिजनेस? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal Today, 25 June 2026: आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद प्रगतिशील और सफलता के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 6ठे भाव (Sixth House) यानी शत्रु, रोग और नौकरी के घर में गोचर कर रहे हैं. 6ठे घर का चंद्रमा वैसे तो विरोधियों को शांत करता है, लेकिन ग्रहों की विशेष स्थिति आज आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देने आ रही है: "अपनी सर्विस की क्वालिटी और कस्टमर फीडबैक को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं."

आज ग्रहों की यह स्थिति आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देने आ रही है "दिल के बजाय दिमाग की सुनें." आइए गहराई से समझते हैं कि आज का दिन आपके करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने वाला है.

करियर और वर्कप्लेस
आज ऑफिस में आपकी स्ट्रेटेजी और काम करने के तरीके को जबरदस्त सराहना मिलने वाली है.

मीटिंग्स में मचेगी धूम: यदि आज मैनेजमेंट या क्लाइंट्स के साथ आपकी कोई मीटिंग है, तो आपके आइडियाज को बेहद पसंद किया जाएगा. आपकी बनाई गई कैंपेन और रणनीतियों की तारीफ होगी, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और आने वाले समय में प्रमोशन के चांसेज भी बढ़ेंगे.

जॉब सीकर्स के लिए बड़ा मौका: जो लोग लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है. यह अवसर आपके करियर को एक शानदार शुरुआत दे सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू और डिजिटल उपस्थिति को बढ़ाने वाला रहेगा.

ऑनलाइन रेपुटेशन होगी बूस्ट: आपकी बेहतरीन सर्विस और क्वालिटी की वजह से मार्केट में आपकी जबरदस्त तारीफ होगी. ग्राहकों के पॉजिटिव रिव्यूज और सोशल मीडिया पर आपकी बढ़ती पहुंच (Reach) के कारण नए कस्टमर्स आपके साथ तेजी से जुड़ेंगे.

धमाकेदार बिक्री: आज दुकान या व्यापार में बिक्री की रफ्तार बहुत तेज रहेगी. पुराना स्टॉक भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका मुनाफा बढ़ेगा और व्यापार एक नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आएगा.

रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ
पारिवारिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर आज का दिन मानसिक सुकून और खुशियां लेकर आ रहा है.

घर में स्वर्ग जैसा माहौल: परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय आज बेहद खूबसूरत और यादगार रहेगा. आपसी तालमेल और घर की पॉजिटिव हार्मनी आपके मन को एक असीम शांति देगी.

टीनएजर्स और स्टूडेंट्स के लिए: छात्र आज क्लास में काफी एक्टिव रहेंगे. पढ़ाई में आपके इसी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से टीचर्स का विशेष ध्यान और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा.

गुरुवार को कैसे करें एनर्जी को बैलेंस?
राहुकाल और शुभ समय: आज दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई नया काम शुरू न करें. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वश्रेष्ठ है.

आज का विशेष उपाय: जॉब सीकर्स या स्टूडेंट्स आज किसी भी महत्वपूर्ण काम या इंटरव्यू पर जाने से पहले दही में मिश्री मिलाकर अपनी मां के हाथ से एक चम्मच जरूर खाकर घर से निकलें. यह क्रिया आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और राह की बाधाओं को दूर करेगी.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): हरा (यह आपको फ्रेश और क्रिएटिव रखेगा)

भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 7

अशुभ अंक (Unlucky Number): 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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