Aaj Ka Vrishabh Rashifal Today, 20 June 2026: शनिवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी सतर्क रहने और धैर्य से काम लेने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके चौथे भाव (Fourth House) यानी सुख, माता और संपत्ति के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, ऊर्जा के कारक मंगल आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में मौजूद हैं.

ग्रहों की यह स्थिति आज आपसे कार्यस्थल और घर दोनों जगह बहुत संयम की मांग कर रही है. आइए जानते हैं कि आज के दिन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं.

करियर और वर्कप्लेस: मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, आलस्य से बचें

आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अतिरिक्त गंभीर रहना होगा.

परिश्रम का हो रहा है आंकलन: मैनेजमेंट इस समय आपके काम और निष्ठा को बारीकी से देख रहा है. सफलता पाने के लिए आज शॉर्टकट के बजाय मेहनत के मंत्र को अपनाएं. आलस्य (Laziness) के कारण काम पेंडिंग न छोड़ें, अन्यथा डेडलाइन मिस हो सकती है.

को-वर्कर्स से तालमेल: अगर आपकी नई जॉइनिंग है, तो आज ऑफिस में किसी बात को लेकर सहकर्मियों से बहस हो सकती है. विवादों से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें.

ग्रहण दोष का प्रभाव: आज चंद्रमा और केतु की युति से बन रहे ग्रहण दोष के कारण प्रमोशन या ट्रांसफर की बात आगे टल सकती है. भागदौड़ और ट्रैवलिंग की वजह से शारीरिक थकान महसूस होगी, जिससे काम में मन लगाने में दिक्कत आ सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस: कागजी कार्रवाई में न करें जल्दबाजी

आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आज का दिन किसी बड़े फैसले को टालने का है.

लीगल पेपर्स को दोबारा पढ़ें: आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति के कारण आप जल्दबाजी में हो सकते हैं. लेकिन आज किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या लीगल पेपर्स पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे शब्द-दर-शब्द दोबारा जरूर पढ़ लें.

बिजनेस में उतार-चढ़ाव: व्यापार में आज उतार-चढ़ाव (Ups and Downs) देखने को मिल सकते हैं, जहां आपकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन ही आपको आगे ले जाएगी. अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले पूरी मार्केट रिसर्च और जानकारी एकत्र कर लें.

होम और रिलेशनशिप: प्रॉपर्टी विवाद का सूझबूझ से हल

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन महत्वपूर्ण बैठकों का हो सकता है.

पैतृक संपत्ति पर चर्चा: चौथे घर का चंद्रमा संपत्ति को लेकर कुछ तनाव दे सकता है, लेकिन आज पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) के बंटवारे को लेकर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है. वरिष्ठों की मौजूदगी से यह मामला बिना किसी बड़ी परेशानी के सुलझ जाएगा.

रिश्तों की अहमियत: पर्सनल लाइफ या पार्टनर के साथ बातचीत में अपने अहंकार को बीच में न आने दें. हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आज बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.