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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 20 June 2026: वृषभ राशि वाले आज लीगल पेपर्स पर साइन करने से पहले बरतें सावधानी; को-वर्कर्स के साथ विवाद से बचें

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 20 June 2026: वृषभ राशि वाले आज लीगल पेपर्स पर साइन करने से पहले बरतें सावधानी; को-वर्कर्स के साथ विवाद से बचें

Taurus Horoscope 20 June 2026: वृषभ राशि लीगल पेपर्स को दोबारा पढ़कर ही साइन करें. पैतृक संपत्ति का विवाद बड़ों की मदद से सुलझेगा. जानिए कैसा रहेगा आपका शनिवार का दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal Today, 20 June 2026: शनिवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी सतर्क रहने और धैर्य से काम लेने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके चौथे भाव (Fourth House) यानी सुख, माता और संपत्ति के घर में गोचर कर रहे हैं. वहीं, ऊर्जा के कारक मंगल आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में मौजूद हैं.

ग्रहों की यह स्थिति आज आपसे कार्यस्थल और घर दोनों जगह बहुत संयम की मांग कर रही है. आइए जानते हैं कि आज के दिन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं.

करियर और वर्कप्लेस: मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, आलस्य से बचें

आज वर्कप्लेस पर आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर अतिरिक्त गंभीर रहना होगा.

परिश्रम का हो रहा है आंकलन: मैनेजमेंट इस समय आपके काम और निष्ठा को बारीकी से देख रहा है. सफलता पाने के लिए आज शॉर्टकट के बजाय मेहनत के मंत्र को अपनाएं. आलस्य (Laziness) के कारण काम पेंडिंग न छोड़ें, अन्यथा डेडलाइन मिस हो सकती है.

को-वर्कर्स से तालमेल: अगर आपकी नई जॉइनिंग है, तो आज ऑफिस में किसी बात को लेकर सहकर्मियों से बहस हो सकती है. विवादों से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें.

ग्रहण दोष का प्रभाव: आज चंद्रमा और केतु की युति से बन रहे ग्रहण दोष के कारण प्रमोशन या ट्रांसफर की बात आगे टल सकती है. भागदौड़ और ट्रैवलिंग की वजह से शारीरिक थकान महसूस होगी, जिससे काम में मन लगाने में दिक्कत आ सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस: कागजी कार्रवाई में न करें जल्दबाजी

आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आज का दिन किसी बड़े फैसले को टालने का है.

लीगल पेपर्स को दोबारा पढ़ें: आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति के कारण आप जल्दबाजी में हो सकते हैं. लेकिन आज किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या लीगल पेपर्स पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे शब्द-दर-शब्द दोबारा जरूर पढ़ लें.

बिजनेस में उतार-चढ़ाव: व्यापार में आज उतार-चढ़ाव (Ups and Downs) देखने को मिल सकते हैं, जहां आपकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन ही आपको आगे ले जाएगी. अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले पूरी मार्केट रिसर्च और जानकारी एकत्र कर लें.

होम और रिलेशनशिप: प्रॉपर्टी विवाद का सूझबूझ से हल

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन महत्वपूर्ण बैठकों का हो सकता है.

पैतृक संपत्ति पर चर्चा: चौथे घर का चंद्रमा संपत्ति को लेकर कुछ तनाव दे सकता है, लेकिन आज पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) के बंटवारे को लेकर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है. वरिष्ठों की मौजूदगी से यह मामला बिना किसी बड़ी परेशानी के सुलझ जाएगा.

रिश्तों की अहमियत: पर्सनल लाइफ या पार्टनर के साथ बातचीत में अपने अहंकार को बीच में न आने दें. हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आज बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): पर्पल (बैंगनी)
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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