Aaj ka Vrishabh Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपके पैतृक-संपत्ति से जुड़े जितने भी पुराने मामले थे, वे आज बेहद आसानी से सुलझ जाएंगे. बाजार की भारी अस्थिरता के बीच भी आज आपका माल सही और मनमुताबिक कीमत पर बिकेगा, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर (प्रतिद्वंदियों) से काफी आगे निकल जाएंगे. विदेशी संपर्कों से आज आपको कोई ऐसा बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपके एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (आयात-निर्यात) के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. आज आपका कोई बहुत पुराना और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न होगा, जिससे आपकी पोस्ट (पद) में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं पूरी तरह से हकीकत में बदल जाएंगी. इसके अलावा, ऑफिस में आपकी बढ़िया और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आप आज अपना सारा काम समय से पहले ही पूरा करके फ्री हो जाएंगे, जिससे आप अपनी इच्छा के अनुरूप फैमिली एंड फ्रेंड (परिवार और दोस्तों) के साथ शाम को किसी शानदार पार्टी या उत्सव का आनंद ले पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता को निखारने वाला रहेगा. खेल के मैदान (ग्राउंड) पर आपका बेहतरीन तालमेल और चपलता आपके कड़े विरोधियों को भी आसानी से पस्त कर देगी. आज आपको अपनी टीम का नेतृत्व करने का एक बड़ा अवसर मिल सकता है, जिसमें आप अपनी प्रतिभा के बल पर हीरो बनकर उभरेंगे और कोच व सीनियर्स से खूब वाहवाही लूटेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. शादीशुदा जातकों (मैरिड पर्सन) के लिए आज का दिन आपसी सामंजस्य, प्रेम और समर्पण से भरा रहेगा. आपके लाइफ पार्टनर आज आपके हर फैसले में आपके पीछे एक मजबूत ढाल बनकर खड़े होंगे, जिससे आपका आपसी भरोसा और गहरा होगा. घर के वृद्धजनों का सही मार्गदर्शन आज आपके लिए किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जिससे पारिवारिक रिश्ते बेहद मजबूत होंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल है. आज आपका शारीरिक बल और मानसिक दृढ़ता काफी बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. घर के बुजुर्गों का बेहतर स्वास्थ्य और उनका स्नेह आपको मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और शांत रखेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आर्थिक मजबूती और पैतृक संपत्ति के विवादों से मुक्ति के लिए आज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को सफेद मिठाइयां या चावल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.