Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में अच्छी अर्निंग (कमाई) होगी. आज ग्राहकों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव आएगा, ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स बढ़ने से नए कस्टमर्स जुड़ेंगे. बिजनेस नेटवर्क बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट में हिस्सा लें; पुराने संपर्कों के माध्यम से बड़े ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना है; व्यापार विस्तार के लिए परिवार से सलाह ले सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने और विरोधियों को शांत करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके विरोधी खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसते नजर आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन की अचानक ही पर्सनल काम के साथ-साथ प्रोफेशनल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) की प्लानिंग बन सकती है; फालतू के कामों में ऊर्जा बर्बाद करने से बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी जीवनशैली में बड़ा सुधार करने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस को बढ़ाएगा. अपकमिंग मुख्य एग्जाम्स को देखते हुए, स्टूडेंट्स को आज अपनी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल (जीवनशैली) में कुछ बड़े व व्यावहारिक बदलाव करने होंगे, तभी पढ़ाई पटरी पर लौटेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सौहार्द बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से सोशल लेवल पर आप काफी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपकी फैन फॉलोइंग में बंपर बढ़ोतरी होगी. लव और लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज हमेशा के लिए पूरी तरह दूर हो जाएंगे जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का संकेत दे रहा है. तीसरे भाव का चंद्रमा पराक्रम तो देगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या अचानक उभर सकती है; इसलिए अपनी सेहत और खान-पान पर पूरा फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और गजकेसरी योग की महाशुभता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें. आज के दिन सुबह भगवान नारायण के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें और मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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