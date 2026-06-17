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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 17 June 2026: वृषभ राशि गजकेसरी योग से बढ़ेगा बिजनेस नेटवर्क, पुराने संपर्कों से मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 June 2026: वृषभ राशि गजकेसरी योग से बढ़ेगा बिजनेस नेटवर्क, पुराने संपर्कों से मिलेंगे बड़े ऑर्डर्स

Taurus Horoscope 17 June 2026: गजकेसरी योग से वृषभ राशि वालों के बिजनेस नेटवर्क में होगा गजब का विस्तार, क्या बुधवार को पुराने संपर्कों से हाथ लगेंगे बड़े ऑर्डर्स? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से बिजनेस में अच्छी अर्निंग (कमाई) होगी. आज ग्राहकों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव आएगा, ऑनलाइन रिव्यूज और रेटिंग्स बढ़ने से नए कस्टमर्स जुड़ेंगे. बिजनेस नेटवर्क बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट में हिस्सा लें; पुराने संपर्कों के माध्यम से बड़े ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना है; व्यापार विस्तार के लिए परिवार से सलाह ले सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने और विरोधियों को शांत करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके विरोधी खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसते नजर आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन की अचानक ही पर्सनल काम के साथ-साथ प्रोफेशनल ट्रैवलिंग (आधिकारिक यात्रा) की प्लानिंग बन सकती है; फालतू के कामों में ऊर्जा बर्बाद करने से बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी जीवनशैली में बड़ा सुधार करने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस को बढ़ाएगा. अपकमिंग मुख्य एग्जाम्स को देखते हुए, स्टूडेंट्स को आज अपनी डेली रूटीन और लाइफस्टाइल (जीवनशैली) में कुछ बड़े व व्यावहारिक बदलाव करने होंगे, तभी पढ़ाई पटरी पर लौटेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सौहार्द बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से सोशल लेवल पर आप काफी एक्टिव रहेंगे, जिससे आपकी फैन फॉलोइंग में बंपर बढ़ोतरी होगी. लव और लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज हमेशा के लिए पूरी तरह दूर हो जाएंगे जिससे घर में शांति रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का संकेत दे रहा है. तीसरे भाव का चंद्रमा पराक्रम तो देगा, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या अचानक उभर सकती है; इसलिए अपनी सेहत और खान-पान पर पूरा फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और गजकेसरी योग की महाशुभता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें. आज के दिन सुबह भगवान नारायण के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें और मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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