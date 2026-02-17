Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 February 2026: वृषभ राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा आत्मविश्वास, पिता के मार्गदर्शन से मिलेगी सफलता
Taurus Horoscope 17 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishabh Rashifal 17 February 2026 in Hindi: आज वृषभ राशि के जातकों के लिए उन्नति और मान-सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं. चंद्रमा का 10वें भाव (कर्म भाव) में होना आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत शुभ है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज आपको अपने बढ़ते वजन पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि यह आपकी सेहत और काम दोनों को बिगाड़ सकता है. नियमित व्यायाम और सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
व्यापार में आज वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. काम के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा दिलाएगी. बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या बहस होने की आशंका है, इसलिए शांत रहकर बात सुलझाएं. आर्थिक रूप से, किसी नई यात्रा की प्लानिंग आपके लिए भविष्य में धन लाभ के मार्ग खोलेगी.
जॉब और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों (Job Person) के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपके द्वारा पूर्व में की गई कड़ी मेहनत का श्रेय आज आपको मिल सकता है. ऑफिस में लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होने के प्रबल योग हैं. सहकर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की चाल क्षणिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा या एकाग्रता में कमी आएगी. विचलित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहें.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. विशेष रूप से, आपका जीवनसाथी आज आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा. उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनकी किसी बात से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.
- भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
- भाग्यशाली अंक: 3 (अशुभ अंक: 9)
- अचूक उपाय: आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं (जैसे दूध या चावल) का दान करें. आलस्य त्यागने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें.
(FAQs)
1. पार्टनर के साथ बहस से कैसे बचें?
चंद्रमा की स्थिति के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. यदि पार्टनर की कोई बात बुरी लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर शांत रहें.
2. आज के दिन आलस्य से बचने का क्या तरीका है?
वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो कभी-कभी विलासिता और सुस्ती देता है. आज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें और नेवी ब्लू रंग का प्रयोग करें, यह आपको सक्रिय रखने में मदद करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
