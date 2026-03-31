Vrishabh Rashifal 31 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण दिनभर मानसिक तनाव और अस्थिरता बनी रह सकती है. आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सावधानी से काम करने का है. ऑफिस में आपके काम की आलोचना हो सकती है, जिससे मन दुखी रहेगा. आपके ईमेल या बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए संवाद करते समय सतर्क रहें. टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे लैपटॉप या सर्वर डाउन होने से काम प्रभावित हो सकता है. आज किसी भी तरह की लापरवाही आपके करियर ग्राफ को नीचे ला सकती है, इसलिए हर काम को ध्यानपूर्वक पूरा करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आपके शोरूम या ऑफिस के पास किसी बड़े ब्रांड के खुलने से कस्टमर कम हो सकते हैं. स्ट्राइक या तकनीकी समस्याओं के कारण कच्चा माल समय पर नहीं पहुंचेगा, जिससे उत्पादन रुक सकता है. आज बिजनेस एक्सपेंशन या बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि यह आर्थिक बोझ बन सकता है. बैंक से लोन रिजेक्ट होने की संभावना भी है. फाइनेंस के मामलों में आज सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है. माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. ज्यादा स्क्रीन टाइम और शोर-शराबे से दूर रहें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करना फायदेमंद रहेगा. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने से चिंता बढ़ेगी. लव लाइफ में गलतफहमियों के कारण दूरी या ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है. बच्चों का जिद्दी व्यवहार घर का माहौल खराब कर सकता है. आपको धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कंसंट्रेशन की कमी के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और याद किया हुआ भूल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. स्पोर्ट्स पर्सन भी आत्मविश्वास की कमी के कारण अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे. अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है.

लकी नंबर: 9

लकी रंग: पर्पल

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें जल अर्पित करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. घर में शांत वातावरण बनाए रखें और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक करवाएं.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों के करियर में समस्या आ सकती है?

हाँ, आज आलोचना और गलतफहमी के कारण करियर में परेशानी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

Q2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज निवेश या बिजनेस विस्तार से बचना ही बेहतर होगा.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, इसलिए ज्यादा अनुशासन और मेहनत की जरूरत है.

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