हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 31 March 2026: सिंह राशि खर्च और तनाव बढ़ने के संकेत, काम में छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी

Aaj ka Singh Rashifal 31 March 2026: सिंह राशि खर्च और तनाव बढ़ने के संकेत, काम में छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी

Leo Horoscope 31 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में प्रमोशन, बिजनेस में ग्लोबल अवसर और स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सफलता लेकर आएगा, जानें कैसे आपकी लीडरशिप दिलाएगी नई पहचान.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Mar 2026 02:20 AM (IST)
Preferred Sources

Leo Horoscope 31 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए सफलता, ग्लोबल अवसर और करियर में उन्नति का दिन, जानिए कैसे आज आपकी लीडरशिप दिलाएगी बड़ी उपलब्धियां..

आज चन्द्रमा आपकी राशि में स्थित है, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और बौद्धिक विकास में वृद्धि होगी. आज आप अपने फैसलों और कार्यशैली से दूसरों को प्रभावित करेंगे. गण्ड योग के प्रभाव से आपकी सोच और रणनीति आपको प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाएगी. दिन सकारात्मक रहेगा और आपको कई बड़े अवसर मिल सकते हैं, खासकर करियर और बिजनेस के क्षेत्र में.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति लेकर आएगा. आपकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको नया केबिन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सीनियर्स आपकी लीडरशिप की तारीफ करेंगे और हर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपका साथ देंगे. आपको विदेश से काम करने का ऑफर भी मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा. आज आप अपने काम से अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. नई सरकारी सब्सिडी से आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आर्थिक लाभ मिलेगा. किसी विदेशी निवेशक के साथ पार्टनरशिप की चर्चा सफल हो सकती है, जिससे आपका ब्रांड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है. आपकी अनूठी बिजनेस रणनीति कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगी और मार्केट में आपकी साख के साथ-साथ ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए स्रोतों से आय बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहेगा. आप खुद को शारीरिक रूप से फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच और नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार जारी रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
आज पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. अनमैरीड लोगों के लिए शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन सफलता का संकेत दे रहा है. आपको स्कॉलरशिप या किसी अवार्ड मिलने की खुशी मिल सकती है. स्पोर्ट्स से जुड़े छात्र ट्रायल में सिलेक्ट हो सकते हैं. नई स्किल्स सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी जॉइन कर सकते हैं, जो भविष्य में गेम चेंजर साबित होगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 2
लकी रंग: ग्रे
अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)
आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सफलता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में उन्नति मिलेगी?
हाँ, आज आपको नई जिम्मेदारी और पहचान मिलने के योग हैं.

Q2. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, नई पार्टनरशिप और सरकारी लाभ से बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है.

Q3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज छात्रों को स्कॉलरशिप, अवार्ड और नई सीखने के अवसर मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 02:20 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope 31 March 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 31 March 2026: सिंह राशि खर्च और तनाव बढ़ने के संकेत, काम में छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी
सिंह राशि खर्च और तनाव बढ़ने के संकेत, काम में छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी
राशिफल
Aaj ka Kark 31 March 2026: कर्क राशि आत्मविश्वास रहेगा हाई, नौकरी और व्यापार में आज मिल सकता है बड़ा मौका
कर्क राशि आत्मविश्वास रहेगा हाई, नौकरी और व्यापार में आज मिल सकता है बड़ा मौका
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 31 March 2026: मिथुन राशि पुराने अटके काम होंगे पूरे, करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत
मिथुन राशि पुराने अटके काम होंगे पूरे, करियर में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत
राशिफल
Aaj ka Vrisabh Rashifal 31 March 2026: वृषभ राशि मेहनत लाएगी रंग, बिजनेस और पैसों के मामले में आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
वृषभ राशि मेहनत लाएगी रंग, बिजनेस और पैसों के मामले में आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPPCS Result 2026: मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल बनीं SDM, बिना कोचिंग पहले प्रयास में हासिल की 15वीं रैंक
यूपीपीएससी रिजल्ट: मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल बनीं SDM, बिना कोचिंग पहले प्रयास में हासिल की 15वीं रैंक
विश्व
Middle East Conflict: ईरान से युद्ध में हर दिन 1 अरब डॉलर फूंक रहा अमेरिका, सेकंड दर सेकंड हो रहा बड़ा खर्चा
ईरान से युद्ध में हर दिन 1 अरब डॉलर फूंक रहा अमेरिका, सेकंड दर सेकंड हो रहा बड़ा खर्चा
क्रिकेट
RR vs CSK 1st Innings Highlights: गुवाहाटी में औंधे मुंह गिरी चेन्नई सुपर किंग्स, गायकवाड़-सैमसन-सरफराज-दुबे सब फ्लॉप; 127 पर ढेर
गुवाहाटी में औंधे मुंह गिरी चेन्नई, गायकवाड़-सैमसन-सरफराज-दुबे सब फ्लॉप; 127 रनों पर ढेर
टेक्नोलॉजी
iPhone Lockdown Mode: इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी हैक नहीं कर पाएगा आपका iPhone, जानें कैसे करें इस्तेमाल
iPhone Lockdown Mode: इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी हैक नहीं कर पाएगा आपका iPhone, जानें कैसे करें इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
US VS Iran Military: अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया
अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया
टेलीविजन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
हेल्थ
Floaters And Flashes In Eyes: क्या आपकी आंखों में भी नजर आते हैं धब्बे? तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना...
क्या आपकी आंखों में भी नजर आते हैं धब्बे? तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना...
इंडिया
Explained: बिहार जितना आसान नहीं बंगाल जीतना, 5% वोट स्विंग से पलट जाएगा पासा! BJP बीते 6 MPs-MLAs चुनावों में खा चुकी पटखनी
बिहार जितना आसान नहीं बंगाल, 5% वोट स्विंग से पलटेगा पासा! BJP 6 MPs-MLAs चुनावों में खा चुकी पटखनी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget