हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): कन्या राशि के लिए व्यापार, नौकरी और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव

Virgo weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए उन्नति और सौभाग्य वाला होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 08:56 PM (IST)
Kanya Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए अवसरों और बदलावों से भरा हुआ है. टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि यह समय पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने और नए विचारों को अपनाने का है. मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को तरोताज़ा रखें, क्योंकि आज आप अपने जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं.

बिज़नेस

आज का दिन व्यवसाय में नई पहल करने के लिए अनुकूल है. पुराने तरीकों और प्रक्रियाओं से हटकर नए आइडियाज अपनाने से लाभ मिलेगा. साझेदारों या कर्मचारियों के साथ संवाद को और मजबूत करें, क्योंकि उनके सुझाव आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुभ है. वहीं, निवेश के मामले में सतर्कता बरतें और बिना सोचे समझे बड़े फैसले न लें.

नौकरी

नौकरीपेशा कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण और अवसरों से भरा हुआ है. पुराने कामकाज के तरीके बदलने से आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक सम्मान और सफलता मिलेगी.

सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने विचार साझा करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप किसी प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज सही समय है अपने प्रदर्शन को दिखाने का. ध्यान रखें, धैर्य और अनुशासन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे.

लव और फैमिली

पारिवारिक जीवन में आज संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने से रिश्तों में मिठास आएगी. प्रेम जीवन में भी आज समझदारी और सहनशीलता की आवश्यकता है.

पुराने मतभेदों को भुलाकर नई शुरुआत करने का यह दिन अनुकूल है. यदि आप सिंगल हैं, तो आज नए परिचय और दोस्ती के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में प्यार में बदल सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

छात्र और युवा वर्ग आज अपनी पढ़ाई या करियर योजनाओं में बदलाव और नई रणनीतियाँ अपना सकते हैं. जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाने का दिन है.

नई चीजें सीखने और अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए यह समय अनुकूल है. युवा पेशेवरों को नए कौशल सीखने या आत्मविकास के कार्यक्रमों में भाग लेने से लाभ मिलेगा.

हेल्थ

आज स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हल होने की संभावना है. खाने-पीने में संतुलन बनाए रखें और शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए पौष्टिक आहार लें. हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद आपके शरीर और मन को तरोताज़ा बनाए रखेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 3, 7, 9

  • भाग्यशाली रंग: हरा और पीला

उपाय:

  • सुबह-सुबह तुलसी का पूजन और पानी से स्नान करना शुभ रहेगा.
  • अपने कार्यस्थल पर या घर में नीला या हरा रंग लाकर मानसिक शांति बढ़ाएं.
  • पुराने झगड़े और तनाव को छोड़कर रिश्तों में मेलजोल बढ़ाएं.
  • जरूरतमंद को मदद देने से घर और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
  • आध्यात्मिक ध्यान और प्रार्थना से मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

FAQs 

Q1: क्या आज बिज़नेस में नई शुरुआत करना ठीक रहेगा?
हाँ, आज नए प्रोजेक्ट या योजनाओं की शुरुआत करने के लिए अनुकूल समय है, बशर्ते आप सोच-समझकर निर्णय लें.

Q2: नौकरीपेशा कन्या राशि वालों के लिए प्रमोशन का योग है?
यदि आपने पिछले समय में मेहनत की है, तो आज वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को देखकर सराहना करेंगे.

Q3: आज प्रेम जीवन में सुधार के लिए क्या करना चाहिए?
पुराने मतभेदों को भुलाकर संवाद और समझदारी बढ़ाना जरूरी है.

Q4: छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
ध्यान और फोकस बढ़ाने के लिए आज का दिन उत्तम है. नई चीजें सीखने और खुद को सुधारने का समय है.

Q5: स्वास्थ्य को लेकर आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
तनाव कम रखें, संतुलित आहार लें, हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Jan 2026 08:56 PM (IST)
Embed widget