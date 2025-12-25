हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Health 2026 Horoscope: कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2026 साल भर कैसी रहेगी सेहत, जानिए कौन से महीने रहेंगे सबसे ज्यादा अनुकूल

Virgo Health 2026 Horoscope: कन्या राशि के लिए 2026 सेहत में उतार-चढ़ाव के बावजूद संतुलन देगा, सही खानपान, योग और मानसिक शांति से आप रोगों पर विजय पा सकेंगे और ऊर्जा बनी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 07:32 PM (IST)
Virgo Health 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 सेहत के लिहाज से मिला-जुला लेकिन कुल मिलाकर संतुलित रहने वाला है.

राहु का छठे भाव में गोचर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, यानी इम्युनिटी अच्छी बनी रहेगी. हालांकि लापरवाही, गलत खान-पान और तनाव के कारण छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं. विशेष रूप से पेट के निचले हिस्से, पाचन, त्वचा और शुगर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

साल की शुरुआत में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है. शनि की दृष्टि लग्न पर रहने से सुस्ती, थकान और मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी-खांसी, बुखार या एलर्जी परेशान कर सकती हैं. छाती और गले से जुड़ी तकलीफें भी उभर सकती हैं.

साल के मध्य के बाद धीरे-धीरे स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. सही दिनचर्या, योग-ध्यान और संतुलित आहार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकेंगे. मानसिक शांति पर ध्यान देना इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी औषधि साबित होगी.

ज्योतिष उपाय: स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए डा. अनीष व्यास सलाह देते हैं कि

  • भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करें.
  • गौशाला में हरा चारा दान करें.
  • बड़ों और गुरुओं का आशीर्वाद लें.
  • दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
  • माता रानी को लाल फूल और फल अर्पित करें.
  • “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • बुधवार को साबुत मूंग, मूंग दाल या हरी चूड़ियां दान करें.

FAQs 

Q1. क्या कन्या राशि के लिए 2026 में कोई बड़ी बीमारी का योग है?
नहीं, राहु का छठे भाव में होना रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, लेकिन लापरवाही से छोटी समस्याएं हो सकती हैं.

Q2. इस साल कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं?
पेट, पाचन, त्वचा, शुगर और मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी-खांसी या एलर्जी से सावधान रहना होगा.

Q3. सेहत बेहतर रखने के लिए क्या करें?
नियमित योग-ध्यान, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और बताए गए ज्योतिष उपाय अपनाने से स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 07:32 PM (IST)
Kanya Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Virgo Health Horoscope

क्या 2026 में कन्या राशि वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी?

हाँ, 2026 में राहु के छठे भाव में गोचर से कन्या राशि वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी, जिससे वे रोगों से बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे।

2026 में कन्या राशि वालों को किन स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए?

कन्या राशि वालों को पेट के निचले हिस्से, पाचन, त्वचा और शुगर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, सर्दी-खांसी, बुखार और एलर्जी जैसी मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहना होगा।

सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए कन्या राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए?

नियमित योग-ध्यान, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और बताए गए ज्योतिष उपाय जैसे गणपति को दूर्वा अर्पित करना, गौशाला में हरा चारा दान करना, और 'ॐ बुधाय नमः' मंत्र का जाप करना सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा।

साल 2026 की शुरुआत में कन्या राशि वालों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?

साल की शुरुआत में कन्या राशि वालों को मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। शनि की दृष्टि के कारण सुस्ती, थकान और मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं।

Embed widget