Virgo Health 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 सेहत के लिहाज से मिला-जुला लेकिन कुल मिलाकर संतुलित रहने वाला है.

राहु का छठे भाव में गोचर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, यानी इम्युनिटी अच्छी बनी रहेगी. हालांकि लापरवाही, गलत खान-पान और तनाव के कारण छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं. विशेष रूप से पेट के निचले हिस्से, पाचन, त्वचा और शुगर से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

साल की शुरुआत में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है. शनि की दृष्टि लग्न पर रहने से सुस्ती, थकान और मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी-खांसी, बुखार या एलर्जी परेशान कर सकती हैं. छाती और गले से जुड़ी तकलीफें भी उभर सकती हैं.

साल के मध्य के बाद धीरे-धीरे स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. सही दिनचर्या, योग-ध्यान और संतुलित आहार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकेंगे. मानसिक शांति पर ध्यान देना इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी औषधि साबित होगी.

ज्योतिष उपाय: स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए डा. अनीष व्यास सलाह देते हैं कि

भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करें.

गौशाला में हरा चारा दान करें.

बड़ों और गुरुओं का आशीर्वाद लें.

दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

माता रानी को लाल फूल और फल अर्पित करें.

“ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

बुधवार को साबुत मूंग, मूंग दाल या हरी चूड़ियां दान करें.

FAQs

Q1. क्या कन्या राशि के लिए 2026 में कोई बड़ी बीमारी का योग है?

नहीं, राहु का छठे भाव में होना रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, लेकिन लापरवाही से छोटी समस्याएं हो सकती हैं.

Q2. इस साल कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं?

पेट, पाचन, त्वचा, शुगर और मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी-खांसी या एलर्जी से सावधान रहना होगा.

Q3. सेहत बेहतर रखने के लिए क्या करें?

नियमित योग-ध्यान, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और बताए गए ज्योतिष उपाय अपनाने से स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा.