साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके करियर भाव में स्थित रहकर चतुर्थ भाव यानी शिक्षा भाव पर दृष्टि डालेंगे. इसका अर्थ है कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ अपने भविष्य की दिशा भी तय करनी होगी. प्रोफेशनल कोर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या अन्य तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को शुरुआती महीनों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन 02 जून 2026 तक यह मेहनत सकारात्मक परिणामों में बदलेगी. इस अवधि में यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, तो अच्छे अंकों और चयन की संभावना मजबूत रहेगी.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति की स्थिति शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ कही जाएगी. इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों में प्रवेश, स्कॉलरशिप या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में चयन के योग बन सकते हैं. विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा. आवेदन, वीज़ा, प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी अड़चनें दूर हो सकती हैं.

31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे. यह स्थिति घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों या विदेश में शिक्षा लेने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, इस समय मन भटकने और एकाग्रता कम होने की आशंका भी रहेगी, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

पंचम भाव के स्वामी शनि इस साल आपकी मेहनत की परीक्षा लेंगे. शनि आसान सफलता नहीं देते, लेकिन जो छात्र नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें अंततः बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. विशेष रूप से 20 जनवरी 2026 तक शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत देंगे. यह समय नए विषय सीखने, कठिन टॉपिक पर पकड़ बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत नींव रखने के लिए आदर्श रहेगा.

वर्ष के कुछ चरणों में मानसिक थकावट, आत्म-संदेह और ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है. कभी-कभी आप अपनी क्षमता को कम आंक सकते हैं या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में गलती कर सकते हैं. इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक, योग, ध्यान और नियमित नींद आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाएंगे.

ज्योतिष उपाय

डा. अनीष व्यास के अनुसार, विद्यार्थियों को गणपति जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और गौशाला में हरा चारा दान करना शुभ रहेगा. बुधवार के दिन “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता के मंदिर में लाल फूल व फल अर्पित करें. ये उपाय एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होंगे.

FAQs

Q1. क्या कन्या राशि के छात्रों के लिए 2026 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देगा?

हाँ, खासकर जून से अक्टूबर 2026 के बीच चयन और अच्छे परिणाम के मजबूत योग बनते हैं.

Q2. विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा?

31 अक्टूबर के बाद की अवधि विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों के लिए अनुकूल रहेगी.

Q3. पढ़ाई में मन भटके तो क्या करें?

योग, ध्यान, समय प्रबंधन और बुध मंत्र का जाप एकाग्रता और मानसिक संतुलन बढ़ाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.