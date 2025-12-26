हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo Education Horoscope 2026: कन्या शिक्षा राशिफल 2026 मेहनत से मिलेगी सफलता, जून से अक्टूबर तक चमकेगा करियर और पढ़ाई

Virgo Education Horoscope 2026: कन्या शिक्षा राशिफल 2026 मेहनत से मिलेगी सफलता, जून से अक्टूबर तक चमकेगा करियर और पढ़ाई

Virgo Education Horoscope 2026: कन्या राशि 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. जून से अक्टूबर तक प्रतियोगी परीक्षाओं व उच्च शिक्षा में सफलता के प्रबल योग बनेंगे, फोकस बनाए रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Shiksha Rashifal 2026: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2026 मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास का वर्ष रहेगा. यह साल उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा जो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि अनुशासन और नियमित अध्ययन से मिलेगी.

साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके करियर भाव में स्थित रहकर चतुर्थ भाव यानी शिक्षा भाव पर दृष्टि डालेंगे. इसका अर्थ है कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ अपने भविष्य की दिशा भी तय करनी होगी. प्रोफेशनल कोर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या अन्य तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को शुरुआती महीनों में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन 02 जून 2026 तक यह मेहनत सकारात्मक परिणामों में बदलेगी. इस अवधि में यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, तो अच्छे अंकों और चयन की संभावना मजबूत रहेगी.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति की स्थिति शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ कही जाएगी. इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों में प्रवेश, स्कॉलरशिप या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में चयन के योग बन सकते हैं. विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा. आवेदन, वीज़ा, प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी अड़चनें दूर हो सकती हैं.

31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे. यह स्थिति घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों या विदेश में शिक्षा लेने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, इस समय मन भटकने और एकाग्रता कम होने की आशंका भी रहेगी, इसलिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

पंचम भाव के स्वामी शनि इस साल आपकी मेहनत की परीक्षा लेंगे. शनि आसान सफलता नहीं देते, लेकिन जो छात्र नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें अंततः बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. विशेष रूप से 20 जनवरी 2026 तक शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत देंगे. यह समय नए विषय सीखने, कठिन टॉपिक पर पकड़ बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत नींव रखने के लिए आदर्श रहेगा.

वर्ष के कुछ चरणों में मानसिक थकावट, आत्म-संदेह और ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है. कभी-कभी आप अपनी क्षमता को कम आंक सकते हैं या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में गलती कर सकते हैं. इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक, योग, ध्यान और नियमित नींद आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाएंगे.

ज्योतिष उपाय

डा. अनीष व्यास के अनुसार, विद्यार्थियों को गणपति जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और गौशाला में हरा चारा दान करना शुभ रहेगा. बुधवार के दिन “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता के मंदिर में लाल फूल व फल अर्पित करें. ये उपाय एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होंगे.

FAQs

Q1. क्या कन्या राशि के छात्रों के लिए 2026 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देगा?
हाँ, खासकर जून से अक्टूबर 2026 के बीच चयन और अच्छे परिणाम के मजबूत योग बनते हैं.

Q2. विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा?
31 अक्टूबर के बाद की अवधि विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वालों के लिए अनुकूल रहेगी.

Q3. पढ़ाई में मन भटके तो क्या करें?
योग, ध्यान, समय प्रबंधन और बुध मंत्र का जाप एकाग्रता और मानसिक संतुलन बढ़ाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
YEAR 2026 Virgo Education Horoscope Kanya Shiksha Rashifal

Frequently Asked Questions

कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए 2026 में ज्योतिषीय उपाय क्या हैं?

गणपति जी को दूर्वा अर्पित करना, गौशाला में हरा चारा दान करना और बुधवार को

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence Update: कौन था Amrit Mandal? Deepu Das केबाद बांग्लादेश में भीड़ ने मार दिया
Christmas Controversy in India: Merry Christmas To Terrorists, बोलकर ट्रंप ने करा दी 'एयर स्ट्राइक'!
Personal Loan 2025: Salary नहीं, ये चीज़ तय करती है Approval | Paisa Live
UP की सियासत में बड़ी हलचल, PM Modi से मिले यूपी के Deputy CM Brajesh Pathak
Unnao Rape Case में Senger की High Court से जमानत के विरोध में पीड़िता ने किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
भेद लिया किला! केरल में पहली बार मेयर पद हासिल कर BJP ने रचा इतिहास, जानें ये जीत किस बात का संकेत
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मनोरंजन
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी थी अक्षय कुमार की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
जिस फिल्म को सनी देओल ने छोड़ा, उसी से चमकी अक्षय की किस्मत, अब सीक्वल के चर्चे ने बढ़ाई बेताबी
शिक्षा
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
अब लड़कियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही केंद्र सरकार
ट्रेंडिंग
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
जिसके खेत पर हो रहा था मैच उसी को नहीं दी बैटिंग, शख्स ने ट्रैक्टर से जोत दी पूरी जमीन; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget