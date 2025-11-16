Libra Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): तुला राशि इस सप्ताह करियर बदलने की प्लानिंग फलदायक, फॉरेन कनेक्शन व फैमिली टाइम से फायदा
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.
Tula Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह तुला राशि के लिए अवसर और संतुलन साधने का समय लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत में आप करियर और जीवनशैली दोनों में सकारात्मक प्रगति देखते हुए आगे बढ़ेंगे.
बिज़नेस राशिफल
बिजनेस करने वाले जातकों को विदेशी संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तथा इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से लाभ होने की संभावना है. नए पार्टनरशिप या एग्रीमेंट का समय सही है. मार्केटिंग और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ा ब्रेक मिल सकता है.
जॉब / करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोग अपने क्षेत्र या स्ट्रीम बदलने की योजना बना सकते हैं. आपके स्किल और टैलेंट को पहचानने वाले लोग इस सप्ताह आपको सपोर्ट करेंगे. इंटरव्यू, प्रमोशन और डिपार्टमेंट चेंज के लिए समय अनुकूल है.
लव और फैमिली लाइफ
परिवार में खुशनुमा समय बीतेगा. कोई पुरानी नाराजगी दूर होगी. विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां या आउटिंग पर जा सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्पष्ट संवाद रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
युवा व छात्र वर्ग
मीडिया, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, पत्रकारिता और क्रिएटिव आर्ट में पढ़ाई कर रहे छात्रों को योग्यता के अनुसार अवसर मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. युवाओं की मनचाही इच्छा पूरी होने की संभावना प्रबल है.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में सुधार रहेगा, लेकिन डाइट में बदलाव आवश्यक है. जंक फूड कम लें और पानी की मात्रा बढ़ाएं. नींद का ध्यान रखें.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: ग्रीन
- उपाय: हर सुबह हरे पौधे को जल चढ़ाकर देवी लक्ष्मी का ध्यान करें. आर्थिक लाभ और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलना सही रहेगा?
हाँ, यदि आप बदलाव को लेकर पहले से तैयार हैं तो ग्रह स्थिति पूर्ण समर्थन दे रही है.
Q2. क्या व्यापार में निवेश करना लाभदायक होगा?
छोटे और योजनाबद्ध निवेश इस सप्ताह लाभ देंगे, लेकिन जल्दबाजी न करें.
Q3. क्या प्रेम संबंध में प्रपोज करने का समय सही है?
हाँ, संवाद और समझ बढ़ेगी, प्रपोजल के स्वीकार होने की संभावना है.
Q4. क्या विद्यार्थियों को इस सप्ताह रिज़ल्ट मिल सकता है?
हाँ, योग्यताओं के अनुरूप सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.
Q5. क्या सेहत को लेकर कोई बड़ी समस्या दिखाई दे रही है?
नहीं, केवल डाइट और नींद पर ध्यान रखने की जरूरत है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
