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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 25 May 2026: तुला राशि 12वें चंद्रमा के प्रभाव से सीखनी होंगी कानूनी बारीकियां, कर्मचारियों के असहयोग से वीक स्टार्टिंग रहेगा चुनौतियों भरा

Aaj ka Tula Rashifal 25 May 2026: तुला राशि 12वें चंद्रमा के प्रभाव से सीखनी होंगी कानूनी बारीकियां, कर्मचारियों के असहयोग से वीक स्टार्टिंग रहेगा चुनौतियों भरा

Libra Horoscope 25 May 2026: गंगा दशहरा पर तुला राशि वालों को सीखनी होगी कानूनी बारीकियां, क्या सोमवार को चुनौतियों पर मिलेगी विजय? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 25 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सतर्कता और धैर्य बरतने का है. बिजनेसमैन के लिए सप्ताह का शुरुआती दिन (वीक स्टार्टिंग) थोड़ा चुनौतियों से भरा रहेगा; आज बिजनेस में आपके मुख्य एंप्लॉयीज (कर्मचारियों) का असहयोग आपके मनोबल को अचानक गिरा सकता है, जिससे व्यवस्था प्रभावित होगी. आज विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी बात पर बेवजह गुस्सा करना आपकी व्यावसायिक परिस्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकता है, जिससे आपके बनते हुए कामों में भी अड़चन आएगी. इसके साथ ही, मार्केट में चल रहे कड़े कॉम्पिटिशन (प्रतिद्वंद्विता) का सीधा और नकारात्मक असर आज आपके चलते बिजनेस पर पड़ेगा, जिसके कारण बाजार से धन की आवक (कैश फ्लो) सामान्य से काफी कम होगी; वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन आत्मसंयम और अनुशासन बनाए रखने का है. वर्कप्लेस पर आज आपको अत्यधिक दौड़धूप का सामना करना पड़ेगा, जिससे शारीरिक थकान बढ़ेगी. आपके लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि ऑफिस में आज किसी भी को-वर्कर या बाहरी व्यक्ति के साथ उलझने से आपको केवल हानि ही होगी; इसलिए व्यर्थ के वाद-विवाद से पूरी तरह दूरियां बनाकर रखें और धैर्य से काम लें. आज विपरीत ग्रह गोचर के कारण आप करियर की रेस में स्वयं को दूसरों से काफी पीछे पाएंगे, जिससे मन में निराशा के भाव आ सकते हैं. इस समय अपने क्रोध पर कड़ा नियंत्रण रखें; आपकी शांत बुद्धि और सूझबूझ से ही करियर की ये सभी समस्याएं धीरे-धीरे दूर होंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भटकाव से बचकर मेहनत करने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है. स्टूडेंट्स के लिए बेहतर यही होगा कि वे सोशल मीडिया और फालतू की गॉसिप से दूरी बनाएं और अपनी मुख्य पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करने का है. आज आपको सामाजिक क्षेत्र में बहुत संभलकर चलना होगा; याद रखें, समाज में अपनी छवि को पूरी तरह बिगाड़ने के लिए व्यक्ति की केवल एक छोटी सी गलती ही काफी होती है, इसलिए आज कोई भी नया पारिवारिक या सामाजिक काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. लव लाइफ में आज पार्टनर की भावनाओं का आदर करें, बेवजह की बहस रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा थका देने वाला रहेगा. बारहवें भाव के चंद्रमा और दिनभर की भागदौड़ के कारण आँखों में जलन, अनिद्रा या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. गंगा दशहरा के पावन दिन खुद को रिलैक्स रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोष को शांत करने और कार्यक्षेत्र की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए गंगा दशहरा के पावन पर्व पर एक विशेष उपाय करें. आज सोमवार के दिन संध्याकाल में किसी मिट्टी के दीपक में कपूर रखकर जलाएं और उसमें दो साबुत लौंग डाल दें; फिर इससे पूरे घर में धूप दिखाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 May 2026 03:30 AM (IST)
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