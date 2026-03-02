करियर और जॉब राशिफल
अतिगंड योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर जिस कार्य को हाथ में लेंगे, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता और संतुलित व्यवहार से वरिष्ठ प्रभावित होंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, वे अपनों से मिलने की योजना बना सकते हैं. कुल मिलाकर दिन प्रगति देने वाला रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे और यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में संबंधों को मजबूत रखना आवश्यक है, तभी बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे. नए संपर्क आर्थिक लाभ के अवसर ला सकते हैं.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स के हाथ कई अच्छे अवसर लग सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में सफलता के संकेत हैं. नई स्किल सीखने का समय अनुकूल है.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
जीवनसाथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में आनंद और मधुरता बढ़ेगी. युवा पीढ़ी नए लोगों से बातचीत कर नए मित्र बना सकती है. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अपच या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. हल्का और संतुलित भोजन लें, अधिक मसालेदार भोजन से बचें.
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
उपाय (होलिका दहन विशेष)
होलिका के पास गुलाबी गुलाल से रंगोली बनाएं और “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जप करें. इससे संबंधों में मधुरता और आर्थिक उन्नति होगी.
FAQs
Q1. क्या आज आर्थिक लाभ के योग हैं?
हाँ, आय और मुनाफे में वृद्धि के संकेत हैं.
Q2. पार्टनरशिप बिजनेस में क्या ध्यान रखें?
संबंधों में तालमेल बनाए रखें, तभी लाभ मिलेगा.
Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
अपच से बचने के लिए हल्का और संतुलित भोजन करें.