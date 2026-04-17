हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 17 April 2026: तुला राशि पार्टनरशिप में मिलेगी बड़ी सफलता, विरोधियों के लिए साबित होंगे 'साइलेंट किलर'

Aaj ka Tula Rashifal 17 April 2026: तुला राशि पार्टनरशिप में मिलेगी बड़ी सफलता, विरोधियों के लिए साबित होंगे 'साइलेंट किलर'

Libra Horoscope 17 April 2026: तुला राशि वालों को पार्टनरशिप में लाभ और बिजनेस विवादों से मुक्ति मिलेगी. नई डिग्री या सम्मान के योग हैं. जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय. आज का तुला राशिफल

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • तुला राशि के लिए साझेदारी और करियर में उन्नति का दिन।
  • व्यापार में बड़ी सफलता, पुराने विवादों का होगा समाधान।
  • करियर में दूरदर्शिता से मैनेजमेंट में बढ़ेगा कद।
  • पारिवारिक जीवन मधुर, संबंधों में आएगी मजबूती।

Aaj ka Tula Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए साझेदारी और करियर में उन्नति लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन उसके बाद चन्द्रमा आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो साझेदारी और संबंधों का स्थान है. आज सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योगों का साथ मिलने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. बाजार में किसी पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ मनमुटाव खत्म होगा और आप मिलकर किसी नए वेंचर (New Venture) की योजना बना सकते हैं. किसी पुराने कानूनी विवाद का फैसला आपके पक्ष में आने से बिजनेस की नेट-वर्थ में अचानक उछाल आएगा. आपकी क्वालिटी कंट्रोल टीम की वजह से आप प्रतिस्पर्धियों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी दूरदर्शी सोच दिखाने का है. आप ऑफिस की आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप लेंगे और उनके समाधान तैयार रखेंगे, जिससे मैनेजमेंट में आपका कद बढ़ेगा. आज आपको कोई नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त हो सकती है. लेखक, साहित्यकार और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आज का दिन विशेष है; आपकी रचनाओं की चर्चा होगी और बड़े पब्लिकेशन हाउस आपसे संपर्क कर सकते हैं.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत देने वाला है. यदि आप लंबे समय से पैरों के दर्द या अनिद्रा (Insomnia) की समस्या से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार होगा. मानसिक रूप से आप खुद को अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सातवें भाव का चन्द्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा. राजनीति से जुड़े लोग आज बिना किसी शोर-शराबे के जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुलझाएंगे. आपकी यह कार्यशैली भविष्य के चुनावों में जीत का बड़ा आधार बनेगी और आप विरोधियों के लिए एक 'साइलेंट किलर' के रूप में उभरेंगे.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
खिलाड़ियों (Players) के लिए आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने या लंबी दूरी की यात्रा के अवसर बन रहे हैं, जो करियर को नया मोड़ देंगे. शिक्षा के क्षेत्र में भी आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपकी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएंगे.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 5

 आज का विशेष उपाय
 शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या इत्र अर्पित करें.

FAQs

1. तुला राशि के लिए पार्टनरशिप में निवेश करना कैसा रहेगा?
आज सातवें भाव में चन्द्रमा और शुभ योगों की उपस्थिति के कारण पार्टनरशिप में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

2. अनिद्रा की समस्या से कैसे राहत पाएं?
रात को सोने से पहले ध्यान (Meditation) करें और पैरों की मालिश करें; आज ग्रहों की स्थिति आपकी इस समस्या को सुलझाने में सहायक है.

3. आज करियर में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है?
आज आपको कोई नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है या किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal

Frequently Asked Questions

तुला राशि के लिए पार्टनरशिप में निवेश करना कैसा रहेगा?

सातवें भाव में चन्द्रमा और शुभ योगों के कारण पार्टनरशिप में निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

अनिद्रा की समस्या से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए?

रात को सोने से पहले ध्यान करें और पैरों की मालिश करें; आज की ग्रहों की स्थिति समस्या सुलझाने में सहायक है.

आज करियर में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है?

आपको नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है या किसी बड़ी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे करियर को नई दिशा मिलेगी.

क्या आज खिलाड़ियों के लिए कोई खास अवसर हैं?

हाँ, खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने या लंबी यात्रा के अवसर बन रहे हैं, जो करियर को नया मोड़ देंगे.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 17 April 2026: तुला राशि पार्टनरशिप में मिलेगी बड़ी सफलता, विरोधियों के लिए साबित होंगे 'साइलेंट किलर'
तुला राशिफल 17 अप्रैल 2026 पार्टनरशिप में मिलेगी बड़ी सफलता, विरोधियों के लिए साबित होंगे 'साइलेंट किलर'
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 17 April 2026: कन्या राशि ऑफिस में गपशप से रहें दूर, वरना पद और प्रतिष्ठा पर आ सकती है आंच
कन्या राशिफल 17 अप्रैल 2026 ऑफिस में गपशप से रहें दूर, वरना पद और प्रतिष्ठा पर आ सकती है आंच
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 17 April 2026: सिंह राशि परोपकार से मिलेगी मानसिक शांति, राजनीति में मिल सकता है बड़ा पद
सिंह राशिफल 17 अप्रैल 2026 परोपकार से मिलेगी मानसिक शांति, राजनीति में मिल सकता है बड़ा पद
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 17 April 2026: कर्क राशि वेंडर के रूप में बढ़ेगा मान-सम्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्कप्लेस पर जमेगा सिक्का
कर्क राशिफल 17 अप्रैल 2026 वेंडर के रूप में बढ़ेगा मान-सम्मान, सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्कप्लेस पर जमेगा सिक्का
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
प्रियंका बोलीं- संसद में पीएम उड़ाते राहुल का मजाक, फिर घर जाकर करते हैं उनकी बातों पर गौर
मध्य प्रदेश
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
आईपीएल 2026
Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
इंडिया
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
अकेले तेलंगाना की कितनी है आबादी? SEEPC सर्वे में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े आए सामने
विश्व
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
शिक्षा
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
TTE vs TC रेलवे में कौन सी नौकरी बेहतर है, जानें सैलरी और काम का पूरा फर्क
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget