Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तुला राशि के लिए साझेदारी और करियर में उन्नति का दिन।

व्यापार में बड़ी सफलता, पुराने विवादों का होगा समाधान।

करियर में दूरदर्शिता से मैनेजमेंट में बढ़ेगा कद।

पारिवारिक जीवन मधुर, संबंधों में आएगी मजबूती।

Aaj ka Tula Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए साझेदारी और करियर में उन्नति लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, लेकिन उसके बाद चन्द्रमा आपके सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, जो साझेदारी और संबंधों का स्थान है. आज सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योगों का साथ मिलने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मील का पत्थर साबित हो सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. बाजार में किसी पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ मनमुटाव खत्म होगा और आप मिलकर किसी नए वेंचर (New Venture) की योजना बना सकते हैं. किसी पुराने कानूनी विवाद का फैसला आपके पक्ष में आने से बिजनेस की नेट-वर्थ में अचानक उछाल आएगा. आपकी क्वालिटी कंट्रोल टीम की वजह से आप प्रतिस्पर्धियों से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी दूरदर्शी सोच दिखाने का है. आप ऑफिस की आने वाली चुनौतियों को पहले ही भांप लेंगे और उनके समाधान तैयार रखेंगे, जिससे मैनेजमेंट में आपका कद बढ़ेगा. आज आपको कोई नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त हो सकती है. लेखक, साहित्यकार और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आज का दिन विशेष है; आपकी रचनाओं की चर्चा होगी और बड़े पब्लिकेशन हाउस आपसे संपर्क कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत देने वाला है. यदि आप लंबे समय से पैरों के दर्द या अनिद्रा (Insomnia) की समस्या से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार होगा. मानसिक रूप से आप खुद को अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सातवें भाव का चन्द्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा. राजनीति से जुड़े लोग आज बिना किसी शोर-शराबे के जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुलझाएंगे. आपकी यह कार्यशैली भविष्य के चुनावों में जीत का बड़ा आधार बनेगी और आप विरोधियों के लिए एक 'साइलेंट किलर' के रूप में उभरेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

खिलाड़ियों (Players) के लिए आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने या लंबी दूरी की यात्रा के अवसर बन रहे हैं, जो करियर को नया मोड़ देंगे. शिक्षा के क्षेत्र में भी आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. आपकी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय

शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को सफेद फूल या इत्र अर्पित करें.

FAQs

1. तुला राशि के लिए पार्टनरशिप में निवेश करना कैसा रहेगा?

आज सातवें भाव में चन्द्रमा और शुभ योगों की उपस्थिति के कारण पार्टनरशिप में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

2. अनिद्रा की समस्या से कैसे राहत पाएं?

रात को सोने से पहले ध्यान (Meditation) करें और पैरों की मालिश करें; आज ग्रहों की स्थिति आपकी इस समस्या को सुलझाने में सहायक है.

3. आज करियर में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है?

आज आपको कोई नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है या किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

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