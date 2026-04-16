हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 16 April 2026: तुला राशि पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा और ऑफिस में बनेंगे 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ'

Aaj ka Tula Rashifal 16 April 2026: तुला राशि पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा और ऑफिस में बनेंगे 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ'

Libra Horoscope: तुला राशिफल 16 अप्रैल 2026 आज पुरानी बीमारी से मिलेगी राहत और ऑफिस में मिलेगा सम्मान. करियर और बिजनेस में तरक्की के योग हैं. दक्षिण यात्रा शुभ.जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Tula Rashifal 16 April 2026: गुरुवार के पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की विशेष कृपा से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का अनूठा संगम बन रहा है, जो तुला राशि वालों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' का निर्माण करेंगे, जिससे छठे भाव में मानसिक सतर्कता जरूरी है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वोत्तम है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए काम टालें.

 व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण बड़े कॉर्पोरेट घराने आपके बिजनेस में दिलचस्पी दिखा सकते हैं, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक मतभेद आज समाप्त होंगे और आप मिलकर नए विजन बोर्ड पर काम शुरू करेंगे. फ्रीलांसिंग, क्रिएटिव राइटिंग और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष धन लाभ वाला है. क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध अब प्रोफेशनल से बढ़कर व्यक्तिगत और भरोसेमंद बनेंगे.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
करियर के क्षेत्र में आज आपकी सॉफ्ट स्किल्स का जादू चलेगा. ऑफिस में आपकी सहानुभूति और टीम बिल्डिंग क्षमता के कारण आपको “एम्प्लॉई ऑफ द मंथ“ चुना जा सकता है. सॉफ्टवेयर और नई तकनीक पर आपकी कमांड दूसरों से बेहतर साबित होगी. राजनीति से जुड़े लोग आज रणनीति बनाने में माहिर साबित होंगे; विवादित मुद्दों पर आपकी संतुलित राय न केवल पार्टी की साख बचाएगी, बल्कि आपके कद को भी बड़ा करेगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए आज का दिन राहत भरा है. संतान अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम संतोषजनक रहने की पूरी उम्मीद है. खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मैदान पर वापसी का है; पुरानी चोट से उबरकर आप फिर से जोश के साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे. थोड़ा सा सुधार आज आपके प्रदर्शन में बड़ा अंतर पैदा करेगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज तुला राशि वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी और लंबी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा. आपकी पाचन शक्ति (Digestion) मजबूत होगी, जिससे शरीर को पोषक तत्वों का भरपूर लाभ मिलेगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप दिनभर सक्रिय महसूस करेंगे.

 प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी, जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाएगी. अविवाहितों के लिए आज किसी पुराने मित्र के माध्यम से विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. सामाजिक स्तर पर आपके नेतृत्व में चलाया गया कोई जागरूकता अभियान सफल होगा और आपकी संस्था को सरकारी अनुदान मिलने की प्रबल संभावना है.

आज का अचूक उपाय
तुला राशि के जातक आज किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहिए?
हाँ, शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय नए अनुबंधों और एग्रीमेंट्स के लिए बहुत शुभ है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा चुनना बेहतर है?
आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभदायक रहेगा.

3. पुरानी बीमारी से राहत के लिए क्या करें?
आज स्वास्थ्य के अनुकूल योग हैं, बस हल्का भोजन लें और नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 16 April 2026: तुला राशि पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा और ऑफिस में बनेंगे 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ'
तुला राशि पुरानी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा और ऑफिस में बनेंगे 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ'
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 16 April 2026: कन्या राशि बिजनेस में मिलेगी कानूनी जीत और पार्टनर से बढ़ेगा प्यार, जानें आज का भाग्य
कन्या राशि बिजनेस में मिलेगी कानूनी जीत और पार्टनर से बढ़ेगा प्यार, जानें आज का भाग्य
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 16 April 2026: सिंह राशि 8वें भाव में चन्द्रमा और 'विष दोष' बढ़ाएंगे मुश्किलें, शत्रुओं और सेहत से रहें सावधान
सिंह राशि 8वें भाव में चन्द्रमा और 'विष दोष' बढ़ाएंगे मुश्किलें, शत्रुओं और सेहत से रहें सावधान
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 16 April 2026: कर्क राशि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मिलेगी बड़ी कामयाबी, सर्वार्थ सिद्धि योग से चमक उठेगा भाग्य
कर्क राशि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मिलेगी बड़ी कामयाबी, सर्वार्थ सिद्धि योग से चमक उठेगा भाग्य
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War News Live: US से फिर से बातचीत की चर्चा के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को बताया सबसे बड़ा धोखेबाज!
Live: US से फिर से बातचीत की चर्चा के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को बताया सबसे बड़ा धोखेबाज!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण: मौलाना रजवी ने की PM मोदी की तारीफ, मुस्लिम महिलाओं को दे डाली ऐसी सलाह
महिला आरक्षण: मौलाना रजवी ने की PM मोदी की तारीफ, मुस्लिम महिलाओं को दे डाली ऐसी सलाह
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
क्रिकेट
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा,  कहा- सिलेक्टर्स भी...
BCCI के अंदर ही 'दुश्मनों' से लड़ रहे हैं गौतम गंभीर, साथी खिलाड़ी का बड़ा दावा
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
Live: बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी',चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह
बिहार
सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
ट्रेंडिंग
बिल्ले ने कर दिया कांड, पड़ोस की बिल्ली को बनाया मां और पुलिस तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
बिल्ले ने कर दिया कांड, पड़ोस की बिल्ली को बनाया मां और पुलिस तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
शिक्षा
CBSE 10th Result 2026: ​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी
​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget