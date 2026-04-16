Aaj ka Tula Rashifal 16 April 2026: गुरुवार के पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की विशेष कृपा से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का अनूठा संगम बन रहा है, जो तुला राशि वालों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' का निर्माण करेंगे, जिससे छठे भाव में मानसिक सतर्कता जरूरी है. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वोत्तम है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए काम टालें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण बड़े कॉर्पोरेट घराने आपके बिजनेस में दिलचस्पी दिखा सकते हैं, जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक मतभेद आज समाप्त होंगे और आप मिलकर नए विजन बोर्ड पर काम शुरू करेंगे. फ्रीलांसिंग, क्रिएटिव राइटिंग और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष धन लाभ वाला है. क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध अब प्रोफेशनल से बढ़कर व्यक्तिगत और भरोसेमंद बनेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में आज आपकी सॉफ्ट स्किल्स का जादू चलेगा. ऑफिस में आपकी सहानुभूति और टीम बिल्डिंग क्षमता के कारण आपको “एम्प्लॉई ऑफ द मंथ“ चुना जा सकता है. सॉफ्टवेयर और नई तकनीक पर आपकी कमांड दूसरों से बेहतर साबित होगी. राजनीति से जुड़े लोग आज रणनीति बनाने में माहिर साबित होंगे; विवादित मुद्दों पर आपकी संतुलित राय न केवल पार्टी की साख बचाएगी, बल्कि आपके कद को भी बड़ा करेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए आज का दिन राहत भरा है. संतान अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम संतोषजनक रहने की पूरी उम्मीद है. खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मैदान पर वापसी का है; पुरानी चोट से उबरकर आप फिर से जोश के साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे. थोड़ा सा सुधार आज आपके प्रदर्शन में बड़ा अंतर पैदा करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज तुला राशि वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी और लंबी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा. आपकी पाचन शक्ति (Digestion) मजबूत होगी, जिससे शरीर को पोषक तत्वों का भरपूर लाभ मिलेगा. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप दिनभर सक्रिय महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी, जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाएगी. अविवाहितों के लिए आज किसी पुराने मित्र के माध्यम से विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. सामाजिक स्तर पर आपके नेतृत्व में चलाया गया कोई जागरूकता अभियान सफल होगा और आपकी संस्था को सरकारी अनुदान मिलने की प्रबल संभावना है.

आज का अचूक उपाय

तुला राशि के जातक आज किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहिए?

हाँ, शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय नए अनुबंधों और एग्रीमेंट्स के लिए बहुत शुभ है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा चुनना बेहतर है?

आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभदायक रहेगा.

3. पुरानी बीमारी से राहत के लिए क्या करें?

आज स्वास्थ्य के अनुकूल योग हैं, बस हल्का भोजन लें और नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.