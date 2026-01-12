हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLibra Rashifal 12 January 2026: तुला राशि के लिए बदलाव का दिन, जॉब और रिश्तों में आएगा नया मोड़

Libra Rashifal 12 January 2026: तुला राशि के लिए बदलाव का दिन, जॉब और रिश्तों में आएगा नया मोड़

Libra Horoscope 12 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Tula Rashifal 12 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी. आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें संतुलन और समझदारी दिखाई देगी. यह दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज सिरदर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अधिक स्क्रीन टाइम, तनाव और नींद की कमी इसकी वजह बन सकती है. पानी अधिक पिएं, थोड़ी देर आराम करें और मेडिटेशन या गहरी सांसों का अभ्यास करें, इससे राहत मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को किए गए प्रयासों का अच्छा मुनाफा मिलेगा. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स से जुड़े कामों में प्रगति होगी. हालांकि, यदि आप बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद करना अधिक शुभ रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए समय परिवर्तन का संकेत दे रहा है. ऑफिस में आपको अपने काम करने के तरीके बदलने होंगे. नई टेक्नोलॉजी और नए टूल्स को अपनाने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. जॉब चेंज या प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आय में स्थिरता बनी रहेगी और ऑनलाइन कार्यों से अतिरिक्त कमाई के अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, खासकर ट्रैवल या मनोरंजन पर ज्यादा खर्च हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में फिर से मधुरता आएगी. परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है, जो रिश्तों को और मजबूत करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक ध्यान और समय देना होगा. मन थोड़ा भटका हुआ रह सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें. निरंतर प्रयास से सफलता जरूर मिलेगी.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 5

उपाय: आज मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें, इससे मानसिक शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज जॉब बदलना सही रहेगा?
अगर कोई अच्छा अवसर मिल रहा है तो उस पर विचार किया जा सकता है, समय आपके पक्ष में है.

2. सिरदर्द से राहत कैसे मिलेगी?
पर्याप्त नींद, पानी और कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स मदद करेगा.

3. क्या बिजनेस में निवेश करना सही है?
बड़ा बदलाव या निवेश 14 जनवरी के बाद करना अधिक शुभ रहेगा.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Advertisement

