Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तुला राशि वालों के लिए भौतिक सुख-सुविधाएं और बड़ी योजनाएं मजबूत होंगी।

व्यापार में नई रणनीति, पुराने देनदारों से अचानक धन प्राप्ति की संभावना।

कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल, सीनियर्स से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी।

पारिवारिक सुख-वैभव में वृद्धि, जीवनसाथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाएं।

विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में चुनौती, डिजिटल भटकाव से बचें।

Aaj ka Tula Rashifal 10 May 2026: तुला राशि के लोगों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं और भविष्य की बड़ी योजनाओं का आधार स्तंभ बनेगा. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज ब्रह्म योग का शुभ संयोग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा.

चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से जहाँ संडे का दिन खुशियों भरा रहेगा, वहीं दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक एकाग्रता बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने का है. संडे का आनंद उठाते हुए बिजनेसमैन भविष्य की बड़ी प्लानिंग का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो आगे चलकर अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा. ब्रह्म योग बनने से किसी पुराने देनदार से अचानक वह भुगतान प्राप्त हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी. यदि आप नया वाहन, लक्जरी आइटम या कीमती प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सर्वोत्तम है. आज का निवेश आपके लिए 'राजयोग' जैसा फल देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने का समय है. सीनियर्स के साथ आपके संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे. वे आपकी काबिलियत को पहचानते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शानदार रहेगा और आप मार्केट में अपनी धाक जमाने में पूरी तरह सफल होंगे. आपकी बुद्धिमानी और काम करने का सलीका ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और वैभव की वृद्धि होगी. कीमती वस्तुओं की खरीदारी से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. रविवार की छुट्टी का पूरा लाभ उठाते हुए आप घर की सजावट या किसी रिनोवेशन के काम में हाथ बंटा सकते हैं. घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपके करियर की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से पढ़ाई में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. एकाग्रता (Concentration) भंग होने के कारण आप पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में कठिनाई महसूस करेंगे. अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए अधूरे काम पूरा करने के लिए यह अच्छा दिन है, बशर्ते आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें. पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है. अनिद्रा (Insomnia) और थकान के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रह सकता है, जो आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा. मन को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें और रात में हल्का भोजन करें. आंखों को आराम देने के लिए स्क्रीन टाइम कम करना आज आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन गाय को पालक या हरी घास खिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना आपके जीवन में ऐश्वर्य और शांति लेकर आएगा.

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