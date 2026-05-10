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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 10 May 2026: तुला राशि रुका हुआ धन मिलने से बढ़ेगी आर्थिक शक्ति और नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन है 'राजयोग' समान

Aaj Ka Tula Rashifal 10 May 2026: तुला राशि रुका हुआ धन मिलने से बढ़ेगी आर्थिक शक्ति और नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन है 'राजयोग' समान

Libra Horoscope 10 May 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी निवेश और अटके हुए धन की प्राप्ति का है. जानिए तुला राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:30 AM (IST)
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  • तुला राशि वालों के लिए भौतिक सुख-सुविधाएं और बड़ी योजनाएं मजबूत होंगी।
  • व्यापार में नई रणनीति, पुराने देनदारों से अचानक धन प्राप्ति की संभावना।
  • कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल, सीनियर्स से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी।
  • पारिवारिक सुख-वैभव में वृद्धि, जीवनसाथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाएं।
  • विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने में चुनौती, डिजिटल भटकाव से बचें।

Aaj ka Tula Rashifal 10 May 2026: तुला राशि के लोगों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं और भविष्य की बड़ी योजनाओं का आधार स्तंभ बनेगा. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज ब्रह्म योग का शुभ संयोग आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करेगा.

चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से जहाँ संडे का दिन खुशियों भरा रहेगा, वहीं दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक एकाग्रता बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने का है. संडे का आनंद उठाते हुए बिजनेसमैन भविष्य की बड़ी प्लानिंग का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो आगे चलकर अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा. ब्रह्म योग बनने से किसी पुराने देनदार से अचानक वह भुगतान प्राप्त हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी. यदि आप नया वाहन, लक्जरी आइटम या कीमती प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय सर्वोत्तम है. आज का निवेश आपके लिए 'राजयोग' जैसा फल देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने का समय है. सीनियर्स के साथ आपके संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे. वे आपकी काबिलियत को पहचानते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शानदार रहेगा और आप मार्केट में अपनी धाक जमाने में पूरी तरह सफल होंगे. आपकी बुद्धिमानी और काम करने का सलीका ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख और वैभव की वृद्धि होगी. कीमती वस्तुओं की खरीदारी से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी. रविवार की छुट्टी का पूरा लाभ उठाते हुए आप घर की सजावट या किसी रिनोवेशन के काम में हाथ बंटा सकते हैं. घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपके करियर की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से पढ़ाई में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. एकाग्रता (Concentration) भंग होने के कारण आप पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में कठिनाई महसूस करेंगे. अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए अधूरे काम पूरा करने के लिए यह अच्छा दिन है, बशर्ते आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें. पढ़ाई के दौरान बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है. अनिद्रा (Insomnia) और थकान के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रह सकता है, जो आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा. मन को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें और रात में हल्का भोजन करें. आंखों को आराम देने के लिए स्क्रीन टाइम कम करना आज आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन गाय को पालक या हरी घास खिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना आपके जीवन में ऐश्वर्य और शांति लेकर आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

10 मई 2026 को तुला राशि वालों के लिए क्या विशेष है?

10 मई 2026 को तुला राशि वालों के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं का आधार बनेगा. ब्रह्म योग का शुभ संयोग आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा.

व्यापारिक दृष्टिकोण से 10 मई 2026 कैसा रहेगा?

यह दिन नई व्यापारिक रणनीतियां बनाने के लिए उत्तम है. भविष्य की बड़ी प्लानिंग का स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा.

10 मई 2026 को नौकरी और करियर के लिए क्या सुझाव है?

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलेगा. सीनियर्स आपकी काबिलियत पहचानकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

10 मई 2026 को विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. एकाग्रता भंग होने से पाठ्यक्रम पूरा करने में कठिनाई हो सकती है.

10 मई 2026 को स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए?

मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिद्रा और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है, इसलिए ध्यान करें और स्क्रीन टाइम कम करें.

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