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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 1 May 2026: तुला राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से विदेशी व्यापार में होगी डॉलर में कमाई

Aaj ka Tula Rashifal 1 May 2026: तुला राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से विदेशी व्यापार में होगी डॉलर में कमाई

Libra Horoscope: तुला राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से होगी डॉलर में कमाई और विदेश में जॉब करने वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और आत्मविश्वास का संचार होगा. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का लाभ आपको मिलने वाला है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य बनाए रखें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेसमैन के पुराने अटके हुए बैंकिंग रिफंड या रुके हुए पैसे आज वापस मिल सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ को नई गति मिलेगी. सिद्धि योग के प्रभाव से विदेशी बाजार में आपके उत्पादों की मांग अचानक बढ़ सकती है, जिससे आपको विदेशी मुद्रा में बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. निवेश के लिए आज का दिन शुभ है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति वाला है. विशेष रूप से जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ऑफिस में पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स अचानक गति पकड़ेंगे और आप अपनी कुशलता से तय समय सीमा से पहले टारगेट पूरा कर पाएंगे. आपकी कार्यक्षमता की बॉस और सहकर्मी सराहना करेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी और आप परिवार में अपनी बात स्पष्टता से रख पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करेंगे. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा और माता-पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और सीखने वालों (Learners) के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है. नई टेक्नोलॉजी या कोई नई भाषा सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा. आज आपका दिमाग सूचनाओं को बहुत तेजी से ग्रहण करेगा, जिससे जटिल विषय भी आसानी से समझ आ जाएंगे. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों के लिए दिन अनुकूल है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. खेलकूद, जिम या योग के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपके स्टेमिना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. मानसिक चिंतन और ध्यान से आपको आंतरिक शांति मिलेगी. खान-पान पर थोड़ा ध्यान दें और दिन भर पर्याप्त पानी पिएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज पूर्णिमा के अवसर पर सफेद वस्तुओं (चावल, दूध या चीनी) का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

FAQs
1. आज का शुभ मुहूर्त क्या है?
आज सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय चौघड़िया अनुसार श्रेष्ठ है.

2. विदेशी व्यापार में लाभ के क्या संकेत हैं?
सिद्धि योग के कारण विदेशी मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और डॉलर में कमाई होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

3. आज करियर के लिए क्या विशेष है?
विदेशी नौकरियों में प्रमोशन या नए अवसर मिलने की संभावना है और रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज पूरे होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों के लिए कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का लाभ तुला राशि वालों को मिलने वाला है.

आज के दिन व्यवसाय और धन के लिए क्या खास है?

आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से अटके हुए बैंकिंग रिफंड या रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, जिससे बिजनेस को नई गति मिलेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति वाला है, विशेषकर विदेश में जॉब कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है, नई टेक्नोलॉजी या भाषा सीखना आसान होगा.

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Source: IOCL

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