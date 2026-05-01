Aaj ka Tula Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण और आत्मविश्वास का संचार होगा. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का लाभ आपको मिलने वाला है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य बनाए रखें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेसमैन के पुराने अटके हुए बैंकिंग रिफंड या रुके हुए पैसे आज वापस मिल सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ को नई गति मिलेगी. सिद्धि योग के प्रभाव से विदेशी बाजार में आपके उत्पादों की मांग अचानक बढ़ सकती है, जिससे आपको विदेशी मुद्रा में बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. निवेश के लिए आज का दिन शुभ है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति वाला है. विशेष रूप से जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ऑफिस में पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स अचानक गति पकड़ेंगे और आप अपनी कुशलता से तय समय सीमा से पहले टारगेट पूरा कर पाएंगे. आपकी कार्यक्षमता की बॉस और सहकर्मी सराहना करेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी और आप परिवार में अपनी बात स्पष्टता से रख पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करेंगे. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा और माता-पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और सीखने वालों (Learners) के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास का है. नई टेक्नोलॉजी या कोई नई भाषा सीखना आपके लिए बहुत आसान होगा. आज आपका दिमाग सूचनाओं को बहुत तेजी से ग्रहण करेगा, जिससे जटिल विषय भी आसानी से समझ आ जाएंगे. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों के लिए दिन अनुकूल है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. खेलकूद, जिम या योग के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपके स्टेमिना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. मानसिक चिंतन और ध्यान से आपको आंतरिक शांति मिलेगी. खान-पान पर थोड़ा ध्यान दें और दिन भर पर्याप्त पानी पिएं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज पूर्णिमा के अवसर पर सफेद वस्तुओं (चावल, दूध या चीनी) का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

FAQs

1. आज का शुभ मुहूर्त क्या है?

आज सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय चौघड़िया अनुसार श्रेष्ठ है.

2. विदेशी व्यापार में लाभ के क्या संकेत हैं?

सिद्धि योग के कारण विदेशी मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और डॉलर में कमाई होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

3. आज करियर के लिए क्या विशेष है?

विदेशी नौकरियों में प्रमोशन या नए अवसर मिलने की संभावना है और रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज पूरे होंगे.

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