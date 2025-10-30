हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal (30 October 2025): आज खर्चे पर रखें नियंत्रण, वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए जानिए उपाय! पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

Today Aquarius Horoscope 30 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन वित्तीय और मानसिक दोनों दृष्टि से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा आपके बारहवें भाव (12th हाउस) में स्थित हैं, जिससे अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. बेहतर होगा कि आज खर्चों को सीमित करने और बजट पर नियंत्रण रखने की ठोस योजना बनाएं.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में किसी प्रकार के अनैतिक या जोखिम भरे निर्णय से बचें, अन्यथा धन हानि की संभावना है. निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की राय अवश्य लें. इस समय आपके लिए मानसिक स्थिरता और संयम ही सबसे बड़ा पूंजी है. व्यापारिक योजनाओं में जल्दबाज़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है.

नौकरी राशिफल

वर्कस्पेस पर तनाव और चिंता बनी रह सकती है. सीनियर्स या जूनियर्स के साथ तालमेल में कमी आने से काम अटक सकता है. चंद्र प्रभाव के कारण मन थोड़ा विचलित रहेगा, इसलिए कार्यस्थल पर धैर्य और व्यावहारिक सोच अपनाना आवश्यक है.

लव और पारिवारिक राशिफल

परिवार में संतान की सेहत या किसी छोटे सदस्य की तबीयत बिगड़ने से मन चिंतित रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. रिश्तों में खुलकर संवाद करें — यही गलतफहमी दूर करने का उपाय है.

युवा और छात्र राशिफल

यंग जनरेशन को अपने डर और चिंताओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है. भरोसेमंद व्यक्ति से मन की बात साझा करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का फोकस आज भटक सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में पीठ दर्द या थकान महसूस हो सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान और संगीत उपयोगी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

युवा और छात्र कुम्भ राशि वालों को आज क्या करना चाहिए?

युवाओं को अपने डर और चिंताओं को साझा करना चाहिए। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है।

