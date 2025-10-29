Aaj Ka Kumbh Rashifal (29 October 2025): नए संपर्क से हानि की आशंका, संयम और सतर्कता रखें जरूरी, पढ़ें कुंभ राशि
Today Aquarius Horoscope 29 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 29 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिससे नए संपर्कों या संबंधों से हानि होने की संभावना है. किसी भी व्यक्ति पर जल्द भरोसा न करें. आज का दिन आत्ममंथन और सतर्कता का है. कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन दोनों में संयम और विवेक आवश्यक रहेगा. अनावश्यक बोलचाल या विवाद से बचें.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, विशेषकर पेट या पाचन से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं. नींद पूरी न होने से मानसिक थकान या तनाव भी महसूस हो सकता है. नियमित दिनचर्या और जल सेवन पर ध्यान दें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से आज निवेश के लिए प्रतिकूल दिन है. जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला नुकसान दे सकता है. बिजनेस में किसी नए व्यक्ति या प्रस्ताव पर विश्वास करने से पहले पूर्ण जांच करें. पुराने सौदों को ही मजबूत करें, नए में हाथ डालना जोखिमपूर्ण रहेगा.
जॉब राशिफल:
ऑफिस में सावधानी रखें. किसी सहकर्मी की वजह से काम में अड़चन या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. “टिट फॉर टेट” वाली स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम रखें. वरिष्ठों के साथ शालीनता से व्यवहार करें, अन्यथा गलतफहमी बढ़ सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
पारिवारिक जीवन में शिकायतें और तनाव की स्थिति बन सकती है. माता-पिता आपके व्यवहार से असंतुष्ट रह सकते हैं. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक दूरी महसूस होगी. आज बातचीत में मधुरता बनाए रखना ही आपके रिश्तों को संभालने की कुंजी है.
फाइनेंस राशिफल:
खर्चों में वृद्धि होगी. किसी मित्र या रिश्तेदार को उधार देने से बचें. आर्थिक रूप से बचत पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं.
कैरियर राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने आलस्य और टालमटोल की आदत छोड़नी होगी. मेहनत ही आज सफलता की कुंजी है. ध्यान केंद्रित रखकर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में तांबे के बर्तन में जल अर्पित करें. इससे मानसिक शांति और कार्य में स्थिरता प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
