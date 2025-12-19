हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): सप्ताह के मध्य से बदलेगी किस्मत की चाल

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): सप्ताह के मध्य से बदलेगी किस्मत की चाल

Vrishabh weekly tarot horoscope December: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा विचलित रह सकता है.

हालांकि, धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां आपके नियंत्रण में बनी रहेंगी. इस सप्ताह आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, खासकर आर्थिक मामलों में.

बिज़नेस

बिज़नेस के लिए यह सप्ताह सतर्कता की मांग कर रहा है. शुरुआती दिनों में व्यापार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. किसी नए निवेश या साझेदारी से फिलहाल दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नुकसान की संभावना बनी हुई है.

किसी के कहने या बहकावे में आकर बड़ा फैसला लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. सप्ताह के मध्य के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के योग हैं और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से समाधान संभव है. वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया शुरुआत में थोड़ा सख्त रह सकता है, इसलिए नियमों का पालन करें.

सप्ताह के मध्य में समय आपके पक्ष में आएगा और आपके कार्यों की सराहना होगी. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो सप्ताह के अंतिम दिनों में सकारात्मक सूचना मिल सकती है.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की आशंका है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सप्ताह के मध्य में रिश्तों में सुधार आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे.

पारिवारिक जीवन में पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगी.

युवा और विद्यार्थी 

युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आप अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सप्ताह के मध्य में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. युवाओं को नए दोस्त मिलने के योग हैं, जो भविष्य में आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं. समय का सही प्रबंधन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा.

हेल्थ 

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और खानपान पर विशेष ध्यान दें.

बाहर का तला-भुना भोजन कम करें. सप्ताह के मध्य से स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक परेशानियां कम होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs 

Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना शुभ रहेगा?
A1: नहीं, इस सप्ताह निवेश से बचना ही बेहतर रहेगा.

Q2: नौकरी में तरक्की के योग कब बनेंगे?
A2: सप्ताह के मध्य से नौकरी में स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी.

Q3: पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
A3: परिवार का सहयोग मिलेगा, खासकर पिता से समर्थन प्राप्त होगा.

Q4: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा है?
A4: मेहनत करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ध्यान भटकने से बचें.

Q5: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
A5: तनाव से दूर रहें और खानपान व नींद पर विशेष ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 19 Dec 2025 05:55 PM (IST)
Tags :
Weekly Tarot Horoscope Tarot Weekly Horoscope Vrishabh Rasifal
और पढ़ें
