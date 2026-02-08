Tarot Prediction 9 February 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 9 February 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 9 फरवरी 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि वालों को आज ऑफिस की महत्वपूर्ण ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. अपनी बात रखते समय किसी भी प्रकार की बहस में न उलझें. आज का दिन टैक्स से जुड़े पुराने लंबित कार्यों को निपटाने के लिए श्रेष्ठ है; अपने ज़रूरी कागज़ात तैयार रखें. व्यापारी वर्ग आज गुप्त या अप्रत्यक्ष तरीकों से धन कमाने के अवसर तलाश सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के व्यापारियों को अपने ग्राहकों के साथ रूखे व्यवहार से बचना चाहिए. आपका अनुचित व्यवहार ग्राहकों को हमेशा के लिए आपसे दूर कर सकता है. इस समय व्यापार में भारी निवेश करने से बचें, क्योंकि धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं. भविष्य के लिए किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ मीटिंग की योजना बन सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि के जो जातक लंबे समय से शत्रुओं के कारण परेशान हैं, वे आज अपनी बुद्धि और चातुर्य से उन्हें परास्त करने का सफल प्रयास करेंगे. व्यापार में उधार दिया हुआ पैसा वसूलने के लिए लोगों पर दबाव बनाना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा. आपको उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पेशेवर मामलों में कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पुराने विवाद पुनः उभरने की आशंका है. व्यापारियों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा. हालांकि, कमाई के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और पुराने संबंधों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि वाले आज प्रतिस्पर्धा में विजयी होंगे. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपमें एक विशेष बेचैनी और ऊर्जा रहेगी. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ कई कार्यों का उत्तरदायित्व संभालना पड़ सकता है. किसी अनजान व्यक्ति की सहायता से आपको लाभ मिल सकता है. आज खर्चे अधिक रहेंगे, अतः भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर ही व्यय करें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों की 'चुगली' करने की आदत आज उनके लिए संकट पैदा कर सकती है. इसके कारण आप अपना कोई प्रिय मित्र खो सकते हैं. दूसरों में कमियाँ निकालने से बचें और बिना मांगे किसी को परामर्श न दें. आपके शत्रु इस समय आपसे अधिक सुदृढ़ स्थिति में हैं, जो आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं. दिन के पूर्वार्ध में अर्जित किया गया धन उत्तरार्ध में खर्च हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि के जो जातक उत्पादन (Production) के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा. कठिन समय होने के बावजूद आप परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे. नई मशीनरी की खरीद पर धन व्यय हो सकता है. आय के लिए समय अनुकूल है और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के मन में आज वैराग्य का भाव रह सकता है. आज किया गया आत्मचिंतन आपको भविष्य की नई योजनाएं बनाने में सहायता करेगा. अपनी पुरानी त्रुटियों से सीख लेकर नई कार्ययोजना बनाना आपके लिए हितकारी रहेगा. पुराने निवेशों से आज धन लाभ होने की संभावना है.

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि वालों में आज प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल रहेगी. कार्यक्षेत्र के लिए समय अनुकूल है. आपकी कल्पनाशक्ति आपको नवीन और कलात्मक ढंग से कार्य पूर्ण करने में मदद करेगी. किसी भी नई साझेदारी (Partnership) में कदम रखने से पूर्व गहराई से विचार कर लें. बिना सोचे-समझे लिए गए निर्णयों से व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल

मकर राशि वालों पर आज कार्य का बोझ अधिक रहेगा. संभव है कि आपको अपने सहकर्मियों का कार्य भी स्वयं ही करना पड़े. विवादों में पड़ने के बजाय शांतिपूर्वक कार्य निपटाने का प्रयास करें. कार्य में लापरवाही बरतने पर उच्च अधिकारी आपसे रुष्ट हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी आज का दिन कुछ प्रतिकूल रह सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के वे जातक जो धारदार उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे बढ़ई, दर्जी, इंजीनियर, या मैकेनिक—उनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा. लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोग भी अपनी प्रभावशाली भाषा शैली से उत्कृष्ट लेखन कर पाएंगे. आपका प्रभाव और रुतबा धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा.

मीन टैरो राशिफल

मीन राशि वाले आज पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तथा दूसरों को भी अनुचित मार्ग पर जाने से रोकेंगे. धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी. आपके सत्कर्मों के कारण भाग्य भी आपका साथ देगा, जिससे रुके हुए कार्य सरलता से पूर्ण होंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.